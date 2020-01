Anne Buijs, sterke vrouw uit een puur volleybalnest

De Nederlandse volleybalsters spelen zaterdag de halve finale van het olympisch kwalificatietoernooi tegen Duitsland. Het team leunt onder andere op de 28-jarige routinier Anne Buijs. ‘Ik heb nooit overwogen alleen voor clubvolleybal te kiezen.’

Het was uitslapen vrijdagochtend voor de Nederlandse volleybalsters. De vier sets tegen Polen − de eerste en uiteindelijk onbelangrijke nederlaag in het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van Apeldoorn − hadden erin gehakt. ‘Om half een naar bed. Om twee uur kon ik pas slapen. Eerst maar een serietje gekeken, The Crown, daar zit ik nu middenin’, zegt Anne Buijs bij de koffie, als de klok naar elven kruipt.

De Zaanse profvolleybalster maakt een fitte indruk. Ze rent, vliegt en slaat, met een krachtige voorspanning in de rug en de schouder. Ze ontvangt de service van de tegenstander op vijf van de zes posities. Aan de 28-jarige routinier Buijs, een vrouw die aan haar negende buitenlandse werkgever toe is, kan gevraagd worden hoe zij tegen de opponent in de halve finale van zaterdag, Duitsland, aankijkt. Zij speelde twee jaar in Schwerin, bij de plaatselijke SC. Ze werd er tweemaal kampioen en tweemaal bekerwinnaar.

‘Mijn vader (Teun Buijs, red.) werd daar trainer. Ik zelf had net een jaartje in België erop zitten, bij Asterix Kieldrecht. Mijn eerste jaar in het buitenland. Klein contractje. Op kot, zoals de Belgen zeggen. Soort studentenhuis. Ik had mijn rijbewijs, kon daar zelfstandig komen. Duitsland was weer een stapje hoger en beter. Dat was mijn manier om verder te komen in deze wereld.

Bekenden

‘Bij Schwerin speelde ik in die jaren tussen 2011 en 2013 met Denise Hanke als spelverdeler. Die staat nu nog de ballen aan te geven in de Duitse ploeg. Zij is goed. Net als de twee hoofdaanvallers, Louisa Lippmann en Hanna Orthmann. Met Orthmann heb ik vorig seizoen bij Monza gespeeld. En nu speelt Floortje Meijners met haar. Dat is voor ons dus een bekende. En we hebben drie oefenduels gespeeld met Duitsland in de dagen rond Oud en Nieuw.

‘Ik heb toen niet heel erg op Duitsland gelet. Het was meer ritme en afstemming vinden. Wennen aan de werkwijze van Gianni Caprara, onze nieuwe coach. Ja, we wonnen drie keer. Maar daar waren we toen niet mee bezig. We gaan de beelden terugkijken en er is vers videobeeld natuurlijk, van de Duitse wedstrijden hier in Apeldoorn.’

Volleybalnest

Anne Buijs komt uit een volleybalnest. Vader Teun Buijs, nu trainer bij USC Münster, was een international in de jaren tachtig, toen Arie Selinger het Nederlandse volleybal ging transformeren. Buijs senior speelde in de nationale ploeg die in 1988 bij de Olympische Spelen van Seoul vijfde werd. Hij trouwde een van de ‘Pelsertjes’, Irene, een international uit de tijd van coach Peter Murphy. Met haar zussen Margreet en Heleen vormde zij een smaldeel bij de vrouwen van Martinus in Amstelveen. Hun mannen heetten Harry Brokking en Marco Brouwers.

Wie uit zo’n omgeving komt, gaat...tennissen. ‘Althans dat deed ik eerst’, zegt Buijs, die nog graag vermeldt dat broer Tom bij Orion heeft gespeeld en nu assistent-coach is bij SSS Barneveld. ‘Maar tennis is een individuele sport. Ik deed toch liever een teamsport. En dat volleybal was mij natuurlijk met de paplepel ingegoten.’

Ze wilde als jong meisje graag een profcarrière. ‘Maar je weet natuurlijk niet of je dat hoogste niveau ook aankunt.’ Buijs zat in een befaamde lichting, die van 1990-1991. ‘Wat er over is van die lichting, hier in Apeldoorn? Nou, best veel. Robin de Kruijf, Laura Dijkema, Nicole Koolhaas, Lonneke Slöetjes. We werden zesde op het junioren-WK, met Appie Krijnsen als coach.’

In haar Amstelveense clubjaren speelde ze ook nog met Maret Balkestein, Myrthe Schoot en Floortje Meijners. ‘En misschien ben ik er nog wel één vergeten. Maar deze meiden zie ik, best een beetje triest, vaker dan mijn familie en vrienden. Zoveel tijd brengen wij door. Het helpt wel dat we goed met elkaar zijn. Ik heb eigenlijk nooit meegemaakt dat er één was die we niet konden luchten of zien. Maar als dat zo was, dan zouden er we er overheen stappen, als dat positief is voor het teamresultaat.’

De reis langs vele clubs heeft haar sterker en wijzer gemaakt. Ze toont een operatielitteken op de linkerhand, een pijnlijke herinnering aan een waardeloos jaar bij Monza, in de Italiaanse competitie. ‘Ik scheurde een pees in de halve finale van het WK in 2018, tegen de latere wereldkampioen Servië. Ik was er drie maanden uit. Liet me in Nederland opereren. Trainde later wel mee, met de linkerhand in een bokshandschoen. Maar in de wedstrijd kon dat natuurlijk niet. De club wilde dingen als een second opinion na de operatie. Het botste. Uiteindelijk haalden ze een hap uit mijn salaris voor de maanden dat ik niet kon spelen. Ik ging na een jaar weg. Uiteraard.’

Turkije

Het dragen van het nationale tenue heeft Buijs altijd getrokken. ‘Ik heb nooit overwogen alleen maar voor het clubvolleybal te kiezen. Weet je, de clubs willen goede spelers en die zitten bij de nationale ploegen. Dat je dan een keer geblesseerd uit zo’n zomer komt, dat hoort erbij. Voor de club is dat het risico van het ondernemen.’ Ze is voor de derde keer in haar loopbaan terug in Turkije, na Vakifbank en Nilüfer is het nu THY (Turkish Airlines). Als Nederland zaterdag Duitsland weet te verslaan, dan staat zondag, in de finale van het OKT, Turkije dan wel Polen als tegenstander op het veld.

Buijs heeft geen voorkeur. ‘Vooraf werd veel over Turkije gesproken, vanwege ons verleden met hun coach, Giovanni Guidetti. Maar met dat verhaal zijn we nu wel een beetje klaar.’