Angst en onrust regeren bij het Manchester United van Erik ten Hag, en nu wacht Liverpool

Erik ten Hag probeert enige lijn aan te brengen in het spel van Manchester United, voorlopig zonder resultaat. Beeld Reuters

Als de transfer van Ajacied Antony naar Manchester United doorgaat, voor een absurd bedrag van tegen de 100 miljoen euro, dan heeft trainer Erik ten Hag tegen de 250 miljoen euro mogen uitgeven binnen twee maanden. Hij is dan tevens het verdienmodel van Ajax, de belangrijkste kredietverschaffer, met eerder Lisandro Martínez (minimaal 57,5 miljoen - maximaal 67,5) als doelwit.

Bijna een kwart miljard voor een project van wederopbouw dat jaren kan duren, in een wereld vol ongeduld. Metselen met stenen van goud, terwijl die ene oude steen met een breuklijn nog centraal in het gammele muurtje is gemetseld. Cristiano Ronaldo zal nog vertrekken, dat kan bijna niet anders.

Ten Hag sprak met de website van de club, over wat een speler volgens hem moet hebben. ‘Allereerst betrouwbaarheid. Drive. Hoge motivatie. Vechtlust. Elke dag alles geven op de training. Een eenheid willen vormen.’ Samengevat: mentaliteit.

Angst en onrust

Intussen is bijna alles angst bij Manchester United, want van bijna al die gewenste eigenschappen was juist weinig te zien. Onrust, met maandenlang voortdurend uitlekkende namen van spelers die misschien zouden komen doch uiteindelijk bleven waar ze waren, van spits Arnautovic tot Frenkie de Jong. Een club in paniek, na twee nederlagen tegen de modale tegenstanders Brighton en Brentford. ‘We moeten van wedstrijd naar wedstrijd kijken. We moeten ons invechten in het seizoen’, zei Ten Hag in de voorbeschouwing op het duel met Liverpool.

Hij beseft wat de derby tussen de twee traditionele grootmachten van Engeland inhoudt, waarvan de een, Liverpool, de ander aan alle kanten is gepasseerd sinds de komst van Jürgen Klopp in 2015 en diens uitgekiende beleid. En dat terwijl stadgenoot Manchester City, voorheen een stadse club in de marge van United met zijn mondiale allure, eveneens veel beter is geworden.

Daar, bij Liverpool en City, is beleid gevoerd, gecombineerd met geld uit het buitenland. Bij United is ook geld, zeker, maar geen beleid, met telkens wisselende trainers, van wie sommigen zeiden dat ze nooit precies de spelers konden kopen die ze wilden kopen. Ook andere belangen telden, commerciële belangen.

Ronaldo als symbool

En zo zit United met een onevenwichtige selectie waarin ook de angst voor Ronaldo aanwezig is, de sterspeler die een jaar geleden terugkwam, de aandacht op zich vestigde en de shirtverkoop naar recordhoogte opjoeg. Hij liet het team alleen niet beter voetballen, zoals hij dat bij Juventus ook niet meer kon. Ronaldo is ongewild symbool voor het beleid van United. Ronaldo is het individu in de wereld van een trainer die alles tot het team betrekt.

Al in 2009 zei René Meulensteen, destijds assistent van Alex Ferguson, kort voor weer een Europese finale: ‘Ronaldo’s ego wordt gecontroleerd. Als hij te ver gaat, wordt hij afgeschoten door de manager of door de groep.’ Wie is er nu om hem af te schieten? De groep, waarin de hiërarchie diffuus is? De trainer? Die zei in het begin van het seizoen, toen Ronaldo ontbrak, dat hij met de Portugees successen wilde voeren. Moest hij dat zeggen? Commerciële belangen? Binnen anderhalve week moet de oplossing daar zijn. Ronaldo zal vertrekken.

United wacht met enige angst op de toekomst, waarin meer investeringen nodig zijn. In stadion Old Trafford, op trainingscomplex Carrington. De supporters protesteren al jaren tegen de Glazers, de Amerikaanse eigenaren die de club in 2005 overnamen, in de grote tijd nog, maar toen al ontstond een beeld waarin alleen geld regeert. Nu het al jaren slecht gaat is de hoop gevestigd op bijvoorbeeld Jim Ratcliffe, grote man van Ineos, geboren in de buurt van Manchester. Hij zou een deel van de aandelen willen overnemen.

Overleven

Intussen overleeft Ten Hag. Weerbaarheid inkopen, is zijn oude tactiek. Teamspelers. Ervaring. Bij Ajax kocht hij als eerste Blind en Tadic, en veel latino’s: Álvarez, Martínez. Hij bouwt een nieuw huis, met gouden stenen. Tyrell Malacia, een vechter. Christian Eriksen, een nooit opgevende loper met inzicht. Lisando Martínez, een strijder. Dit weekeinde: 70 miljoen euro (inclusief bonussen) voor Casemiro van Real Madrid, een 30-jarige breker met een vierjarig contract, straks zonder transferwaarde.

En vermoedelijk dus Antony, de straatvoetballer van Ajax. Uitblinker in de eredivisie van Nederland. Of hij degene is die United verlost? Dat is zeer de vraag. Duidelijk is dat Ten Hag put uit eigen kring, ondanks voorbeelden hoe gevaarlijk dat kan zijn als het misgaat. Van Gaal, met al die Nederlanders bij Barcelona. De enige echte vraag is: kan hij het verval stoppen, dat is ingezet na het vertrek van Sir Alex Ferguson in 2013, die het laatste kampioenschap behaalde, met Robin van Persie als topschutter.

In de laatste vijf seizoenen onder Ferguson was de eindstand als volgt: 1-2-1-2-1. Sindsdien: drie keer zesde, een keer vijfde, eenmaal zelfs zevende. Geen enkele titel. Twee keer tweede. Maandag is Manchester United - Liverpool, dat ook een moeizame start heeft. Onlangs, in Bangkok, won Ten Hag met 4-0, in zijn eerste wedstrijd. United begon met het sterkste elftal, Liverpool met reserves. Het zegt niets over maandag.