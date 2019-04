Amsterdamse hockeyvrouwen winnen Europacup

Kitty van Male (Amsterdam) in duel met Maite Telleria tijdens de finale tussen Amsterdam en Real Sociedad. De European Hockey Club Cup (EHCC), ook wel Europacup, is het belangrijkste Europese hockeytoernooi voor vrouwen. Beeld ANP

De wederopstanding van Amsterdam stond in schril contrast met de pijnlijke val van Den Bosch dat na maar liefst twintig Europese finales op rij zelfs buiten het podium viel. De 1-0 nederlaag tegen aartsrivaal Amsterdam in de halve finales was een mokerslag. En coach Raoul Ehren omschreef het verlies tegen Club an der Alster (2-1) in de strijd om het brons als ‘Den Bosch onwaardig’.

Die klappen moest Amsterdam-coach Rick Mathijssen vorig jaar incasseren, toen zijn ploeg in de finale van de play-offs werd vernederd door Den Bosch en vervolgens een bijrol speelde in de Europa Cup. Zijn tranen illustreerden dat ook de trainer onder de druk was bezweken. Glorieus was ook de revanche van Mathijssen, in zijn laatste seizoen bij Amsterdam voor hij het stokje overgeeft aan assistent en oud-speler Robert Tigges.

Door de gestuurde loting was de halve finale van de Euro Hockey Club Cup tussen de Nederlandse topteams traditioneel bepalend voor de uitkomst van het toernooi. Nadat Amsterdam in de kwartfinales tegen Hamburg in het laatste kwart van 0-2 naar 3-2 was gedemarreerd, vloog het Den Bosch zondag meteen naar de strot.

De tip-in van Charlotte Vega na een strafcornervariant bleek voldoende voor de 1-0 zege, eindelijk versloeg Amsterdam titelhouder Den Bosch in een ‘do or die’ wedstrijd. ‘In het vrouwenhockey hebben slechts drie coaches de afgelopen twintig jaar een prijs gewonnen met Amsterdam, omdat Den Bosch de competitie regeerde’, zegt coach Mathijssen. ‘Deze overwinning is een kantelpunt.’

Volgend jaar hebben de hockeysters eindelijk gelijke rechten als de mannen in de Euro Hockey League. Bij de laatste Euro Hockey Club Cup ontbrak de videoscheidsrechter. Het kostte Amsterdam tegen Den Bosch minstens één doelpunt. Adegeest zou de bal net buiten de cirkel hebben ingeschoten, de 2-0 werd echter geannuleerd. ‘Op mijn I-pad was de bal toch echt binnen de cirkel’, aldus Matthijsen.

Na een flitsend eerste kwart schoot Amsterdam te snel in de overlevingsmodus. Toch bewees de ploeg dat het had geleerd van de afgang tegen Den Bosch in de finale van de play-offs. ‘Thuis met 4-1 worden afgeslacht, dat mag nooit meer gebeuren’, zei Mathijssen.

Een mental coach trok het vrouwenteam van Amsterdam uit het moeras. Zowel de staf als de selectie kreeg een spiegel voorgehouden, aldus routinier Kitty van Male. ‘Die blamage tegen Den Bosch kwam keihard binnen. We moesten onszelf hervinden. Blijf bij elkaar werd het motto en dat hebben we dit seizoen al meerdere keren gedaan.

‘De mental coach was een luisterend oor voor iedereen. Ze maakte elke speelster, maar ook de trainers bewust van hun valkuilen. Nu hebben we allemaal onze eigen rol, ook de tieners in de selectie. En accepteren we tegenslagen, tegen Hamburg bleven we geloven in de ommekeer. Vorig seizoen gingen we balen en overheersten negatieve gevoelens. De progressie was tastbaar bij de Europa Cup.’

Beste hockeyster

Vorig jaar werd middenvelder Eva de Goede op basis van het succesvolle WK met het Nederlandse team uitgeroepen tot beste hockeyster van de wereld. Een opvallende onderscheiding voor een speelster, die de laatste jaren met blessures worstelde en na de Spelen van Rio in 2016 een jaar pauze nam. ‘Ik zou die individuele prijs zo hebben verruild voor een beker met Amsterdam’, aldus de 30-jarige De Goede. ‘Deze Europa Cup staat hoog op mijn lijst.’

De Europa Cup telt nog altijd minder dan de landstitel, daarvoor is de tegenstand te gering. De finale werd een karikatuur, omdat Real Sociedad – de hockeytak van de Spaanse voetbalclub – de finale al vierde als een kampioenschap. Het was profs tegen amateurs, waarbij Amsterdam-spits Marijn Veen een toptoernooi bekroonde met drie treffers. ‘Het zal pijn doen om de speelsters van Amsterdam met die beker te zien lopen’, zei Den Bosch-coach Ehren.

Zijn ploeg wenste die mentale tuchtiging niet af te wachten en vetrok al voor de huldiging. Den Bosch knoeide zo opzichtig dat van een crisis mag worden gesproken. De regerend kampioen scoorde slechts 2 keer uit 21 strafcorners, ondenkbaar in de gloriejaren met topschutter Maartje Paumen. ‘Schrijf ons niet af voor de landstitel’, waarschuwde Ehren.

Maar Van Male wil een schitterende carrière afsluiten in stijl. Amsterdam denkt het juk van Den Bosch definitief te hebben afgelegd. ‘De Europa Cup was missie één, de landstitel is missie twee.’