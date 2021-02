Anna van der Breggen fietst nog een jaar en gaat dan ploeg leiden

anna van der Breggen verkent de kasseien van Omloop Het Nieuwsblad. Beeld BELGA

Van der Breggen rijdt dit jaar haar dertiende en laatste seizoen voor de nieuwe wielerploeg SD Worx en gaat in 2022 als ploegleider aan de slag bij hetzelfde team. ‘Met dat leerproces ben ik wel al begonnen’, zei ze dinsdag bij de onlinepresentatie van SD Worx, dat zichzelf de beste vrouwenwielerploeg van de wereld noemt.

SD Worx, een Belgisch bedrijf dat diensten verleent op het gebied van personeelszaken, is tot en met 2024 de hoofdsponsor van wat de afgelopen jaren Boels-Dolmans Cycling Team heette. ‘We begonnen tien jaar geleden en vijf jaar later waren we de beste van de wereld’, aldus teammanager Erwin Janssen.

Die hoogste positie wist de ploeg te behouden door alles te winnen wat er te winnen viel, vooral wereldtitels. Doel is dat SD Worx komende jaren nummer één blijft, zegt ceo Kobe Verdonck. Hij wil de naamsbekendheid van zijn bedrijf versterken, nu het vrouwenwielrennen volgens hem steeds meer aandacht krijgt.

De Olympische Spelen zijn het hoofddoel voor de meeste renners van de ploeg. ‘Een olympische titel, dat is het hoogste dat je als sporter kunt bereiken’, vindt de Belgische Jolien d’Hoore, die als baanrenster aan de Olympische Spelen in Tokio zal meedoen.

Uitstraling

Ook SD Worx-ploegleider Danny Stam noemt de Spelen als het grote doel, naast de voorjaarsklassiekers. Dat tekent de uitstraling van een olympische medaille, want juist in Tokio zullen alleen landenshirts te zien zijn, niet het nieuwe paars-rode tenue van SD Worx.

Zaterdag maakt dat tenue zijn debuut in de Omloop het Nieuwsblad, de opening van het wielerseizoen. De datum daarna die veel rensters van SD Worx in hun agenda hebben omcirkeld is 11 april. Voor het eerst wordt dan de kasseienklassieker Parijs - Roubaix voor vrouwen gereden. ‘Die de eerste keer winnen, daar heb ik mijn zinnen op gezet’, kondigde de wereldkampioene van 2017, Chantal Blaak aan.

‘O ja’, reageerde haar Luxemburgse teamgenoot, Christine Majerus, ‘ik eet kasseien als ontbijt, lunch en diner.’ Het maakt de twee niet uit wie er wint, zolang het maar een vrouw is uit dezelfde ploeg. Samen winnen is immers het motto.

Waar steeds meer wielerploegen besluiten een vrouwenteam naast de al jaren bestaande mannenploeg te zetten, is SD Worx op het hoogste niveau als zelfstandige vrouwenploeg langzamerhand bijna een uitzondering. ‘Het is een groot voordeel dat we nu al weten dat onze toekomst tot en met 2024 gegarandeerd is’, zei ploegleider Stam toen duidelijk werd dat SD Worx vier jaar hoofdsponsor zou blijven.

In het eerste jaar van die vier is Van der Breggen het uithangbord. Ook zij heeft ‘Tokio’ als hoofddoel. ‘De Spelen gaan echt wel door, want we hebben nu ervaring met corona.’ De wereldkampioen bereidt zich in haar afscheidsjaar ook voor op haar nieuwe rol, het jaar erna, ze gaat de jonge rensters in haar ploeg alvast observeren. ‘Nu kan ik nog in de koers zien welke beslissingen die meiden nemen. Volgend jaar ben ik hun ploegleider.’