Amsterdam wint Holland Series door slaapvaste werper en vriendelijke concurrentiestrijd

Kalian Sams van Amsterdam Pirates sloeg twee homeruns in het finaleweekeinde tegen Rotterdam. Beeld Klaas Jan van der Weij

‘Ik kan altijd en overal goed slapen. Vliegtuig, trein, boot. Maakt niet uit, ik slaap wel.’ Het onverstoorbare slaapritme van Shairon Martis blijkt een beslissende factor in de strijd om de landstitel in het honkbal. De 34-jarige werper kwam pas op zondagochtend elf uur terug in Nederland aan, nadat hij midweeks naar Curaçao was gevlogen voor de bruiloft van zijn broer.

Terwijl Martis maar drie uur voor aanvang van het beslissingsduel op Schiphol landt, domineert hij in Rotterdam. Hij gooit de volle negen innings uit, en staat maar twee punten aan Neptunus toe. Het is de derde volledige wedstrijd die Martis werpt in deze finaleserie, nadat hij in de eerste en derde wedstrijd ook al geen hulp vanaf de reservebank nodig heeft. Een unicum, blijkt achteraf: ‘In zeventien jaar als prof heb ik nog nooit drie volledige duels op rij uitgegooid. Ik was op het juiste moment in vorm.’

De gehele vlucht van Curaçao naar Nederland slaapt Martis. Daardoor staat hij uitgerust op de werpersheuvel in Rotterdam. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is, om in één etmaal een halfrond af te reizen én een beslissend finaleduel te domineren, blijft Martis bescheiden: ‘Alles voor het team.’

Monsterslagen

Amsterdam kan al de gehele serie op goede pitching rekenen, want ook de andere international onder de startende werpers, Juan Carlos Sulbaran, werpt een volledige wedstrijd in de Holland Series. Maar op het aanvallende vuurwerk is het wachten tot aan de laatste twee duels. Pas dan nemen internationals Kalian Sams en Denzel Richardson, de twee specialisten in het slaan met kracht bij de Pirates, de serie over.

Sams is goed voor cruciale homeruns in wedstrijd zes (11-5 winst in Amsterdam op zaterdag) en wedstrijd zeven (2-4 winst in Rotterdam op zondag). ‘Die van zaterdag sloeg ik niet eens op mijn hardst, die was gewoon hoog.’ Over de homerun in de beslissingswedstrijd is Sams meer te spreken: ‘Die van vandaag was mijn favoriet van het seizoen. Ik sla op gevoel, en ik voelde meteen dat ik deze bal op mijn allerhardst sloeg.’

Waar Sams een gevoelsslagman is, is Richardson meer van het mentale steekspel. In wedstrijd zes slaat hij de hardste homerun in de gehele finaleserie: ‘Op die bal was ik echt trots. Niet omdat ik hem hard raakte, maar omdat het een beloning was voor een strak uitgevoerd plan. Normaal gesproken ben ik een assertieve slagman: ik swing vrij vaak op de eerste worp. Maar deze gehele serie bleef ik telkens geduldig, ik bekeek veel worpen. Dit zodat de Rotterdamse werpers steeds meer risico in hun keuzes zouden nemen bij de eerste bal. En een bal in het midden van de slagzone kan ik wel wat mee, ja.’

Vriendelijke rivaliteit

De op Sint-Maarten geboren krachtpatser mag halverwege de finale zowel de award voor beste slagman als die voor beste speler in de competitie in ontvangst nemen. Hoewel Richardson tegen alle opponenten goed presteert dit jaar, leeft hij voor de duels met concurrent Rotterdam. ‘Met Neptunus weet je dat je een goede wedstrijd krijgt, want daar zitten de beste spelers. Als ik een homerun sla tegen een team dat beduidend mindere spelers dan ons heeft, voelt dat toch minder speciaal. Daarom geniet ik zo van onze rivaliteit.’

Dat de titel naar ofwel Amsterdam ofwel Rotterdam gaat, lijkt de laatste jaren vast te staan. ‘Ik speel sinds 2014 bij Neptunus, en we bereikten in die acht seizoenen telkens de finale’, zegt derde honkman Stijn van der Meer. ‘Slechts één van die finales was niet tegen Amsterdam.’

Toch is er geen sprake van bittere rivaliteit. ‘Na al die jaren bouw je echt wel vriendschappen op met spelers die je zo vaak tegenkomt’, aldus Rotterdamse veteraan Dwayne Kemp. ‘Het honkbal is een klein wereldje, en het is vooral leuk om telkens tegen een team te spelen dat zo erg aan je gewaagd is’, voegt Van der Meer toe.

Zo vader, zo zoon

Voor Raydley Legito is de concurrentiestrijd met Neptunus extra speciaal. In Rotterdam genoot hij zelf zijn honkbalopleiding, en geldt zijn vader Raily als een ware clublegende. Toch kiest Legito junior twee jaar geleden voor Amsterdam, omdat daar meer kansen op speeltijd liggen.

Het blijkt de juiste keuze: het 18-jarige toptalent zorgt voor de meeste ‘oehs’ en ‘ahs’ bij het publiek in de finale. In het defensieve veldwerk blinkt de jonge Legito uit met acrobatische acties. Op de honken zorgt hij voor onrust bij de werpers door zijn snelheid.

Toch zal Legito bij thuiskomst niet al te stoer doen met de Amsterdamse winst op het Neptunus van zijn vader. ‘Om die concurrentiestrijd te winnen, zal ik nog flink wat extra landstitels moeten winnen.’