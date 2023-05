Annemiek van Vleuten profiteert van plaspauze Demi Vollering en wint in haar afscheidsjaar voor de derde keer Vuelta Femenina

Annemiek van Vleuten ligt uitgeteld maar gelukkig na de slotetappe op de grond. Beeld Getty

Was het een beginnersfout van Demi Vollering of een streek van Annemiek van Vleuten? Feit was dat een ongelukkig getimede plaspauze Vollering zaterdag in de voorlaatste etappe op dusdanige achterstand zette, dat Van Vleuten zondag net genoeg voorsprong had om voor de derde opeenvolgende keer de Ronde van Spanje voor vrouwen te winnen.

Van Vleuten begon de slotetappe in de rode leiderstrui met 1 minuut en 11 seconden voor op Vollering. De organisatie van La Vuelta Femenina had voor gegarandeerde spanning gezorgd door de ronde, in plaats van een wezenloze kermiskoers door de straten van Madrid, te laten eindigen met de Lagos de Covadonga, een 12 kilometer lange en vooral zeer steile klim. Dit monster van Asturië is een vaste waarde in de Ronde van Spanje voor mannen. Primoz Roglic, nu actief in de Ronde van Italië, stelde hier in 2021 een van zijn drie Vuelta-zeges veilig.

Over de auteur Robert Giebels schrijft voor de Volkskrant over wielrennen en Formule 1. Hij was correspondent in Azië, schreef over economie en won als politiek verslaggever journalistiekprijs De Tegel.

De slotklim kon Vollering, die zich in deze Vuelta een betere klimmer dan Van Vleuten had getoond, de gelegenheid geven de achterstand op de regerend wereldkampioen goed te maken. De manier waarop Van Vleuten die voorsprong zaterdag nam, zal mogelijk de rest van het seizoen, het laatste van Van Vleuten, een rol spelen als de twee tegen elkaar uitkomen.

Plaspauze

Wat gebeurde er zaterdag? Na 35 kilometer besloten Vollering en een ploeggenoot van SD Worx in de voorlaatste etappe een plaspauze in te lassen. Daarvoor moest ze van de fiets en dat kost sowieso tijd. Femke Markus, ook van SD Worx, had op dat moment een lekke band. ‘Bijna onze hele ploeg stond dus eventjes aan de kant’, zei Vollering na afloop tegen de NOS.

Ze rekende erop dat het peloton, dat volgens haar waarneming toch al ‘sloom’ aan het fietsen was en rustig een dorpje in zou rijden, de ongeschreven regel zou volgen en haar als klassementsleider niet zou aanvallen na een valpartij of een plaspauze. Dat gebeurde echter niet. Toen Vollering aan het plassen was, trok de ploeg van Van Vleuten, Movistar, vol door. Al snel kreeg de Spaanse equipe medewerking van Jumbo-Visma en Trek-Segafredo.

Vollering raakte aldus haar rode leiderstrui kwijt en was na afloop tot tranen geroerd door zoveel onrecht. Van Vleutens verweer draaide om een andere ongeschreven regel: als een ploeg op een bepaald punt gepland had om aan te vallen, is een plaspauze geen reden die aanval af te blazen.

‘Wij koersen hier al ons hele leven’, vertelde Movistar-ploegbaas Sebastián Unzué over het Noord-Spaanse gebied tussen Santander en Bilbao. ‘We wisten vooraf precies dat we aan wilden vallen en waar de concurrentie het niet zou verwachten.’ Sterker: SD Worx ging daar van de fiets. ‘Een enorme fout’, volgens Unzué.

Veel zijwind

Hij had een ploegleidersauto vooruitgestuurd die bevestigde dat er op de vooraf gekozen aanvalsplek, rondom het kustplaatsje Santoña, veel zijwind stond. ‘Zijn jullie klaar voor wat actie’, vroeg de ploegleiding van Movistar over de boordradio. ‘Dan gaan we ervoor.’

Wind van opzij geeft de gelegenheid om zogenoemde waaiers te vormen. Renners rijden dan in een diagonale lijn naast elkaar van de ene kant van de weg tot de andere. ‘En het gíng op de kant’, zei Van Vleuten. Wie niet in de eerste waaier zit, omdat er geen plek op de weg meer is, moet een veel grotere inspanning doen en op achterstand plaatsnemen in de volgende waaier.

‘Zou ik ook zeggen als ik haar was’, reageerde Vollering op de verklaring van Van Vleuten dat het allemaal een plannetje was. ‘Het was wel heel toevallig.’ Hoe zij het beleefde? ‘Zij gaan plassen, dachten ze in het peloton: hé, laten we eens vol gaan rijden. Als je het zo wil doen…a shame.’

Bij de start van de slotetappe was ze, nadat ze met de ploeg het voorval nog eens had bestudeerd, even verbolgen. Er stond daar helemaal geen zijwind, zei Vollering, maar wind op kop en dan zijn waaiers een slecht idee. Hoe dan ook, vond Van Vleuten: ‘Het was niet het beste moment om te gaan plassen. Dat kun je weten.’

Het betekende voor de slotklim van zondag dat Vollering Van Vleuten niet alleen moest verslaan, maar vooral op een forse achterstand moest rijden. Het eerste lukte, het tweede net niet. Vollering klom als een metronoom naar boven, won de koninginnenrit en wachtte vervolgens met angstige blik op de komst van Van Vleuten. Die redde het net. Slechts negen seconden voorsprong hield ze over.

Vorig jaar won Van Vleuten zo’n beetje alles, maar deze Vuelta is haar eerste overwinning dit seizoen. Op het podium klapte Vollering beleefd voor de winnaar, maar naar haar gedachten was het niet moeilijk raden. Want, zei ze zondag, ik had op de hoogste trede gestaan ‘als het gisteren anders was gelopen’.