Anoniem incasseert de remmer in de bob soms wel 6G op zijn lichaam

Klaar voor de start: De viermansbob van Nederland tijdens een training in Beijing. Op kop piloot Ivo de Bruin, gevolgd door de broers Janko en Jelen Franjic en Dennis Veenker. Beeld REUTERS

Het zijn de onzichtbare olympiërs. Bovenaan de bobsleebaan valt het nog wel mee. Zie hoe ze elkaar op de schouders beuken en zichzelf en de anderen moed in schreeuwen. Ze posteren zich naast hun torpedovormige gevaarte, beginnen op commando te duwen en sprinten enkele tientallen meters voluit, waarbij het ijsgruis onder hun spikes vandaan spat.

Maar dan verdwijnen ze met een sprong in de kuip achter de piloot, buigen het hoofd en staren een kleine minuut naar de bodem van de slee; wat resteert is een blik op hun heen en weer schuddende helmen en een rug, die van het laatste in het rijtje. Einde optreden.

Remmers worden ze genoemd, al is die functie pas aan de orde als de eindstreep is gepasseerd. Dan trekken ze een hendel omhoog zodat ijzeren punten over het ijs gaan schrapen en de slee aan snelheid verliest. Hoe word je het? Wat drijft ze? Zouden ze niet liever minder anoniem acteren op het belangrijkste podium van hun sport?

Ze zijn vaak afkomstig uit de atletiek. Daar draait het ook vaak om brute kracht en explosiviteit. Neem twee van de vier remmers in het team van piloot Ivo de Bruin. Dat plaatste zich na twee vergeefse pogingen nu wel voor de Spelen. De limieten van NOCNSF voor Beijing waren niet gehaald, maar de sportkoepel was te elfder ure coulant.

Voordat Dennis Veenker (29) in de slee plaatsnam, was hij meerkamper, met als beste onderdeel polsstokhoog. Collega Stefan Huis in ’t Veld (23), reserve in China, was kogelslingeraar. Snel zijn ze: de 100 meter lopen ze iets boven de 11 seconden. Janko Franjic, die met broer Jelen het team compleet maakt, haalde afgelopen zomer zelfs 10,89.

Veenker werd in 2015 opgevist door toenmalig piloot Jurriaan Wesselink. Huis in ’t Veld ging twee jaar geleden in op een uitnodiging van Joost Dumas, die al bij De Bruin in de bob zat. Of ze een keer wilden meetrainen, met een duwkarretje en wat testen op het tartan.

Oorverdovend

Veenker ging voor het eerst naar beneden in Igls, bij Innsbruck. ‘Dat was allesbehalve leuk. Je zit in dat ding, de herrie is oorverdovend, je wordt alle kanten opgeslingerd, je voelt druk over je hele lijf. Of ik nog een tweede keer wilde? Ik stond bovenaan met het idee: nee, dat wil ik helemaal niet. Maar nu dacht ik beneden: dit is wel vet. Dan ga je een derde keer, en een vierde. Je voelt al snel beter wat er gebeurt. Een jaar verder vind je het de normaalste zaak van de wereld.’

Huis in ’t Veld nam twee jaar geleden voor het eerst plaats in de bob op de baan van Winterberg. ‘De andere jongens hadden al gewaarschuwd dat het heel heftig zou zijn, met geen enkel ander gevoel te beschrijven. Een achtbaan zonder enige veiligheidsvoorziening. Dat klopte wel. Ik had geen idee waar ik was. Er was niks aan. Ik wilde ook eigenlijk niet meer. Je gaat toch. En dan gaat het van: niet echt fantastisch tot, eh, wel leuk. Je wilt ook niet het jongetje zijn dat niet durft.’

Wat het verschil in beleving maakte? Veenker: ‘Je weet nu precies waar de bochten zitten.’ Huis in ’t Veld: ‘Je bent beter in staat je schrap te zetten. In Altenberg krijg je na bocht 9 een lang recht stuk en dan komt de Kreisel. Daar kun je nauwelijks ademhalen, daar moet je op voorbereid zijn.’ Veenker: ‘Je gaat van niets naar een druk van 6 G. Bám.’

Om de vier ijzers van de bob, gemaakt van extreem hard staal, optimaal te schuren zijn vier man zeker 2 uur bezig. Elke put of braam scheelt fracties fracties van seconden. Aan het werk zijn Dennis Veenker (linksvoor), Jelen Franjic (linksachter), Joost Dumas (rechtsvoor) en Stephan Huis in 't Veld. Beeld Klaas Jan van der Weij

Huis in ’t Veld: ‘Zeker op plek vier voel je het. Je zit diep voorovergebogen, je denkt dat het niet lager kan. Geloof me: het kan nog een heel stuk lager. De lucht wordt uit je longen geperst.’ Veenker: ‘Je moet lef hebben.’ Huis in ’t Veld: ‘Flexibiliteit is mooi meegenomen.’

Paar kilo's extra

Er is nog een vereiste: gewicht. Remmers zijn er intensief mee bezig. Nadat Veenker de atletiekbaan inruilde voor het ijskanaal is hij ruim 20 kilo zwaarder geworden, van 82 naar 103 kilo. Het adagium: massa is kassa.

Dat is niet ongelimiteerd: de slee mag met een vierkoppige bemanning niet meer dan 635 kilo op de schaal brengen, voor de tweemansbob is 390 kilo de limiet. Huis in ’t Veld ging van 82 naar 88 kilo. Het gaat vrijwel vanzelf, zeggen ze. Ze hebben gewoon enorme honger na een dag trainen in de kou en uren werken aan de slee. Veel eten, anders vallen ze om.

Voor de start zijn er vaste rituelen. Met zijn allen leveren ze de slee af, ondersteboven, met ijzers die gladder dan een spiegel zijn geschuurd. Die mogen ze drie kwartier voor de wedstrijd niet meer aanraken. Tijdens de warming-up beginnen ze elkaar al op te zwepen, ze delen onderling de eerste opjuttend bedoelde tikken uit, ze hebben boosters met cafeïne en suikers geslikt. ‘En als we op de baan staan, is het lights out.’

De piloot staat links voor, met achter hem rechts van de slee remmer twee en links, op gelijke hoogte, nummer drie. De duwbeugels zijn opgeklapt. Remmer vier staat klaar aan de achterzijde. Het is de volgorde waarin ze in de kuip zullen springen. De sterksten staan meestal aan de zijkant, de snelste achteraan; die moet het langst wachten voordat hij aan boord komt en de snelheid van de slee hoog ligt.

Van hoog naar laag

Mooi meegenomen is als hij ook niet te lang is. De aerodynamica is gebaat bij een in hoogte aflopend rijtje. Huis in ’t Veld is 1,77 meter lang, met afstand de kleinste in de bob van De Bruin en zit dan ook meestal op vier. Maar het blijft puzzelen met de juiste volgorde. Veenker meet bijvoorbeeld 1.97 meter, maar was ook wel eens laatste omdat hij door zijn lenigheid heel diep kan zitten. Voordat het vertreksignaal klinkt, haalt het team de bob enkele keren heen en weer om onder de ijzers een waterlaagje op het ijs te creëren. Dat betekent minder weerstand. Dan klinkt de zoemer.

Het patroon ligt vast. De piloot buigt zich voorover. Nummer vier waarschuwt de anderen. Klaar! Twee en drie zakken door de knieën en halen diep adem. De piloot roept: ja! Veenker en Huis in ’t Veld: ‘En dan is het alles, álles geven.’ De aanzet luistert nauw, het moet precies gelijk. Wie een fractie te snel duwt, stuit in zijn eentje op een muur: de ruim 200 kilo zware slee. Met z’n vieren tegelijk is dat slechts 50.

De volgende fase is vaak de hachelijkste, het plaatsnemen in de kuip – het wemelt van filmpjes waarin het kolderiek fout gaat. De piloot springt als eerste. Daarna volgden de remmers. Huis in ’t Veld: ‘Het is eigenlijk niet eens een sprong. Je probeert dezelfde pasfrequentie aan te houden als je je voet op de bumper aan de buitenkant van de slee zet en dan de cowling (de kap, red.) vastgrijpt.

Veenker: ‘Het is belangrijk dat je de snelheid meeneemt in de slee in. Alle energie moet naar voren zijn gericht.’ Met een schuin oog letten de remmers in de sprint op elkaar. In tienden van seconden volgen ze de beweging van de ander.

Meteen plaatsnemen is er niet bij. Dan zou er geen ruimte zijn meer voor de ander, het is krap in de bob. De laatste die aan boord komt, is meestal de eerste die echt gaat zitten en down roept, waarna remmers drie en twee zich laten zakken. De verschillen zijn miniem. Veenker: ‘Je probeert eigenlijk met z’n allen tegelijk in de slee te vallen.’

Stilzitten is een vereiste

Huis in ’t Veld: ‘Zo creëer je extra massa.’ Of de start goed is geweest, is meestal een kwestie van gissen. Wie merkt het verschil tussen 5,20 en 5,30? Hooguit dat het is opgevallen als iemand wat ver is doorgelopen alvorens in de bob te springen. Veenker: ‘Het is altijd stressen. Er staat veel spanning op.’

Eenmaal onderweg is er maar één taak: niet bewegen, al hebben sommige piloten liever dat remmers wat meegeven in de bochten, als passagiers op een motorfiets. Onrust in de slee kost tijd. Veenker: ‘Het is wel moeilijk. Zie maar eens zonder je te roeren een bocht met 4G te doorstaan. In mijn geval moet ik 400 kilo verwerken.’

Huis in ’t Veld: ‘Er zijn wel hulpmiddeltjes om zo stil mogelijk te zitten. In de slee zitten voetsteunen. We gebruiken stukjes van yogamatten waardoor je wat beter vast zit en het niet zo’n pijn doet.’ Ze zien niks, maar de baan kunnen ze dromen. Nee, zeggen ze, het is geen intuïtie. Het is kennis. Ze voelen tot op de centimeter wat de slee doet. Remmen is hun laatste bijdrage.

Na afloop is er overleg met de piloot over de volgende run. Stuurde hij te bruusk, halverwege? Had hij in die bocht net wat lager moeten blijven? Dan was je verderop beter uitgekomen. Zijn ze boos op de piloot als ze merken dat hij in de fout gaat? Nee, klinkt het eenstemmig. Veenker: ‘Hij doet het niet expres. Maar je baalt wel. Natuurlijk ben je teleurgesteld. Nou ja, je bent misschien 10 seconden pissig. Maar daarna heb je het toch vooral weer over wat er beter kan.’

Anonimiteit deert niet. Veenker: ‘Het gaat mij totaal niet om de buitenwereld. Ik doe dit omdat ik het heel vet vind. We verdienen er geen geld mee. Het is puur uit passie voor de sport en de adrenalinekick.’ Huis in ’t Veld: ‘Je krijgt er veel voor terug. Een internationale kennissenkring. Overal vrienden. Je komt op plekken waar je normaal niet komt. Ik hou ook erg van de trainingen, ik voel me daar goed bij.’

Wie draagt nu het meest bij aan de prestatie? De piloot? De remmer? Is het fiftyfifty? Het antwoord volgt binnen één ademteug. Veenker: ‘Dit doen we met z’n allen. Iedereen is honderd procent verantwoordelijk.’ Huis in ’t Veld: ‘Je wint samen, je verliest samen.’