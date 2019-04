Amsterdam dreigt play-offs te missen: ‘Club heeft te lang vastgehouden aan verouderde selectie’

Sander ‘t Hart van Bloemendaal (in oranje) wint een duel van Amsterdam-speler Fergus Kavanagh. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Vrijdagavond verslaan de hockeyinternationals van Bloemendaal en Amsterdam met de Nederlandse ploeg Duitsland in de Pro League, exact 40 uur later staan de landgenoten tegenover elkaar. Dan blijkt Amsterdam in dubbel opzicht de grote verliezer van de klassieker in de hoofdklasse. Na de 4-2-nederlaag tegen koploper Bloemendaal dreigt Amsterdam de play-offs te missen. De club die zichzelf zo graag het Ajax van het hockey noemt, moet drastisch worden gerenoveerd.

Tussen Mönchengladbach en ’t Kopje in Bloemendaal ligt voor vier internationals een wereld van verschil. Bondscoach Max Caldas heeft slechts twee spelers van Bloemendaal en Amsterdam opgeroepen voor het cruciale duel met Duitsland om beide clubs te ontzien. Het blijft gekkenwerk, aldus Bloemendaal-coach Michel van den Heuvel. ‘Ik denk niet dat de KNVB twee dagen voor Ajax-PSV een interland tegen Duitsland vaststelt. De bond had het anders moeten plannen.’

De coach van Amsterdam, Jan Jorn van ’t Land, fijntjes: ‘Wij hebben maar twee internationals en leverden dus iedereen in. Bloemendaal beschikt over negen of tien internationals, dan kun je er best twee missen als je twee dagen later weer moet spelen.’

Ondanks het minimale herstel nemen Glenn Schuurman en Floris Wortelboer Bloemendaal zondag op sleeptouw. ‘Door Koningsdag had ik twee weken geleden al een kruis gezet’, zegt Schuurman lachend. ‘Iedereen weet dat de internationale kalender niet goed aansluit bij de hoofdklasse. Ik heb zaterdag na de wedstrijd tegen Duitsland met de beentjes omhoog gelegen. Toch hadden we meer energie dan Amsterdam. En de winnaar voelt geen pijn.’

Bloemendaal viert de 2-1.

Bij de Amsterdamse dirigenten Billy Bakker en Mirco Pruyser zie je de energie uit de benen vloeien. Het beeld is typerend. Bakker knielt berustend na balverlies. Het is een teken van overgave, de aanvoerder van Amsterdam constateert dat zijn ploeg uit elkaar valt. ‘Het is frustrerend dat we onze taken niet goed uitvoerden.

‘We lieten de snelle aanvallers van Bloemendaal te makkelijk door onze linies. Het werd een wedstrijd met veel sprintjes, dat ga je voelen als je vrijdagnacht na een interland om 1 uur ’s nachts in je bed ligt. Het is geen excuus. Zoals we de goals weggaven, daar word ik wel eens moedeloos van.’

Amsterdam is een ploeg in crisis. Na de smadelijke 8-2 nederlaag in het Wagener Stadion tegen HGC werd coach Graham Reid ontslagen. Sindsdien voert voormalig assistent Jan Jorn van ’t Land een inhaalrace. Reid vertrok ondertussen naar India, maar was als assistent van bondscoach Caldas bij het Nederlandse team te vaak afwezig in Amsterdam. ‘Het viel eigenlijk niet te combineren’, aldus Van ’t Land. ‘Ook Reid heeft die dubbelfunctie onderschat.’

De problemen bij Amsterdam liggen dieper. Vorig seizoen schitterde de ploeg in de halve finales van de play-offs door Bloemendaal twee keer in eigen huis te verslaan. De tank was leeg in de finale tegen Kampong en zo wacht Amsterdam alweer zeven jaar op een volgende landstitel. De club heeft te lang vastgehouden aan een verouderde selectie, erkent Bakker.

Het toptrio Bakker-Pruyser-Verga moet te vaak spelen, routiniers als Rohof en Buissant kunnen de slijtage niet langer camoufleren. Strafcornerspecialist Reid-Ross scoort zelden met het mes op de keel. Maar wie gaat hen opvolgen? De jeugdopleiding heeft een te hoog ‘Amsterdam-Zuid-karakter’ constateren insiders, met talenten van goede komaf die geen pijn willen lijden.

Uitdagend vraagt interim-coach Van ’t Land bij welke club in de hoofdklasse de jeugd wél doorbreekt. ‘Bij Bloemendaal heb ik geen talent uit eigen opleiding in de basis gezien.’ Bij Amsterdam is de stagnatie al langer zichtbaar. ‘We zijn eigenlijk al te laat met het inpassen van jonge spelers’, erkent Bakker. ‘Het fundament moet breder om over 22 duels een topprestatie te kunnen leveren.’

Teleurstelling na afloop bij de spelers van Amsterdam.

De hiërarchie bij Amsterdam is ook zo streng dat nieuwkomers, zoals Rik van Kan, ooit een toptalent bij Bloemendaal, niet uit de verf komen. Je ziet verdediger Wiegert Schut al verkrampen zodra hij in balbezit komt. De defensie van Amsterdam houdt zondag open huis, Thierry Brinkman scoort twee keer voor Bloemendaal en Wortelboer heeft alle tijd om aan te leggen met de backhand. De snoeiharde strafcorner van Tim Swaen is een toegift.

Bloemendaal leunt dit seizoen nadrukkelijk op zijn Belgische wereldkampioenen, Arthur Van Doren en Manu Stockbroekx. De Duitse aanvaller Florian Fuchs blijft een attractie. De Nederlandse internationals geven de koploper ook al meer flair, de schitterende solo’s van Jorrit Croon en het killersinstinct van Thierry Brinkman maken tegen Amsterdam eveneens het verschil.

Als kind van Amsterdam heeft Billy Bakker het bestuur geadviseerd het roer om te gooien. Zijn voormalige teamgenoot Santi Freixa zal als nieuwe coach van het mannenteam een interne revolutie moeten ontketenen. ‘Het gaat om meerdere factoren’, aldus Bakker. ‘We moeten doorselecteren, ik wil dat de club meer topsport ademt.’

Voor dit seizoen komen die adviezen te laat. Amsterdam staat zesde, met vijf punten achterstand op nummer 4 Oranje-Rood, dat vrijdag naar het Wagener Stadion komt. Die kloof lijkt met nog drie duels voor de boeg zelfs bij een zege nauwelijks te overbruggen. Amsterdam voor het eerst sinds 2014 niet bij de beste vier van Nederland? Coach Van ’t Land, laconiek: ‘Dan hebben we gefaald.’