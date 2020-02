Andrea Deelstra loopt zondag onbevreesd de marathon van Tokio

Marathonloper Andrea Deelstra op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Beeld ANP

Is er in Tokio iets te merken van het coronavirus?

‘Veel mensen dragen een mondkapje, maar lang niet iedereen. Je ziet ook op veel plekken ontsmettingsmiddel staan. Bijvoorbeeld bij de receptie van het atletenhotel. Maar dat is het wel zo’n beetje. Verder merk ik er weinig van. Ik heb er anderhalve dag op zitten en het is hier druk en groot en veel verkeer, zoals altijd in Tokio.’

Neem jij extra maatregelen?

‘Niet meer dan bij de normale voorbereiding op een wedstrijd. Ik ben heel kieskeurig met mensen een handje geven en ik was vaak mijn handen, dat soort dingen. Ik draag ook een flesje ontsmettingsmiddel met me mee wat ik vaak gebruik. Meer kan ik niet doen.’

Ben jij niet bang geweest dat het alsnog niet doorgaat?

‘Nee, geen moment. Waarom niet? Je kunt ook je ook afvragen: waarom wel? Ik probeer mij in de laatste weken voor een marathon zo min mogelijk met nieuws bezig te houden. In die zin ben ik er totaal niet in geïnteresseerd. Ik hou me niet bezig met de vraag of het wel of niet doorgaat. Als dat zo is, dan hoor ik dat op tijd. Ik kan me wel druk maken, maar dat kan mijn wedstrijd alleen maar op een negatieve manier beïnvloeden. En dat probeer ik juist niet te doen.’

Was het geen optie om ergens anders te lopen?

‘Zoveel marathons zijn er niet. Je kunt ook niet zomaar je planning in de war gooien. Ik snap natuurlijk wel dat iemand besluit niet te gaan, maar bij mij is dat niet zo makkelijk. Bij mij hangt er veel vanaf. Ik ga proberen de olympische limiet te lopen, dat is nu belangrijk. ‘

De olympische limiet staat op 2.28,00. Jouw pr is 2.26,46. Wat ga je lopen?

‘Ik voel me goed, alles gaat volgens plan. Ik ben fit en sta er goed voor dus we gaan het zondag zien. Misschien zit er een pr in. Maar het doel is de limiet. Ik moet het nu wel helemaal in mijn eentje doen. Ik ben hier in mijn uppie want ik heb geen haas of trainer meegenomen. Dat kost geld en dat heb ik gewoon niet. Bovendien mogen hier alleen maar elitelopers van start gaan, dus dan mogen hazen volgens mij sowieso niet starten. Ik zie het ook wel als een uitdaging om het helemaal in mijn eentje te lopen.’

Hoe zien de laatste dagen eruit?

‘Ik loop elke dag een stukje in het park. Op de weg kan dat niet, daar is het te druk voor. Verder doe ik niks en lees ik een boekje. Ik ben nu bezig in een detective. Als ik nog iets nodig heb van mijn coach Bram Wassenaar dan mag ik hem wakker bellen. Verder red ik mij wel hier.’