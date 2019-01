Andy Murray in tranen: pijn is te veel, Australian Open mogelijk zijn laatste toernooi

Andy Murray in tranen tijdens de persconferentie in Melbourne. Beeld EPA

Murray zal volgende week van start gaan in Australië, maar gaf tijdens een persconferentie aan niet te weten hoe lang hij de constante pijn die zijn heupblessure veroorzaakt nog kan verdragen. Het doel van de 31-jarige Brit was om deze zomer nog één keer op Wimbledon te kunnen spelen. Dat toernooi won hij twee keer, waarmee hij de Britten van een 77-jaar durend sporttrauma verloste. Ook won hij op datzelfde gras in Londen de olympische gouden medaille in 2012.

Maar die laatste deelname is dus in gevaar, zei Murray in Melbourne. ‘Ik bereik nog steeds een bepaald niveau, maar niet een niveau waar ik tevreden mee ben. Maar dat is het niet alleen. De pijn is gewoon te veel. Ik wil niet op deze manier doorspelen. Ik heb zo ongeveer alles geprobeerd om weer op niveau te komen, maar dat is niet gelukt.’ Hij voegde er aan toe dat hij niet weet of hij deze misère nog vijf maanden zal kunnen doorstaan.

Vlak na het begin van de persconferentie verliet Murray in tranen de zaal, toen hij terugkeerde moest hij er meerdere keren tegen vechten. Dit jaar won Murray vooralsnog één wedstrijd, de tweede verloor hij. Tussen de punten door ging hij strompelend over de baan.

Een jaar geleden ging Murray in Melbourne onder het mes voor een heupoperatie. Hij meldde zich af voor de Australian Open en kwam pas maanden later weer in actie. Hij vreesde ook toen al voor zijn carrière. Op een foto op Instagram poseerde Murray tijdens afgelopen Nieuwjaar met flessen bier en champagne. Bijschrift: ‘We vieren het einde van 2018. Wat een rotjaar.’

Andy Murray met de Wimbledon-beker in 2016. Beeld EPA

Andy Murray is één van de ‘grote vier’. Samen met Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic verdeelde hij zo’n beetje alle prijzen, al won Murray van de vier het minste aantal grote titels: drie grand slams. Naast de twee Wimbledon-titels pakte hij in 2012 de US Open. Hij verloor acht maal een grandslamfinale. Als Murray stopt, is de 31-jarige Brit de eerste van de vier topspelers die afscheid neemt.

Bertens niet naar halve finale in Sydney

Tennisster Kiki Bertens is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het WTA-toernooi van Sydney. De nummer 9 van de wereld moest haar meerdere erkennen in de Australische Ashleigh Barty, de nummer 15 van de wereld. Na bijna 2,5 uur verloor Bertens in drie sets: 7-6 (4) 4-6 5-7. Bertens kwam in de beslissende set nog wel op 5-4, maar de Australische schakelde een tandje bij en liet Bertens aan het slot kansloos.