Andries Jonker moet Oranjevrouwen naar het WK leiden

Andries Jonker als coach bij Telstar, voorafgaand aan de wedstrijd tegen VVV. Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

Met een vertraging van een jaar wordt Andries Jonker (59) toch de bondscoach van de Nederlandse voetbalsters. Toen Sarina Wiegman in 2020 haar vertrok aankondigde, werd hij al benaderd, maar wilde hij niet. Na de mislukking met Mark Parsons, die eerder deze maand ontslagen werd, mag hij nu proberen het team weer uit het slop te halen.

De voetbalsters werden in juli op het EK, waar ze hun titel uit 2017 verdedigden, roemloos uitgeschakeld in de kwartfinale. Onder Parsons wisten ze bovendien zelden hun eerdere niveau te halen. Jonker, die een contract tekent tot het EK in 2025, moet er nu voor zorgen dat het spel en de resultaten weer een stijgende lijn laten zien.

En snel ook, want Nederland speelt al op 6 september een cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland. Het team moet die wedstrijd waarschijnlijk winnen om zich direct te kwalificeren voor het toernooi dat volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland wordt gehouden, anders wacht een lastige play-off.

Tijdsdruk

Vanwege die tijdsdruk werden twee namen veel genoemd als opvolger van Parsons. Een van hen was assistent-bondscoach Jessica Torny, een van de vijf Nederlandse vrouwen met het hoogste trainersdiploma, maar zij blijft die functie vervullen. Een andere topkandidaat was Arjan Veurink, de assistent van Sarina Wiegman bij Engeland. Zijn zaakwaarnemer wil niet zeggen of hij is benaderd en geïnteresseerd was.

Ook Jonker werd al veel genoemd en de KNVB noemt hem ‘een voor de hand liggende keuze’. Dat de bond kiest voor een ervaren coach is logisch, zeker met het oog op de wedstrijd tegen IJsland. Maar met Jonker kiest de bond wel voor een coach die weliswaar affiniteit heeft met vrouwenvoetbal, maar vooral in het mannenvoetbal heeft gewerkt.

Jonker was in 2001 al eens kort interim-bondscoach van de vrouwen, maar vertrok naar Barcelona om assistent te worden van Louis van Gaal. Ook bij Bayern München was hij de rechterhand van de huidige bondscoach van de mannen. Hij was drie jaar hoofd opleidingen bij Arsenal en een half jaar coach van Wolfsburg. Die club behoedde hij voor degradatie, maar hij werd in het nieuwe seizoen al na vier wedstrijden ontslagen. In Nederland werkte Jonker onder meer bij Volendam, MVV, Willem II en de laatste drie jaar bij Telstar.

Enthousiasme

Jonker vertelde onlangs in Studio Engeland dat hij ook al was benaderd om Sarina Wiegman op te volgen. Toen wilde hij niet, omdat hij elke dag met spelers wilde werken, maar hij liet al wel zijn enthousiasme voor het vrouwenvoetbal merken.

‘Het is heel leuk’, zei hij. ‘Met vrouwen kun je heel goed aan iets bouwen, aan iets werken, ze zijn ook toegewijd, dat vind ik de leuke kant, maar tot nu toe heb ik steeds de boot afgehouden omdat ik elke dag op het veld wil staan.’

Jonker was toen nog werkzaam bij Telstar. Eerder dit jaar besloot hij zijn contract daar niet te verlengen, omdat die club hem te weinig ambitieus was. ‘Ik wil hoger, beter, meer. Sneller dan bij Telstar kan.’

Nu hij zonder club is, heeft hij wel toegehapt. En als het lukt om van IJsland te winnen, is hij volgend jaar op het WK de bondscoach. ‘We hebben ambitieuze doelstellingen, maar ook enorm veel kwaliteit en talent waar we uit kunnen putten richting het WK van 2023. Het is natuurlijk heel mooi om daar richting aan te mogen geven.’