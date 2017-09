Annemiek van Vleuten wereldkampioen tijdrijden in Bergen

Annemiek van Vleuten is definitief niet meer 'het meisje van de val'. In een openhartig interview met NRC Handelsblad vertelde Van Vleuten dat ze via de achtertuin het huis uit ging om maar geen buren tegen te komen. Weggedoken in haar capuchon de supermarkt in. Geen zin om herinnerd te worden aan de afschuwelijke val tijdens de olympische wegrit in Rio de Janeiro. Vooral niet aan het feit dat ze daar goud had kunnen winnen. Eigenlijk had moeten winnen.



Het zit diep. Als de Eurosport-interviewer vlak na de finish refereert aan de val schiet er een brok in de keel bij Van Vleuten. De tranen branden achter de ogen. met overslaande stem: 'Die val maakt het verhaal misschien nog wel mooier, ja. Maar dat ik wereldkampioen had kunnen worden, dat had ik nooit verwacht. '



Van Vleuten kwam na haar val Rio de Janeiro sterker terug dan ooit. De wereldtitel in het Noorse Bergen is een bekroning op een superseizoen. Ze prolongeerde dit jaar haar Nederlandse titel op de tijdrit, boekte twee ritzeges in de Giro Rosa en schreef met overmacht La Course op haar naam. In die vrouwenwedstrijd rond de Tour de France won Van Vleuten eerst de rit naar de top van de Col d'Izoard en bleef in de achtervolgingskoers naar Marseille al haar concurrenten voor. Ze won daarna ook nog de Boels Ladies Tour.