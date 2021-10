Amper uitgerust van de Spelen houdt Bashir Abdi huis op marathon van Rotterdam

Bashir Abdi op weg naar de overwinning van de marathon van Rotterdam. Beeld Robin Utrecht / ANP

Bashir Abdi laat zich op de grond vallen na de winst op de marathon van Rotterdam. Zijn schouders schokken hevig. De Somalische Belg huilt van geluk na zijn parcoursrecord van 2.03.36, wat tevens een Europees record is en de tweede snelste tijd dit jaar gelopen.

Mooier kan het seizoen van de 32-jarige marathonloper niet eindigen. Precies elf weken geleden was Abdi samen met die andere Abdi, zijn Nederlandse vriend Abdi Nageeye, verantwoordelijk voor een sprookje op de olympische marathon. Nageeye won zilver. In de laatste twintig seconden van de race hielp hij zijn worstelende trainingsmaat naar het brons. Het werd één van de mooiste verhalen op de Spelen.

Wie het nu over de ene Abdi heeft, noemt in één adem de andere Abdi. De twee vrienden hebben een vergelijkbaar levensverhaal. Ook de Belg ontvluchtte op jonge leeftijd het door een burgeroorlog verscheurde Somalië. Hij was 6 jaar toen hij zijn vaderland verliet.

Atletiek als reddingsboei

Na omzwervingen langs meerdere plekken kwam hij als tiener terecht in België, wat zijn tweede thuis werd. Abdi moest de taal leren en integreerde door zich aan te melden bij een voetbalclub, net als Nageeye, die in Oldebroek bij een pleeggezin terecht kwam. Andere sporten kende Bashir Abdi niet. Toen hij met atletiek in aanraking kwam, raakte hij verknocht. Als hij liep, vergat hij voor heel even alle ellende die hij had meegemaakt op de weg van Afrika naar Europa. Sport gaf hem een nieuwe toekomst.

Na zijn olympische bronzen medaille werd Abdi uitgebreid gehuldigd in België, net als Nageeye in Nederland. Na hun topprestaties in Tokio trainden de twee door om in het najaar te kunnen oogsten.

Elf weken was net genoeg om weer fit te zijn, aldus Abdi. ‘Na alle huldigingen heb ik heel veel slaap in moeten halen. Dat was het belangrijkste: rust pakken. Natuurlijk had ik liever nog langer willen herstellen, maar het kon net.’

Hoofdwond bij debuut

Nageeye, die het Nederlands record van 2.06.17 in handen heeft, koos voor de prestigieuze marathon in New York op 7 november, waar hij tussen de beste lopers ter wereld aan de start staat. Zijn Belgische vriend besloot het dichterbij te zoeken, hij koos voor de stad waar hij in 2018 zijn marathondebuut maakte: Rotterdam.

De Belg heeft geen goede herinneringen overgehouden aan zijn eerste marathon. Hij liep een hoofdwond op na een val vlak na de start. Het werd een emotionele lijdensweg waardoor hij niks van sfeer meekreeg. ‘Ik ben teruggekomen omdat ik altijd positieve verhalen hoorde over Rotterdam, de stad van de marathon. Ze zeggen altijd dat de sfeer hier met nergens in de wereld te vergelijken is. Ik kon er nu echt van genieten. De toeschouwers waren inderdaad fantastisch. Op bepaalde stukken werd ik bijna doof.’

Weinig Nederlandse toplopers

Ondanks de tradities met de uitzinnige fans en Lee Towers die bij de start You’ll never walk alone zong, stonden er bijna geen Nederlandse toplopers aan de start zondag. Die kozen allemaal voor de marathon van Amsterdam, een week geleden, omdat daar de strijd om de nationale titels plaatsvond.

Amsterdam is sinds 2015 gastheer van de NK marathon, maar daar komt in 2023 verandering in als Rotterdam het NK weer mag organiseren. Dat geldt ook voor 2024. ‘We proberen het NK al jaren terug te krijgen’, zegt Marc Corstjens, die via zijn atletenmanagement Golazo sports verbonden is aan de marathon van Rotterdam. ‘Je ziet dat het voor atleten toch belangrijk is om voor die nationale titel te strijden, daarom kozen ze nu allemaal voor Amsterdam.’

De twee marathons zaten dit jaar zo dicht op elkaar omdat Rotterdam vanwege het coronavirus werd uitgesteld van april naar oktober. Volgend jaar staat de marathon als vanouds in het voorjaar op het programma.

Wel weer de snelste

Rotterdam, waar in de jaren tachtig nog wereldrecords werden gelopen, was ook niet langer de snelste marathon van Nederland. In Amsterdam werd de laatste jaren geregeld sneller gelopen.

Met de toptijd die Bashir Abdi zondag liep, is Rotterdam voorlopig weer ’s lands snelste. Abdi was zondag precies drie seconden sneller dan Tamirat Tola, de Ethiopische winnaar van vorige week in Amsterdam.

Corstjens noemt de strijd tussen de twee marathons een ‘mooie aanvulling’ op elkaar. ‘Er is gezonde concurrentie. Rotterdam is nu weer de snelste. Dat Bashir dan ook nog wint in een Europees record, maakt het helemaal mooi.’

Na afloop ging het, natuurlijk, ook nog even over die andere Abdi. Op de Spelen was hij natuurlijk beter. Maar zijn vriend heeft iets wat de Nederlander weer niet kan zeggen. Bashir Abdi, hard lachend. ‘Abdi heeft misschien olympisch zilver, maar ik heb de marathon van Rotterdam gewonnen.’