Annemiek van Vleuten perst haar zege in de Alpen uit kleine teen

La Course, een eendaagse vrouwenwedstrijd tijdens de Tour de France, kende dinsdagmiddag een ontknoping die niemand voor mogelijk had gehouden. NOS-verslaggever Gio Lippens had de zege op social media al toegekend aan Anna van der Breggen. Annemiek van Vleuten zelf zei: ‘Op 300 meter dacht ik nog: ik word tweede.’ Haar ploegleider was 200 meter eerder al opgehouden om haar nog aan te moedigen.

Alles wees er op dat Van der Breggen solo zou aankomen in Le Grand-Bornand, na de afdaling van de Col de La Colombière. ‘Maar mijn kracht is dat ik altijd nog wel ergens in een kleine teen wat reserve heb’, zei Van Vleuten na afloop, met een gelaat waarin blijdschap en vermoeidheid om voorrang vochten. En dus zette ze nog één keer aan.

Precies op dat moment viel Van der Breggen stil. Langzaam kropen de twee naar elkaar toe. Van Vleuten stampte nog een paar keer op haar pedalen en toen gebeurde het schier onmogelijke: een paar meter voor de finishlijn haalde ze haar rivale uit Zwolle in.

Twee jaar terug, op de Olympische Spelen in Rio, profiteerde Van der Breggen van een vreselijke val van Van Vleuten in de afdaling, ze won goud. Dit keer waren de bloemen voor Van Vleuten. Na afloop sprak ze van een prestigestrijd. ‘We wilden elkaar de zege zeker niet cadeau doen.’

Nadat Van Vleuten afgelopen weekeinde de Giro Rosa (vrouwelijke editie van de Giro d’Italia) had gewonnen, was La Course de tweede fraaie zege voor haar in korte tijd. La Course staat sinds 2014 op de wielerkalender in het vrouwenwielrennen.

De eerste drie jaar werd de wedstrijd afgewerkt op de slotdag van de Tour in Parijs, maar het wedstrijdverloop was te voorspelbaar. Sinds vorig jaar experimenteert organisator ASO met een koers in de bergen. Met succes: per editie wint La Course aan status.

Dat de vijfde editie een hartstochtelijk gevecht tussen de twee beste rensters uit Nederland werd, draagt bij aan het aanzien van de wedstrijd. ‘Het is live op tv, in de Tour, bergop, en de hele wereld keek mee. Een mooie showcase voor het vrouwenwielrennen’, glunderde Van Vleuten.

Van der Breggen had er geen oog voor. Haar commentaar na afloop: ‘Dit was shit.’