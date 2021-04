Anish Giri speelt remise tegen toernooifavoriet bij hervatting kandidatentoernooi

Anish Giri speelt tegen Jan-Krzysztof Duda in de vierde ronde van het internationale schaaktoernooi TataSteel Chess Tournament 2021, 19 januari. Beeld ANP

Hoewel Giri, de nummer zeven van de wereld volgens de ranglijst van wereldschaakbond Fide, met zwart speelde, had hij reden te hopen op winst tegen Nepomniatsjtsji, die vierde staat op de wereldranglijst. Vorige maand had de Nederlander de Rus vanuit zijn studeerkamer immers nog verslagen in de finale van een online- schaaktoernooi dat Giri liefst 50.000 euro aan prijzengeld opleverde. Een opmerkelijk resultaat, want tot vorig jaar worstelde hij met deze digitale vorm van schaken. Uit Giri’s reacties op zijn online-overwinning sprak een surplus aan zelfvertrouwen in de aanloop naar het treffen met Nepomniatsjtsji op maandag.

De 30-jarige Nepomniatsjtsji, zijn leeftijdgenoot Maxime Vachier-Lagrave uit Frankrijk en de 28-jarige Amerikaans-Italiaanse Fabiano Caruana zijn wat de bookmakers betreft de favorieten voor de eindwinst in het hervatte kandidatentoernooi in Jekaterinenburg. In maart vorig jaar stopte dit schaaktoernooi, waarvan de winnaar tussen 24 november en 16 december in Dubai mag proberen wereldkampioen Magnus Carlsen te onttronen en zo 2 miljoen euro aan prijzengeld kan verdienen. Het kandidatentoernooi was precies halverwege, na zeven van de veertien ronden voor de acht deelnemers. Omdat het vliegverkeer stilgelegd dreigde te worden wegens besmettingsgevaar, was stoppen met het toernooi noodzakelijk.

Momentum

Halsoverkop maakten ruim een jaar geleden alle deelnemers daarom dat ze thuis kwamen. Zo ook schaakgrootmeester Anish Giri, die tegen de Volkskrant zei: ‘Ik voelde me als een marathonloper die na 21 kilometer moet stoppen en te horen krijgt dat hij na een half jaar rust weer vanaf hetzelfde punt verder moet. Maar hoe dan?’ Voor Giri kwam de onderbreking beroerd uit, zei hij. ‘Ik was slecht begonnen en had me net weer bij de achtervolgers gevoegd. Dat momentum ben ik kwijt.’

De tussenstand na zeven ronden is blijven staan met koplopers Nepomniatsjtsji en Vachier-Lagrave op 4,5 punt en vier achtervolgers, waaronder Giri en Caruana, met een punt minder. Na de achtste ronde op maandag blijft de achterstand van Giri op Nepomniatsjtsji een punt.

Giri, door de bookmakers ingeschat als de uiteindelijke nummer vier van het kandidatentoernooi, speelde niet alleen tegen Nepomniatsjtsji met zwart, maar heeft ook tegen de twee andere favorieten, ­Vachier-Lagrave en Caruana, zwartpartijen voor de boeg. Giri zei geen verschil te merken met de laatste keer dat hij in dezelfde hal speelde, ruim twaalf maanden geleden. ‘Ik had het idee dat ik maar een dag was weggeweest. Gisteren speelde ik partij zeven, vandaag partij acht, zo heb ik het beleefd.’

Punt achter

Voordat hij afreisde naar Jekaterinenburg zei de Nederlander dat hij optimistischer zou zijn geweest over zijn kansen als het toernooi van voren af aan was begonnen. ‘Nu lig ik nog steeds een punt achter op Maxime Vachier-Lagrave en Ian, die trouwens in goede vorm zit, ondanks dat hij van mij de finale van het online toernooi verloor in maart. Het hangt er vanaf hoe de leiders de hervatting van het toernooi beginnen. Als ze winnen wordt het moeilijk ze te achterhalen. Maar als ik een fortuinlijke start heb, zit ik weer in de mix.’

De Nederlander verwacht geen nieuwe vondsten die zijn tegenstanders pas in Jekaterinenburg als kaarten uit hun mouw zullen schudden. ‘Dat is tegenwoordig heel zeldzaam, een idee dat je groot voordeel brengt. Want alle tegenstanders zijn zo goed voorbereid en weten zo goed hoe ze valkuilen moeten vermijden. De voorbereiding voor het kandidatentoernooi is eerder een kwestie van het toewerken naar een stelling waarin jij je meer comfortabel voelt dan je tegenstander. En dan wil je er iets uit pikken wat hij niet verwacht. Ik verwacht dus geen vuurwerk-achtige nieuwe openingen, maar wel dat spelers met veel verrassingen komen.’

Om die vooraf te bedenken heb je veel voorbereidingstijd nodig. Giri geldt als de koning van de voorbereiding, de rekenmeester die stellingen haarfijn weet te analyseren. En die voorbereiding, zegt Giri, is eigenlijk nooit af. ‘Je kunt je eindeloos prepareren. De weg naar perfectie heeft geen einde en je vindt voortdurende nieuwe schaakideeën. Wie overweegt zelf wereldkampioen schaken te willen worden zou ik dan ook de tip willen meegeven: neem af en toe een kleine pauze op het juiste moment. Dat is de sleutel naar succes.’