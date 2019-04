Anneke van Zanen nieuwe voorzitter NOC*NSF

Van Zanen, voormalig jeugdinternational handbal, gaf blijk van een enorm enthousiasme voor de baan die haar te wachten staat: eerste vrouw zijn van 4,8 miljoen geregistreerde Nederlandse sporters. Zelf wil ze het geen baan noemen. Een baan is voor haar werk, maar sport is haar passie. ‘En passie gaat boven werk’, zo verklaarde ze haar vertrek bij het grote accountantskantoor Baker Tilly.

Van Zanen vond haar dagelijks werk te combineren met de onbezoldigde klus bij NOC*NSF. Baker Tilly vond van niet. Waarna de Haagse pardoes haar ontslag nam. ‘Die baan, die komt wel weer’.

NOC*NSF, waar zij op 20 mei aantreedt als opvolger van André Bolhuis, krijgt een energieke vrouw binnen, de tweede in een voorzittersgeschiedenis met twintig mannen. Haar insteek: ‘Van sport krijg ik energie. En die energie ga ik teruggeven aan de sport.’

Van Zanen, 55 en moeder van vier kinderen, was tussen 2010 en 2016 penningmeester van de nationale sportkoepel. Zij zorgde ervoor dat de terugloop van financiële middelen uit het reservefonds werd opgevangen. Ze stond bekend om haar kernachtige presentaties. ‘Bij mijn eerste optreden gaven ze me dertig velletjes, een boekhouduitleg. Ik zei: dat gaan we zo niet doen.’

De voormalig voorzitter van handbalvereniging Hellas heeft grote plannen met de sport. In haar ogen is er geld nodig voor de tegenwoordige doeleinden, zoals gezondheid, veilig sportklimaat en integriteit. De Nederlandse sport moet vooral een breed fundament houden en financierbaar zijn, zo zei zij. Ze noemde een topvrouw van het ministerie van VWS bij naam (‘Annelies’) om haar band met de Haagse subsidiegevers weer te geven.

Haar eigen opdracht is ‘verbinden’. ‘Zorgen dat er een verbinding van de sport is met het Rijk en met de private partijen.’ Zo’n dubbele geldstroom is, dat weet Van Zanen als geen ander, broodnodig om Nederland het toptien-land van de wereldsport te laten blijven en om de drempel voor sportbeoefening zo laag mogelijk te houden.

De uitgesproken wens van de nieuwe preses: ‘Dat iedereen in Nederland kan sporten. Dat er geen drempels zijn van financiële aard, van handicaps. Dat iedereen mag meedoen.’

Aan het eind van de avond, toen iedereen haar was komen feliciteren, kwam er nog een vraag over haar olympische ambitie in de ‘jaloersmakende baan’ te Papendal. In 2012 werd het Olympisch Plan 2028 afgeschoten door het kabinet Rutte II, maar Van Zanen zal toen ook al haar bedenkingen over die snelle beslissing hebben gehad. Ze was er maandag duidelijk over: ‘Als je voorzitter wordt van NOC*NSF en je hebt niet de ambitie om de Olympische Spelen binnen te halen, dan moet je geen voorzitter worden. Die kaars is altijd brandende. En ik let op dat die nooit uitwaait.’