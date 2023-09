Anne van Dam geeft vrouwengolf impuls met langverwacht optreden in Nederland, ‘leuk dat ik een voorbeeld mag zijn’

Anne van Dam tijdens de afslag op het Big Green Egg Open in Hilversum. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Een sliert van honderden mensen volgt het spoor van Anne van Dam op de smalle bosbaan van de Hilversumsche Golf Club tijdens haar laatste holes van het enige proftoernooi voor vrouwen dat Nederland rijk is; het Big Green Egg Open. Opvallend veel jonge meiden kijken gebiologeerd naar de afslag van Van Dam (27) die bekendstaat om haar indrukwekkende swing.

Hoewel een topnotering er afgelopen weekend niet in zat – ze werd 42ste –, keek Nederlands beste golfster terug op ‘een fantastische week’ waarin ze het vrouwengolf op de kaart wist te zetten. Rijendik stonden de toeschouwers zondag toen Van Dam, de huidige nummer 115 van de wereld, aan haar slotronde begon. Het Big Green Egg Open maakt deel uit van het hoogste Europese niveau voor vrouwen, de Ladies European Tour.

De druk op de schouders van Van Dam was groot in Hilversum. In aanloop naar haar eerste optreden in Nederland sinds 2016 was er veel media-aandacht voor de geboren Arnhemse die al jarenlang in de Verenigde Staten woont. Of de druk mogelijk te groot was? Na haar wisselvallige optreden gedurende drie dagen wijst ze die suggestie van de hand.

‘Nee, ik heb er hartstikke van genoten om voor eigen publiek te spelen’, zei Van Dam nadat ze met vele kinderen op de foto was gegaan. ‘Ik vind het alleen maar leuk dat ik een voorbeeld mag zijn voor vrouwen en de jeugd. Hopelijk kan ik ze inspireren om te gaan golfen – of nog serieuzer te gaan spelen – zoals ik als meisje van 10 ook geïnspireerd raakte door mijn bezoekjes aan het toenmalige Ladies Open.’

Vijf zeges

Waar Joost Luiten al jarenlang met grote afstand de beste mannelijke golfer van Nederland is, geldt dat voor Anne van Dam bij de vrouwen. Ze werd in 2015 professional en heeft vijf toernooizeges in Europa op haar naam staan, waarvan de laatste in 2019. De afgelopen vijf jaar speelde ze voornamelijk in de VS waar ze in Orlando haar thuisbasis heeft.

Door teleurstellende laatste jaren daar – Van Dam verloor eind 2021 haar volledige speelkaart voor de prestigieuze Amerikaanse proftour LPGA – heeft ze haar focus noodgedwongen verlegd naar Europa. Dit seizoen was ze op het Europese circuit driemaal dicht bij winst, maar het werd driemaal de top-3.

In Europa, waar de concurrentie minder hevig is dan in de VS, moet het voor Van Dam makkelijker zijn om top- 10-noteringen te behalen. Hierdoor vergroot ze haar kansen op kwalificatie voor de Olympische Spelen en de Solheim Cup (strijd tussen de speelsters van de VS en Europa) in 2024. Hoewel Van Dam volgend jaar vooral op het Europese circuit actief zal zijn, blijft ze in de VS wonen.

Tijdens het Big Green Egg Open was de 1.82 meter lange Van Dam de enige Nederlandse die de schifting na twee dagen van 18 holes had overleefd en op de slotdag in actie kwam. Landgenoten die ook in het profcircuit actief zijn, zoals Romy Meekers, Pasqualle Coffa en Lauren Holmey, overleefden de cut niet. De overwinning in Hilversum, en een cheque van 45.000 euro, ging naar de Thaise Trichat Cheenglab (-12). Zij had over 54 holes 12 slagen minder nodig dan Van Dam die na drie dagen op par (baangemiddelde) bleef steken.

Vrouwengolf

Volgens de Nederlandse Golffederatie ligt het aantal vrouwelijke golfers in Nederland al jarenlang rond de 135 duizend van wie het merendeel 50-plus is. In totaal telt ons land 415 duizend geregistreerde golfers. De populariteit van de sport onder de jeugd tussen 11 en 20 jaar is met 13 duizend spelers gering.

Om meer jongeren naar de golfbaan te trekken zou Van Dam graag zien dat de sport toegankelijker wordt. ‘Kinderen moeten op een leuke, laagdrempelige manier in aanraking komen met de golfsport. Nu zie je nog te vaak dat het er bij verenigingen oubollig aan toegaat. Laat kinderen voelen dat ze welkom zijn, laat ze lekker rondrennen en plezier hebben.’

Eerder dit jaar pleitte Joost Luiten in de Volkskrant voor de komst van jeugdleden in clubbesturen. ‘Oude leden maken vaak beleid dat vooral gericht is op henzelf en niet op de jeugd. Kinderen vinden ze sowieso lastig want die maken herrie en nemen hun plek op de baan in’, aldus Luiten dit voorjaar in deze krant.

Volgens de eerste vrouwelijke profgolfster van Nederland, Marjan de Boer, is niet enkel de toegankelijkheid van de sport het probleem. De Boer was tussen 1986 en 2001 als professional actief en verzorgde daarna twintig jaar lang golftrainingen.

Haar ervaring is dat veel jongeren niet meer bereid zijn om dagelijks vele trainingsuren te maken. ‘Golf is een heel moeilijke sport waarin je veel tijd moet investeren’, zegt de 62-jarige oud-prof. ‘Daarnaast is het belangrijk om je lichaam goed te kennen. Je moet flexibel en mobiel zijn om verbeteringen in je golfspel te bewerkstelligen. Dat vraagt veel tijd, maar in de huidige maatschappij moet alles snel en makkelijk.’