Annemiek van Vleuten gelooft het wel, met die vloek van de regenboogtrui

De inspanningen van de winter betaalden zich meteen uit voor Annemiek van Vleuten in de openingsklassieker, de Omloop Het Nieuwsblad. En daarmee rekende ze heel makkelijk af met de ‘vloek van de regenboogtrui’.

Ja, Annemiek van Vleuten kent het verhaal over de vloek van de regenboogtrui. En mocht ze dat niet hebben gekend, dan was ze sinds zaterdag in elk geval op de hoogte. Vrijwel iedereen, van ploeggenoten tot journalisten, had haar voor de start van Omloop Het Nieuwsblad gevraagd: ‘Ben je niet bang dat je shirt verlammend werkt?’

Van Vleuten reed zaterdag, bij de opening van het klassiekerseizoen, voor het eerst in haar wereldkampioenstrui, die ze afgelopen najaar in het Engelse Harrogate met zoveel machtsvertoon (een solo van 105 kilometer) had veroverd. Vele wereldkampioenen voor haar stopten plotseling met winnen, zodra ze het witte shirt met de vijf verschillende kleuren strepen over hun schouders trokken. Ze gingen ten onder aan de druk, roem en faam die de trui met zich meebrengt.

Van Vleuten is daar veel te nuchter voor. En gewoonweg ook te goed. Nadat ze deze week voor de zoveelste keer een vraag over haar shirt had moeten beantwoorden, besloot ze ’s morgens bij de start in Gent nog meer dan normaal haar best te doen voor de overwinning. En zo geschiedde: 126 kilometer later kwam ze solo over de streep in Ninove. Daar stelde ze tevreden vast: ‘Zo, geen vragen meer toch over de vloek van de regenboogtrui?’

Haar zege was het resultaat van een haast maniakale voorbereiding, al vindt ze dat zelf allemaal wel meevallen. Half januari verscheen via het Twitteraccount van Velofacts een lijstje van renners die sinds Kerst de meeste kilometers hadden gemaakt, berekend aan de hand van gegevens via de sportapp Strava waarop renners hun trainingen bijhouden. Op één stond Tourwinnaar Egan Bernal. Op twee: Annemiek van Vleuten.

Ze had hoogtestages afgewerkt in Colombia, Spanje (Gran Canaria), Italië (Etna) en trainde gedeeltelijk met de mannen van haar ploeg Michelton-Scott mee. Nooit eerder had iemand in het vrouwenpeloton zich zo gedegen voorbereid op de start van het nieuwe seizoen. Het had Van Vleuten, behalve een ijzersterke conditie, ook een opgeruimd gemoed gegeven. ‘Vanochtend toen ik opstond, dacht ik: als ik vandaag geen resultaat rijd, dan heb ik in elk geval genoten van een prachtige winter. Die pakt niemand mij meer af.’

Ook in Colombia was ze geregeld aangesproken op haar trui, waarin ze ook traint. Zelfs in een dorpje met louter onverharde wegen had ze opeens ‘Annemiek, picture?’ gehoord. En onderweg kon het zomaar gebeuren dat fietsers selfies maakten met de regenboogtrui op de achtergrond. ‘Het lijkt wel of ik in Colombia bekender ben dan in Nederland’, grinnikte Van Vleuten.

Ze won zaterdag mede dankzij een vooraf zorgvuldig uitgedachte strategie: aanvallen onder aan de Muur van Geraardsbergen en dan bovenop, bij de kapel, maar eens de schade opnemen. Wel, die bleek aanzienlijk. ‘Het werd al snel stil om me heen, net als op de WK. Ik dacht: dat is een goed teken.’ Het gat met haar landgenoot Floortje Mackaij, de enige serieuze achterblijver, bedroeg toen al 15 seconden.

Hygiëne

In de resterende achttien kilometer vergrootte Van Vleuten het gat tot 42 seconden. Op de Onderwijslaan in Ninove, de finishstraat, had ze zodoende alle tijd om nog haar regenjack los te ritsen en zo de regenboogtrui met sponsornaam te tonen aan het publiek langs de dranghekken. De sprint om de tweede plaats werd gewonnen door Marta Bastianelli, Mackaij eindige als derde.

Het werd in de live-uitzending van de Belgische tv allemaal tussen neus en lippen door gemeld. Wie de vrouwenwedstrijd wilde zien, was aangewezen op livestreams op internet. De winnares, uitgesproken als het gaat om gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het wielrennen, kon er niet mee zitten. ‘Prima toch, laptopje op schoot en lekker kijken? Alleen zou tv nog mooier zijn, omdat er nog altijd mensen zijn die denken dat er geen andere kanalen zijn waarop de koers te zien is.’

De wereldkampioen maakt zich nu op voor Strade Bianche, de Italiaanse grindklassieker die voor aanstaande zaterdag op de rol staat. Maar of de wedstrijd doorgaat, is nog maar de vraag, want ook de wielerwereld is in de greep van het coronavirus. ‘Fingers crossed’, zei Van Vleuten zaterdag. Verder wil ze zich er niet al te druk om maken. ‘Ik maak me alleen druk om zaken waar ik invloed op heb.’

Met hygiëne is ze altijd al strikt geweest. Handen schudden deed ze sowieso al niet graag, en al helemaal niet in het voorjaar waarin de prijzen worden verdeeld. ‘Corona ja en nee: ik geef liever een boks.’

Stuyven sprint bij mannen naar zege De 75ste Omloop Het Nieuwsblad, het begin van het klassieke wielervoorjaar, werd zaterdag bij de mannen gewonnen door Jasper Stuyven. De Belg van Trek-Segafredo troefde na 200 kilometer tussen Gent in Ninove zijn landgenoot Yves Lampaert af in de sprint. De Deen Søren Kragh Andersen werd achter de Belgen derde. De Nederlander Mike Teunissen eindigde als zesde en was daarmee beste Nederlander.