De nationale sportkoepel NOCNSF kiest een vrouw als voorzitter. ­Anneke van Zanen-Nieberg wordt als enige kandidaat voorgedragen voor de voorzitterspositie. Zij was in het verleden bijna zes jaar penningmeester van de sportorganisatie. De voormalige handbalster wordt de opvolger van de vertrekkende André Bolhuis. Ze zegt per WhatsApp ‘vereerd, trots en vol energie’ te zijn.

Anneke van Zanen-Nieberg Beeld Hollandse Hoogte / Ries van Wendel de Joode

Van Zanen, in het dagelijks leven voorzitter van accountantskantoor Baker Tilly Berk, treedt in de voetsporen van Erica Terpstra, die in 2003 de eerste vrouwelijke voorzitter van NOCNSF werd. Dat was een doorbraak na 106 jaar mannen aan de macht. Terpstra voerde destijds campagne tegen bestuurskandidaat Ruud Vreeman. Zij won dankzij de verzamelde macht van de kleine bonden.

Van Zanen (55) is nu de voorkeurskandidaat van NOCNSF. Ze kan ondanks de grote support van de vertrouwenscommissie tot de beslissende vergadering van de 76 sportbonden in april nog met tegenkandidaten worden geconfronteerd. Onduidelijk is of zo’n tegenbeweging zal ontstaan.

Het voordeel van de positie van Van ­Zanen is dat ze uit de eigen gelederen komt. Ze leidde elf jaar handbalvereniging Hellas en zat het het Centrum voor Topsport en Onderwijs Metropool voor. Haar grootste plus is dat zij de sportkoepel als penningmeester door de lastige jaren 2010-2016 leidde. NOCNSF had toen te maken met een terugval van de financiële ondersteuning door De Lotto van 52- naar 40 miljoen euro.

Uit die tijd: ‘Ik ben de enige penningmeester die applaus kreeg bij het presenteren van een begroot verlies van 9 miljoen. We zijn als NOCNSF met onze reserves van 58 miljoen teruggegaan naar 25 miljoen euro. Het gaat hard als het geld niet binnenkomt en je geeft het wel uit. Min 10 en 12. Nu min 8.’

Conflicterende rollen

In 2016 trad Van ­Zanen terug omdat haar functie als directeur van de auditdienst van de overheid conflicteerde met haar rol als penningmeester van NOCNSF, een organisatie die veel rijkssubsidie (80 miljoen) ontvangt.

In de Volkskrant zei ze destijds: ‘Penningmeesters zorgen aan de achterkant dat het strak geregeld is. Of het een apart slag is? Nee, weet ik niet. Je vraagt van penningmeesters betrouwbaarheid. Dat ze een baken zijn in de woeste wereld van alle uitgaves en inkomsten. Wij zijn soms bescheiden en laten anderen het boegbeeld zijn.’

Ze vertrok vlak voor de Olympische Spelen van Rio. ‘Practice what you preach’, zei ze daarover. ‘De richtlijnen van NOC zijn helder en scherp over goed sportbestuur. Niemand heeft me op de schouder getikt.’ Als bewaker van rijksgelden stapte ze op ‘vanwege de geldstromen’. De enige keuze voor een integer bestuurder, zei ze.

Het lijkt er nu op dat Van Zanen haar olympische herkansing krijgt. Bolhuis stapt een jaar eerder op dan noodzakelijk, om zijn opvolger de gelegenheid te geven zich in te werken voor de Zomerspelen van 2020 in Tokio. Op 15 april kiest NOCNSF de voorzitter. Voorlopig is er slechts één kandidaat. Op 20 mei treedt Bolhuis officieel af.