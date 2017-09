Anderson en Nadal in finale US Open

Nadal kan in New York alweer zijn zestiende Grand Slamtitel binnenhalen. Hij won vannacht in vier sets van de Argentijn Juan Martin del Potro: 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. De Spanjaard kwam traag uit de startblokken en verloor de eerste set, maar revancheerde zich genadeloos in de daaropvolgende set door zes games op rij te winnen.



Ook in de derde set kwam hij alweer snel op een 3-0 voorsprong. Daarop leek Del Potro zich enigszins te herpakken. Maar hoewel hij zich in de rest van het duel niet meer van de baan liet spelen, wist hij het Nadal ook niet meer echt lastig te maken.



Anderson versloeg de Spanjaard Pablo Carreño Busta eveneens in vier sets: 4-6 7-5 6-3 6-4. Carreño Busta won de eerste set, maar kon de wedstrijd vervolgens niet naar zijn hand zetten. Na bijna drie uur spelen in het Arthur Ashe Stadium zegevierde de als 28ste geplaatste Zuid-Afrikaan.