Amstel Gold Race afgelast vanwege nieuwe coronamaatregelen

De Belg Mauri Vansevenant bleef lang op kop in de Waalse Pijl maar reed 4 kilometer voor de finish in het struikgewas. Beeld Photo News

De voornaamste beperking die uit het coronabeleid volgt is de eis dat bij sportwedstrijden helemaal geen publiek welkom is. Dat is volgens koersdirecteur Leo van Vliet onhaalbaar. ‘Bij een voetbalstadion kun je zeggen: geen publiek. Maar bij wielrennen? Dat is een grijs gebied. Aan ons parcours wonen mensen, staan hotels en restaurants.’

Aan de opzet van de Amstel Gold Race had Van Vliet al eerder gesleuteld, want het was duidelijk dat het gebruikelijke parcours, dat door tien gemeentes voert, niet paste binnen de al langer geldende coronamaatregelen. Hij had een goed te beveiligen parcours uitgetekend van 17 kilometer rond Valkenburg, met drie beklimmingen.

Op maandag, voor de persconferentie van het kabinet, hadden de betrokken gemeentes en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg hem al bijna groen licht gegeven. Jan Schrijen, burgemeester van Valkenburg aan de Geul, schatte toen de kans dat de koers door zou gaan nog op 95 procent.

Publiek zou welkom zijn, maar er zou strikt gelet worden op de anderhalvemeter-regel. Van Vliet: ‘Van die regel zijn wij steeds uitgegaan, maar toen kwam die eis dat er geen enkel mens langs de kant mocht staan. Tsja, je kunt moeilijk een touw om de mensen die daar wonen spannen.’

Dinsdagmorgen zat Van Vliet weer met de gemeentes en de veiligheidsregio’s om tafel. Eigenlijk tegen beter weten in. En inderdaad, ’s avonds was duidelijk dat de gemeentes geen vergunning zouden verlenen. ‘Toen was het over en uit.’ Op woensdagmiddag bracht hij het nieuws naar buiten.

Voor de toekomst maakt de koersdirecteur zich niet al te veel zorgen. De wedstrijd, eigendom van Heineken, kan tegen een financieel stootje. ‘Het heeft veel geld gekost, maar we hebben een gezonde basis.’

Dinsdag hadden de verscherpte coronamaatregelen ook al een streep door de Nederlandse etappes van de Binckbank Tour gezet. De organisatie van de vijfdaagse wedstrijd door Nederland en België zag zich genoodzaakt de tijdrit van woensdag te schrappen en het parcours van twee andere etappes aan te passen.

In België mag nog altijd worden gekoerst en zo wordt er vrijdag in plaats van een etappe door Zuid-Limburg een tijdrit rond Riemst verreden. Een saillant detail: dat parcours ligt op slechts 100 meter van de Nederlandse grens. Van Vliet: ‘Zo zie je, een paar kilometer verderop is het ineens een heel andere wereld.’