Anna van der Breggen, de meester van de Muur, wint voor de laatste keer in Hoei

Anna van der Breggen heeft op het steilste stuk op de Mur de Huy een grote voorsprong op Katarzyna Niewiadoma. Beeld Klaas Jan van der Weij

Omdat ze aan het eind van het jaar van de fiets stapt om in de ploegleidersauto plaats te nemen van haar Team SD Worx, is zeker dat er geen achtste opeenvolgende Waalse-Pijloverwinning komt. ‘Een gekke gedachte’, zei ze, ‘maar ik ben blij om het zo af te maken.’

Er wordt wel eens schamper gedaan over deze voorjaarsklassieker waarvoor je pas vier minuten voor het einde de tv zou moeten aanzetten. Dan volgen immers de 1.300 laatste meters in Hoei (Huy ter plaatse) en daar, op de Muur, zou de strijd pas beginnen. Een misvatting, zo was in koers van dit jaar te zien. Want niet een groot peloton, maar een groepje van slechts tien potentiële winnaars draaide de Muur op na 130 kilometer koers. Dat kwam volgens Van der Breggen doordat er meteen vanaf de start, om half negen ’s ochtends, hard werd doorgereden.

Op ruim dertig kilometer voor het einde fietsten de vrouwen de eerste keer de Muur op, waarna een ronde rondom Hoei volgde. Op het tweede en laatste klimmetje daarvan besloot Annemiek van Vleuten, begin deze maand winnaar van de Ronde van Vlaanderen, de koers open te breken. Grootste slachtoffer van die dadendrang was Marianne Vos, die zondag nog de Amstel Gold Race won en tussen 2007 en 2013 vijf keer als eerste de streep in Hoei passeerde.

Op jacht

Negen rensters bleven over om op jacht te gaan naar de ontsnapte Amerikaanse kampioen Ruth Winder. De renster van Trek-Segafredo, die een week eerder de Brabantse Pijl had gewonnen, leek te profiteren van onenigheid onder haar achtervolgers waardoor ze met voldoende voorsprong aan de Muur van Hoei had kunnen beginnen.

Totdat Demi Vollering, de Nederlandse 24-jarige ploeggenoot van Van der Breggen, daar een eind aan maakte. Tot de voet van de Muur reed ze op kop van het groepje en dichtte zo het gat met Winder. ‘Dat is fantastisch’, keek Van der Breggen dankbaar terug. ‘Als je als jonge renster zo’n beslissing neemt, zegt dat veel over je toekomst.’ Wat heet: met haar offer vergooide Vollering prompt haar podiumkansen.

Het zorgde er wel voor dat Van der Breggen als eerste de bocht kon nemen naar de klim, die in het midden een stijgingspercentage heeft van 19 procent. Met maar tien vrouwen in beeld was goed te zien wat de ‘koningin van Hoei’ bedoelde toen ze vooraf uitlegde: ‘Je moet je lichaam goed kennen om te weten hoe diep je écht kunt gaan. Ga je te vroeg, dan blaas je jezelf op, ga je te laat, dan win je niet.’

Gedoseerde inspanning

Waar zij stil op haar fiets zat en een lichte versnelling rond kreeg, zwaaiden haar staande concurrenten hun lichamen van links naar rechts om hun gewicht van het ene op het andere pedaal te drukken. De gedoseerde inspanning van Van der Breggen dunde in de laatste duizend meter de groep uit van tien, naar vijf en drie totdat ze schouder aan schouder met Niewiadoma overbleef. ‘Maar ze is gewoon de meester van de Muur’, erkende de Poolse. Van der Breggen ging kort op de pedalen staan, passeerde als eerste de streep en juichte pas daarna - te vroeg juichen had Vos zondag immers bijna de overwinning gekost.

Volgend jaar ligt de overwinning voor Niewiadoma voor het oprapen, want dan is Van der Breggen afgezwaaid. Toch? ‘Het scheelt, zeker in deze wedstrijd, als Anna er niet meer bij is’, pareerde het Poolse talent, ‘maar elk jaar stijgt het niveau bij de vrouwen, dus ik vrees dat ik dan niet opeens de favoriet zal zijn.’

Ook bij mannen wint wereldkampioen

Net als bij de vrouwen, ging bij de mannen de winnaar van de Waalse Pijl in de regenboogtrui over de streep. De Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe won de Waalse Pijl voor de derde keer. Primoz Roglic, de Sloveense kopman van het Nederlandse Jumbo-Visma, versnelde op 350 meter van de finish als eerste, op de beruchte Muur van Hoei. Dat was iets te vroeg, want 25 meter voor de streep ging Alaphilippe hem voorbij, precies op het moment dat Roglic omkeek.

Het leek erop dat de Sloveen, die debuteerde in de Waalse Pijl, dacht dat hij de overwinning al binnen had en zich liet verrassen door Alaphilippe die de klassieker voor de vijfde keer reed. ‘Maar Julian had gewoon de sterkste benen en is de terechte winnaar.’ In Luik-Bastenaken-Luik vorig jaar juichte Alaphilippe, maar won Roglic. Zondag, bij de 107de editie van dat wielermonument, wordt Alejandro Valverde 41 jaar. De Spanjaard haalde woensdag voor de achtste keer in vijftien deelnames het podium, waarvan vijf keer op de hoogste trede.