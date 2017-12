Amsterdamse hoop op een wederopstanding gesmoord: Twente schakelt Ajax uit in strijd om KNVB-beker

Tweeënhalve week na de spectaculaire remise in het competitieduel toonde Twente voor rust nog overdreven respect voor Ajax, dat de bal rustig kon rondtikken. Ajax-coach Marcel Keizer koos wederom voor een systeem met slechts drie verdedigers (Dijks, De Ligt en de na een schorsing teruggekeerde aanvoerder Veltman), maar Twente liep opzichtig achteruit. En de juist de defensie is niet de meest betrouwbare linie in de ploeg van de nieuwe coach Gertjan Verbeek.



Keeper Drommel maakte aanvankelijk een onzekere indruk, maar werd met een beslissende redding de held van de strafschoppenserie. Vooral Kluivert was op de linkerflank een kwelgeest voor Twente en de voorsprong voor Ajax kon niet uitblijven. Kluivert had zijn handelsmerk ook al geregeld getoond, maar de zoon van oud-Ajacied bezit de gave om zowel binnenom als over de buitenkant te passeren.



Rechtsback Ter Avest verslikte zich in de dribbel van Kluivert, die bij zijn demarrage ook Bijen simpel van zich afschudde. De afronding was 18-karaats, met een schitterende wreeftrap joeg Kluivert de bal hoog in het doel achter Drommel: 0-1. Het was zo'n doelpunt, die de liefhebber deed zwijmelen van genot.



De arme Ter Avest was dolgedraaid door de ongrijpbare Kluivert, toen hij na een uur uit zijn lijden werd verlost. Invaller Van der Lely hield zich wel staande tegen het Amsterdamse pingelmannetje. Kluivert stond begin deze maand in Enschede ook al model voor de bravoure van Ajax, toen hij zijn ploeg in de slotfase alsnog een 3-2 zege leek te bezorgen.