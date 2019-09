Andreescu (19) verslaat Williams (37) bij US Open, precies zoals ze zich al jaren had ingebeeld

De Canadese tiener Bianca Andreescu slaat een return tegen Serena Williams in de vrouwenfinale van de US Open. Beeld AFP

Andreescu gelooft in de kracht van visualisatie. Ze stelde zich niet alleen vaak voor hoe ze de winnaarscheque in ontvangst zou nemen, in gedachten had ze zesvoudig winnares Williams al vele malen verslagen in de finale van de US Open. ‘Het is zo gek dat het nu werkelijkheid is geworden’, zei de Canadese met Roemeense wortels die haar eerste grandslamfinale speelde. ‘Het lijkt erop dat die visualisaties echt, echt werken.’

De titel is de voorlopige bekroning van een onwaarschijnlijk snelle opmars van de 19-jarige, die aan het begin van dit jaar slechts 152ste stond op de wereldranglijst. In New York speelde ze pas haar vierde grandslamtoernooi. Williams had zeven toernooien nodig voordat ze de US Open in 1999 voor het eerst won, als 17-jarige talent.

De tiener uit Toronto leek niet onder de indruk van het extreem partijdige publiek, dat graag getuige wilde zijn van een historische prestatie van Williams. Die kon haar 24ste grandslamtitel behalen, een evenaring van het record dat sinds 1973 in handen is van de Australische Margaret Court. Drie eerdere pogingen van Williams (tweemaal Wimbledon, eenmaal US Open) eindigden met nederlagen tegen Angelique Kerber, Naomi Osaka en Simone Halep.

Intimidatie

Andreescu nam vanaf het begin het initiatief. Ze brak de gevreesde opslag van Williams al in de eerste game en bouwde die kleine voorsprong gestaag uit met gevarieerd en scherp spel. Ze profiteerde van de matig lopende opslag van Williams, die slechts 44 procent van haar gevreesde eerste services insloeg en op breakpoint driemaal een dubbele fout sloeg. Ze won de eerste set met 6-3 en liep in de tweede set uit naar een voorsprong van 5-1.

‘Het wedstrijdplan was om haar voor elke bal te laten werken en zoveel mogelijk servicereturns terug te krijgen’, zei Andreescu. ‘Ik denk dat ze daardoor geïntimideerd raakte.’

Hoewel de wedstrijd gewonnen leek, wist Williams met behulp van het uitzinnige publiek terug te komen in de wedstrijd. Ze knokte zich terug tot 5-5. Even leek ze in staat de wedstrijd op wilskracht te keren, zoals ze zo vaak in haar ruim twintigjarige loopbaan heeft gedaan. Andreescu bleef echter rustig, wellicht als gevolg van de meditatieoefeningen waarin ze zichzelf heeft bekwaamd. Ze behield haar eigen opslag en won de titel door voor de zesde maal een servicegame van Williams af te pakken.

Serena Williams zaterdag in de finale van de US Open. Beeld AFP

Meditatie

Voor de finale verklaarde de Canadese tiener al dat ze dankzij meditatie geen vrees kende voor het fanatieke publiek in New York of de reputatie van Williams: ‘Ik denk dat je veel kunt beheersen als je je gedachten kunt beheersen. Als ik op de baan sta in deze grote stadions, ben ik heel goed in het uitsluiten van alles wat er om me heen gebeurt.’

Voor Andreescu lijkt de zege in New York het begin van een succesrijke loopbaan, maar zeker is dat allerminst. In het vrouwentennis dienen nieuwe vedetten zich de laatste jaren snel aan, om vaak even vlot weer weg te vallen. De laatste drie jaar hebben de vier grandslamtoernooien elk jaar vier verschillende kampioenen gehad.

De Japanse Naomi Osaka, die in 2018 als 20-jarige de US Open won, kende na haar overwinning bij de Australian Open dit jaar betrekkelijk weinig succes. De 23-jarige Australische Ashleigh Barty kon evenmin een geslaagd vervolg geven aan haar zege op Roland Garros.

Hoewel de 37-jarige Williams geen enkel toernooi heeft gewonnen sinds de geboorte van haar dochter Olympia in september 2017, is zij nog steeds de meest stabiele topspeelster. Met vier finaleplaatsen in twee jaar tijd, een steeds fitter lichaam en steeds beter spel lijkt ze nog altijd in staat het bijna vijftig jaar oude record van Margaret Court te evenaren.

De vraag is vooral: hoe doorstaat ze het gevecht met de tijd? Sinds Williams in 2017 de Australian Open won (terwijl ze zwanger was), staat ze te boek als de oudste vrouw die een grandslamtitel heeft veroverd. Sinds Wimbledon is ze ook de oudste finaliste. Eind september wordt ze 38. Kan ze nog een jaar mee op topniveau? Twee jaar misschien?

Een zinnige voorspelling valt nauwelijks te maken. Williams rekt al haar hele loopbaan de grenzen van het mogelijke op. Ze tart conventies en logenstraft elke redelijke verwachting. Ze wist als meisje uit een achterbuurt uit te groeien tot de koningin van een elitaire sport: wie weet over wat voor onvermoede krachten ze rond haar veertigste nog beschikt?

Haar tegenstanders zullen haar in elk geval niet gauw onderschatten. Volgens de New York Times verwoordde Andreescu haar tomeloze respect treffend met een krachtterm, toen ze Williams in augustus voor het eerst versloeg. ‘Ik heb je al mijn hele leven bewonderd. Je bent een … beest.’