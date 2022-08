Anne Terpstra ploegt door de blubber naar het brons op EK mountainbike in München

Anne Terpstra op weg naar brons. Beeld Klaas Jan van der Weij

Het lijkt wel veldrijden, zo bemodderd komend de mountainbikesters over de streep bij het EK. Hun fietsen zijn bedekt met een dik mengsel van blubber en grassprieten en hun benen ogen uit steen gehouwen. Het laagje klei dat er op is aangekoekt toont aan de enkels nog nat en donker, net onder de knie al uitgehard en droog.

Snel schoongepoetst

Terwijl olympisch kampioen Jolanda Neff als half-standbeeld half-mens de pers te woord staat, wordt bij Anne Terpstra de troep snel van de benen en het gelaat geveegd. Zij moet als derde op het podium verschijnen, nadat ze de voorgaande twee edities van de EK zilver veroverde. Ook snel schoongepoetst zijn Loana Lecomte en Pauline Ferrand-Prevot. Beide Françaises waren in de wedstrijd over 30 kilometer al snel ver van Terpstra weg gereden.

Aanvankelijk lag Ferrand-Prevot op kop. De 30-jarige is een grootheid op twee wielen. Zeven jaar geleden was ze in het bezit van de regenboogtrui bij het wegwielrennen, veldrijden en mountainbike. In München had ze pech. Op de glibberpaadjes op het Olympiapark viel haar bemodderde ketting eraf en anderhalve minuut stond ze te prutsen voordat ze definitief weer verder kon. Lecomte had haar op dat moment al ingehaald en de 23-jarige zou haar voorsprong nooit meer opgeven.

Van tevoren was het parcours als snel ingeschat door de deelneemsters. De Olympiaberg, een oude vuilstort waar het puin van het zwaar gebombardeerde München na de Tweede Wereldoorlog was gedeponeerd, bood wel felle klimmetjes, maar verder relatief weinig technische uitdagingen. Er waren daarom hier en daar wat kunstmatige obstakels opgeworpen: een waterbak die met stenen een beekje moest voorstellen, twee houten kombochten en - het ingewikkeldst - een rotsenstrook.

Spiegelglad parcours

Toen drie kwartier voor de start van de wedstrijd het regengordijn langzaam over het Olympiastadion trok en de ernaast gelegen heuvel met water doordrenkte, veranderde het karakter van de 4,2 kilometer lange ronde. Vanwege het gevaar op valpartijen werden de rotsblokken geschrapt. Wat overbleef was niet langer een snel, maar vooral een loodzwaar en spiegelglad parcours. Voor de start liet een aantal rensters nog snel wat lucht uit de dikke noppenbanden lopen, want een zachtere band biedt in natte omstandigheden net wat meer grip.

Vooral de smalle paadjes die in drie haarspeldbochten naar de top van het bergje waren aangelegd waren verraderlijk. In de eerste ronde was de mengeling van klei en zand nog redelijk berijdbaar, maar nadat de dik veertig deelnemers eroverheen gereden waren was de toplaag verworden tot een soort kleverige soep, die zich aan de banden hechtte. Alsof ze geen profiel meer hadden glibberden de rensters van links naar rechts.

Winnares Lecomte koos daarom steevast de graskant om naar boven te rijden, de bochten ruim nemend. Toch kon ook zij niet voorkomen dat de drek ook in haar ketting, tussen de tandwielen en het versnellingsapparaat terecht kwam. Ze nam, net als de anderen, bij elke verversingspost een drinkbus aan. Niet voor de dorst, maar om die onderdelen even goed schoon te spuiten.

Aandachtspuntje

Door de modder ploegen is een specialiteit. En eigenlijk niet eentje die Terpstra bezit. ‘Dat is een aandachtspuntje.’ Zij is het meest op haar gemak als het kurkdroog en stoffig is. Dan dwingt ze haar fiets op kracht door de technische passages. Op een sponzige ondergrond kan dat niet. Wie te hard op de pedalen duwt loopt het risico dat het achterwiel door gaat slippen. Gebeurt dat, dan is de vaart er meteen uit. ‘Dat mocht nu niet gebeuren. Dus ik probeerde die secties iets minder en toch genoeg snelheid die secties te rijden.’

Een voordeel voor Terpstra was dat ze kon profiteren van de achtergrond van bondscoach Gerben de Knegt. Hij was een kundig veldrijder en verkende samen met de vrouwen het parcours. Op de lastige gladde klim sprong hij soepel van de fiets en rende naar boven. Dat is in het veldrijden een vast ingrediënt, maar mountainbikers houden de schoenen het liefst in de pedalen geklikt. ‘Als het droog was geweest hadden we daar kunnen rijden, maar nu dacht ik: ik doe zo’n mooie Gerben-move.’

Ze oefende ze dit jaar extra op het omgaan met natte omstandigheden. Als het tegenovergestelde van een mooiweerfietser ging ze juist trainen als het regende. Ze woont in Pleussen, een klein Beiers dorpje aan de Tsjechische grens. De rotsige ondergrond daar wordt nooit echt zompig, dus echt gewend aan het zuigende slijk van het EK-parcours was ze niet. Des te groter was haar blijdschap dat ze toch het podium haalde. ‘Als je er normaal gesproken moeite mee hebt, dan is dat heel leuk. Zeker in zo’n wedstrijd waar de druk hoog is.’

Aan de leiding

De komende twee weken staan nog twee belangrijke afspraken op Terpstra’s programma. Volgende week het WK in Frankrijk en de week daarna de wereldbekerfinale in Italië. Het is vooral de laatste wedstrijd waar de Nederlandse haar zinnen op heeft gezet. Ze staat aan de leiding in de wereldbekerstand en wil dat graag zo houden.

Persoonlijk vindt ze de wereldbekertrui mooier dan die van de kampioenschappen. ‘Het is lastiger om de wereldbeker te winnen, want dan moet je negen weekenden lang presteren en mag je geen enkele misser hebben.’ Dat is de prijs voor de meest constante en veelzijdige coureur, vindt ze. Voor iemand die altijd vooraan rijdt. Blubber of niet.