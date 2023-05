Annemiek van Vleuten geniet intens van de pijn in haar gevecht tegen Demi Vollering

Vrouw tegen vrouw op een berg. Op de fiets. Mist. Veel klimmen. Soms even dalen. De strijd is geweldig en ongekend spannend, tussen de nieuwe en de oude koningin. Het is een secondenspel, voor de een wreed, voor de ander leidend tot euforie.

Demi Vollering, heerser van het voorjaar in het wielrennen, is op 5,3 kilometer van de top van Lagos de Covadonga gedemarreerd, bij de ontknoping van de Vuelta voor vrouwen. Haar rivale Annemiek van Vleuten, klassementsleider, 40 jaar, kraakt overal. Haar stijl bergop was nooit heel vloeiend, maar nu lijkt ze te breken. Ze staat in de trappers, verend uit het zadel, rukkend aan het stuur. Kijk dat gezicht. De zonnebril houdt een deel van de pijn verborgen. ‘Als je geen pijn voelt, ga je niet hard genoeg’, is een gevleugelde uitspraak van haar.

De mond hangt open. Het is net of ze huilt van de pijn, maar dat is dus de bedoeling. Ze kan het niet uitstaan dat ze lost. Zij, de almacht van het wielrennen de laatste jaren, is vooral een verliezer in haar laatste seizoen. Hoewel? Hoe kun je een verliezer zijn als je zoveel hebt gewonnen? Dit jaar valt ook te beschouwen als een ereronde. Alleen is ze veel te eerzuchtig om deelnemen belangrijker te vinden dan winnen.

Het is een prachtig decor. Diepgroene bergflanken. Waar de mannen hun Ronde van Spanje in het najaar rijden, als het landschap verdord en angstvallig kaal is door de onbarmhartig brandende zon, is nu de frisse lente over de bergen neergedaald.

Vollering zit gewoon in haar zadel. Ze versnelt. Ze heeft een minuut en elf tellen goed te maken, door de verwikkelingen op zaterdag, toen Van Vleuten met een ontsnapping profiteerde van een plaspauze van haar rivale. Had je dat gezicht van Vollering moeten zien na afloop. Huilend van frustratie en woede. Of dit wel sportief was, wegrijden terwijl de concurrent een plasje deed. Van Vleuten zei dat ze gewoon handelde volgens plan.

Het lijkt soms alsof vrouwen in sport aardiger voor elkaar zijn dan mannen. Vergeet het. Hun emotionele spel op hoog niveau, pfff, dat is andere koek dan het mannelijke armpje drukken. Bij vrouwen is de geschiedenis meestal nog niet zo groot en er is vaak minder geld mee gemoeid. Naarmate de belangen toenemen en het veld verbreedt, ook in kwalitatieve zin, zal de strijd soms onaangenamer worden, met streken waarover analisten uren zullen napraten.

Voor een deel drijft de sport op streken. En Van Vleuten is de vleesgeworden vechtlust. Zij wil winnen in haar laatste jaar, en dat lukt haar hier, qua eindzege. Ze houdt negen tellen over, zo blijkt. De winnares van de rit zit op grond en ziet de schim van Van Vleuten iets te vroeg uit de mist opdoemen. Het is een mooi beeld: de oude koningin die, net als in een normaal koninkrijk, op haar troon wil blijven zitten tot ze erbij neervalt. Bijna letterlijk. Daar ligt ze, op haar rug, te genieten van de pijn die ze intens zal missen als ze is gestopt.