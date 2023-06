Amper vrouwentennis in avondprogramma want Parijse publiek heeft liever waar voor zijn dure geld

Aryna Sabalenka in actie tijdens haar avondpartij tegen Sloane Stephens. Beeld REUTERS

Op Roland Garros gebeurde afgelopen weekend iets ongebruikelijks: honderden tennisfans die een kaart voor de populaire avondsessie op zondag hadden gekocht, gooiden hun ticket online in de verkoop. De reden: er stond een vrouwenwedstrijd op het programma.

De Belarussische Aryna Sabalenka en Sloane Stephens uit Amerika waren de eerste tennissters die het tegen elkaar mochten opnemen op Court Philippe-Chatrier terwijl de zon al onder was. De acht andere avondwedstrijden op het centre court werden door mannen afgewerkt. Geen enkele keer gingen kaarten opnieuw massaal in de verkoop.

Op Roland Garros wordt voor het derde jaar op rij elke avond één wedstrijd gespeeld, nadat de toernooiorganisatie in 2021 een contract met Amazon had gesloten. In ruil voor tientallen miljoenen euro’s kreeg de Amerikaanse streamingdienst de uitzendrechten van de partijen laat op de avond; het moment waarop de gemiddelde Amerikaan klaar is met zijn werk.

De avondwedstrijden op Roland Garros zijn onder een vergrootglas komen te liggen nu die voornamelijk voorbehouden zijn aan mannelijke tennissers. In de eerste twee jaar had maar één vrouwenpartij de eer op ‘prime time’ geprogrammeerd te staan. Ook deze editie is duidelijk wie de meeste kijkers trekken: de mannen. Vanavond sluiten Carlos Alcaraz, de nummer één van de wereld, en Stefanos Tsitsipas de dag af.

Mannenpartijen aantrekkelijker

Toernooidirecteur Amelie Mauresmo, de voormalig nummer één van de wereld en tweevoudig grandslamwinnares, kreeg vorig jaar veel kritiek toen ze zei dat mannenpartijen aantrekkelijker zijn dan de wedstrijden van de vrouwen. Zondag herhaalde ze haar standpunt toen het onderwerp opnieuw ter sprake kwam. ‘Ik heb vanaf het begin gezegd dat het bij de avondsessie om de aantrekkingskracht van de wedstrijd gaat.’

Ze vond de partij tussen Australian Open-winnares Sabalenka en voormalig US Open-kampioen Stephens een mooi moment om het vrouwentennis te promoten. Mannelijke en vrouwelijke tennissers mogen tegenwoordig gelijk beloond worden (2,3 miljoen euro voor de winnaar en winnares), het wil niet zeggen dat de publieke belangstelling even groot is. Integendeel.

De afgelopen twee decennia werkten de aanwezigheid van Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic als een magneet op het mannentennis. En met de 20-jarige Alcaraz is alweer een nieuwe superster opgestaan. Bij de vrouwen ontbreekt een dergelijk boegbeeld sinds 23-voudig grandslamkampioene Serena Williams vorig jaar met pensioen ging. Ook lagen de Franse tennissters al snel uit het toernooi.

Bovendien zit er nog een risico aan een vrouwenpartij in de avond. Vrouwen spelen best-of-three sets, terwijl bij de mannen een partij uit best-of-five sets bestaat. De kans op een lange wedstrijd, en dus een avondvullend programma, is bij de mannen beduidend groter.

Nachtmerrie voor organisatie

Iga Swiatek, de Poolse nummer één van de wereld bij de vrouwen, rekende zaterdag in 52 minuten af met haar Chinese tegenstander Wang Xin. Het zou een nachtmerrie voor de toernooiorganisatie zijn om bijna 15 duizend toeschouwers na minder dan een uur weer naar huis te moeten sturen. En ook de tennisfan wil waar voor zijn geld.

De duurste kaarten voor de avondsessie die zondag op de officiële website opnieuw in de verkoop gingen, kostten 180 euro. Ter vergelijking: de prijs voor de duurste dagkaart op centre court was 245 euro. Daarvoor konden toeschouwers wel drie wedstrijden zien (inclusief de partijen van Djokovic en Alcaraz). Een gemiddelde van ongeveer 80 euro per wedstrijd.

‘Ik merk dat mensen niet veel vrouwenwedstrijden kijken, omdat ze bij voorbaat al denken dat het een waardeloze partij wordt. Maar dat is niet het geval’, zei Ons Jabeur toen haar werd gevraagd na de scheve verhoudingen bij de avondsessies. De Tunesische nummer zeven van de wereld bereikte maandag de kwartfinales in Parijs. ‘Het wordt tijd dat daar verandering in komt.’

Ze opperde om het voorbeeld van de Australian Open en US Open te volgen: zowel een mannen- als vrouwenwedstrijd in de avondsessie. ‘Ik snap dat het laat kan worden als de mannen een vijfsetter spelen, maar wellicht kan de avondsessie eerder beginnen.’

Tot ver na middernacht

Na kritiek van de spelers vervroegde de toernooiorganisatie de avondsessie dit jaar al met een half uur (start om 20.30 uur). Sommige partijen duurden vorig jaar tot ver na middernacht. Nóg eerder beginnen is geen optie, zei Mauresmo tegenover Eurosport. ‘Ik denk dat het Franse publiek niet om zeven uur op de tribune zit. Mensen in Parijs stoppen laat met werken.’

Ook Max Wilander liet zich uit over de kwestie. De oud-tennisser en tv-analist van Eurosport noemde het ‘belachelijk’ dat er slechts één vrouwenpartij in de avond was geweest. ‘Het probleem is makkelijk op te lossen: je zet nog een Franse mixed voor de partij van Swiatek. Die wedstrijden duren maar kort. Ik weet zeker dat het Franse publiek het geweldig vindt om een mixed dubbel team uit eigen land op centre court te zien.’

Swiatek zelf maakt zich minder druk om de avondsessies. ‘Ik vraag altijd of ik overdag mag spelen’, zei ze. ‘Sommige spelers vinden de hype en energie van een avondwedstrijd leuk. Ik voel me comfortabeler als ik mijn normale dag- en nachtritme kan aanhouden.’