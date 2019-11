Andrea Deelstra is voor de marathon (bijna) niks te gek

Andrea Deelstra geeft in de bossen van Apeldoorn een hardloopclinic tijdens haar fandag. Beeld Klaas Jan van der Weij

Andrea Deelstra staat in een dikke winterjas in het Orderbos in Apeldoorn waar ze een groep recreanten hardloopinstructies geeft. ‘Strek je standbeen doordat je je bil aanspant. Prima, goed zo! En je mag je knieën best wat hoger doen, Wim.’

De 34-jarige marathonloopster geeft deze zaterdagmiddag een hardloopclinic aan haar fans. Het is onderdeel van de jaarlijkse Andrea Deelstra-fandag. Het is haar manier om contact met haar fans te onderhouden. En ze kan haar sport er iets beter door bekostigen. ‘Ik doe dingen graag net wat anders dan anderen’, zegt de gymlerares uit Drenthe.

Deelstra is een van de beste marathonloopsters van Nederland. Ze liep in 2015 in Berlijn haar persoonlijke record van 2.26.46. Ze werd toen vijfde, als eerste Europese atlete achter de Keniaanse winnares en drie Ethiopische atletes. Slechts drie Nederlandse vrouwen waren ooit sneller dan Deelstra. De in Kenia geboren Lornah Kiplagat (2.23.43), Hilda Kibet (2.24.27) en Carla Beurskens, meer dan dertig jaar geleden 2.26.34 liep.

Deelstra plaatste zich in Berlijn voor de Spelen van Rio in 2016. Nu wil ze naar Tokio, maar de kwalificatie wordt een haastklus. Deelstra wilde zich in september op hetzelfde snelle parcours van Berlijn voor Tokio plaatsen, maar ze kampte met een mysterieuze pijn in haar been. Ze kwam drie minuten tekort voor de olympische limiet van 2.28.30. Na de finish kon ze niet meer lopen. Deelstra weet nog steeds niet wat er mis was, maar ze kan weer normaal trainen. Haar laatste kans om zich voor de Spelen te plaatsen is op 1 maart bij de marathon van Tokio.

Deelstra verloor in Berlijn haar A-status, waardoor ze niet langer kan rekenen op het topsportinkomen van NOC-NSF. Ze verkocht haar huis om niet in grote financiële problemen te komen. Via haar fans hoopt ze nu de rest te financieren.

Er zijn tien mensen op de hardloopclinic afgekomen. In de kantine van de atletiekbaan naast het bos volgt deel twee van haar fandag. Het bezoekersaantal is opgelopen tot 25 man. De mensen krijgen koffie in papieren bekertjes en stoppen als dank wat briefgeld in de collectebus die Deelstra heeft neergezet.

Peter Versteeg (67) zit ook in de kantine. Hij houdt een kaart vast met een foto van Deelstra. ‘Twee dagen na mijn aanmelding kreeg ik dit al in de bus’, vertelt hij met enige verbazing. ‘En er staat nog een persoonlijke tekst op ook.’

Versteeg hoopt wat informatie te krijgen over marathonlopen. Versteeg steunt Deelstra via haar kaartenactie. Voor 3,50 euro per maand krijgt hij elke maand een ansichtkaart met een foto van een sportende Andrea. Ze vertelt in de kaart iets over wat ze heeft meegemaakt, waar ze is geweest en hoe het in sportief opzicht met haar gaat.

Er zijn ook andere opties om haar te steunen. Vanaf 10 euro mogen mensen met hun logo op haar auto.

‘De sport kost me minimaal 20.000 euro per jaar’, vertelt Deelstra nadat ze de deksels van een paar warmhoudbakken heeft gehaald. Haar gasten krijgen een bord dampende Hollandse kost als afsluiting van de avond. ‘Het verblijf op trainingsstages en wedstrijden is de grootste kostenpost. Ik neem mijn trainer, Bram Wassenaar, altijd mee. Er gaat ook vaak een trainingsmaatje mee. Die is in dienst van mij en daar betaal ik dan ook voor.’

Ondanks haar goede prestaties houdt ze amper geld over. Het maakt haar niet veel uit. Ze hoeft niet rijk te worden van hardlopen. Deelstra werd opgeleid als docent lichamelijke opvoeding. Ze heeft een tijdje naast het lopen gewerkt, maar het ging ten koste van de sportieve prestaties. ‘Ik ken mezelf. Ik doe ook graag zelf mee. Dan rust je niet goed uit en herstel je niet van je eigen trainingen.’

Deelstra wil graag voor de tweede keer naar de Spelen. Rio werd een drama omdat ze niet goed met de warme omstandigheden om kon gaan. Ze mikte op een plek in de topvijftien maar werd slechts zestigste.

Om zich goed voor te bereiden op Tokio gaat Deelstra vaak naar de sauna. Ze heeft al in de klimaatkamer op Papendal op een hardloopband gestaan. De kamer kan net zo warm worden als Tokio, waar het in de zomer tropisch wordt. Het Internationaal Olympisch Comité besloot onlangs de marathon te verplaatsen naar het koelere Sapporo in het noorden van Japan.

Dat vindt Deelstra niet erg. Haar frêle lichaam reageert soms onvoorspelbaar. Warmte is dus moeilijk en pollen in de lucht hebben vanwege hooikoorts ook wel eens een wedstrijd verpest.

Er staat op een andere plek in de kantine een speciale warmhoudbak met eten voor Deelstra. ‘Ik ben voor veel dingen intolerant. Als ik iets verkeerds eet, ben ik meteen ziek.’

Ze heeft ook moeite met aankomen en geeft haar gewicht liever niet prijs. ‘Ik heb als gymlerares een voorbeeldfunctie. Ik wil niet dat kinderen zich aan mij gaan spiegelen. Ik kan eten wat ik wil, maar ik kom heel moeilijk aan.’