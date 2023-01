Anish Giri deelt tik uit aan jonge Indiër Dommaraju Gukesh

Zo ver is het nog niet. Als de resultaten van de eerste twee ronden een indicatie geven hoe de generatiestrijd zal verlopen, hoeft de gevestigde orde niet te vrezen dat het toernooi een keerpunt in de schaakgeschiedenis zal zijn. De 17-jarige Indiër Rameshbabu Praggnanandhaa, beter bekend als Pragg, was de enige junior die het weekend met een plusscore afsloot dankzij een overwinning op de Hongaar Rapport.

Aanzienlijk minder goed verging het Dommaraju Gukesh (16), de jongste van de vijf musketiers, die vorig jaar tijdens de Olympiade in Chennai uitblonk met acht winstpartijen op rij aan het eerste bord van India 2. Ditmaal ondervond hij dat het bestaan van een schaakprofessional soms ook een pijnlijke keerzijde heeft.

Tweemaal kwam Gukesh er niet aan te pas. Zaterdag werd hij door de Chinees Liren Ding weggespeeld en nog harder was de dreun die hij zondag moest incasseren. Anish Giri zegevierde tegen hem in een partij zoals hij die zelden speelt. Met twee flitsende stukoffers vernietigde hij de verdedigingslinie van zijn tegenstander, waarna diens koning een gemakkelijke prooi was.

Giri - Gukesh

Tweede ronde 1.d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 d5 4. Pc3 Lb4 5. Lg5 h6 6. Lxf6 Dxf6 7. e3 0-0 8. Tc1 dxc4 9. Lxc4 c5 10. 0-0 cxd4 11. Pe4 De7 12. a3 La5 13. exd4 Td8 14. Tc2 Ld7 15. Te2 Lc6 16. Dc2 Lb6 17. Tfe1 Kh8 Zie diagram 18. Peg5 hxg5 19. Txe6 fxe6 20. Txe6 Dxe6 21. Lxe6 Lxf3 22. Df5 Le4 23. Dxe4 Txd4 24. Df3 g4 25. Df8+ Kh7 26. Lf5+ Kh6 27. Lc2 Zwart geeft op.