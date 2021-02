Anna van der Breggen wint Omloop Het Nieuwsblad, eerste koers van haar laatste seizoen

Duimpje omhoog van Anna van der Breggen, een sterke opening van haar laatste seizoen. Beeld BELGA

Bij de mannen won de Italiaan Davide Ballerini na een sprint de Omloop, die voor vrouwen en mannen geldt als de openingskoers van het wielerseizoen.

Van der Breggen besloot bij de laatste van de acht venijnige klimmetjes, de Bosberg, op 13 kilometer van de finish van de 124 kilometer lange koers, weg te springen bij haar medevluchters en ging solo over de finish in Ninove. Een grote groep achtervolgers kwam bijna dertig seconden na Van der Breggen over de streep. De Deense Emma Cecilie Norsgaard won de sprint van die groep en de Nederlandse Amy Pieters, uit dezelfde nieuwe SD Worx ploeg als Van der Breggen, werd derde.

Plek 1 en 3 was de beloning voor goed ploegenspel. Toen het vrouwenpeloton de steile kasseienklim, de Muur van Geraardsbergen, laat in de koers opreed, had Van der Breggen al haar vijf ploeggenoten nog om haar heen. ‘Mooi als je ziet dat iedereen voorin zit’, zei de wereldkampioen na afloop tegen de Belgische sportzender Sporza. ‘Ik heb genoten. Ik ben blij dat ik dit nog een jaar kan doen.’

Alaphilippe

Bij de mannen werd het peloton net zomin als bij de vrouwen uiteengereten. Al waren er gedurende de 200 kilometer koers steeds meer ontsnappingen naarmate de streep naderde. Op dertig kilometer voor het einde viel wereldkampioen Julian Alaphilippe aan. Hij werd vooraf gezien als een van de favorieten voor de eindzege en toonde zich de hele dag het actiefst vooraan. Zijn ploeg, Deceuninck-Quick-Step, was ook het best vertegenwoordigd in de kopgroep waaruit Alaphilippe wegsprong. In diezelfde groep vond ook een Nederlandse debutant een plek: de 19-jarige Olav Kooij van Jumbo-Visma reed zaterdag zijn eerste wedstrijd bij de profs. Hij werd 89ste in de eindrangschikking.

Vlak voor de moeilijke Muur van Geraardsbergen, vaak een scherprechter in Vlaamse voorjaarskoersen, besloot Alaphilippe zijn vlucht te staken, waarna de Italiaan Gianni Moscon alleen voorop kwam te zitten. De laatste helling van de dag, net als bij de vrouwen de Bosberg, was voor Moscon te veel waarna alles samen kwam en een grote groep op finishplaats Ninove afreed, zich opmakend voor een massasprint.

Wereldkampioen Julian Alaphilippe feliciteert ploegmaat Davide Ballerini met de overwinning. Beeld BELGA

Daarbij bleek de ploeg van Deceuninck-Quick-Step, mede dankzij het voorbereidende sloperswerk van Alaphilippe, zijn zaakjes het beste voor elkaar te hebben: de ploeg loodste zijn sprinter Ballerini al naar zijn derde overwinning dit seizoen. Tweede werd de Brit Jake Stewart en ook de Belgische favoriet, Sep Vanmarcke, bereikte het podium. Beste Nederlander was Timo Roosen van Jumbo-Visma op plek 41.

‘Een droom die uitkomt’, zo voelde het voor Ballerini, zei hij kort na de finish van zijn eerste klassiekeroverwinning. ‘Ik heb geen woorden voor deze teamprestatie.’ Nadat de solopoging van Alaphilippe was mislukt, kwam de Fransman in de finale naast Ballerini rijden en zei, volgens de laatste: ‘Het is jouw dag.’ Ballerini wist wat hem te doen stond. ‘Als de wereldkampioen dat zegt, dan is dat zo.’