Amerikaanse topschaatser Stolz tekent bij Nederlandse ploeg, net nu schaatsbond buitenlanders wil weren

Stolz in actie op het WK afstanden, afgelopen maart in Thialf, waar hij drie wereldtitels won. Beeld Pro Shots / Erik Pasman

De 18-jarige Amerikaan Jordan Stolz heeft zich op een opvallend moment verbonden aan een Nederlandse schaatsploeg. Hij is voor drie jaar een contract aangegaan met Team Albert Heijn Zaanlander van coach Jillert Anema, terwijl schaatsbond KNSB onlangs besloot buitenlandse schaatsers te weren. Stolz blijft voornamelijk in het Amerikaanse Milwaukee trainen, maar zal meerdere keren per jaar aanhaken bij Anema.

In april liet Rémy de Wit, technisch directeur bij de KNSB, weten de toelating van buitenlandse schaatsers bij commerciële ploegen vanaf volgend jaar te willen beperken, in de hoop nationaal succes te vergroten. Buitenlandse schaatsers binnen de top acht van de wereld zouden vanaf volgend seizoen zelfs helemaal niet meer welkom zijn. Over dit laatste is de KNSB sinds de ontstane ophef in gesprek met de ploegen.

Stolz maakte begin maart grote indruk met drie wereldtitels op de WK afstanden in Heerenveen – nooit eerder door een man gedaan. Voor Jillert Anema reden de Amerikaan te benaderen. Dat de KNSB nieuw beleid wil doorvoeren voor commerciële ploegen ziet de trainer van drievoudig olympisch kampioene Irene Schouten en wereldkampioene Marijke Groenewoud ‘totaal niet als risicovol’, zegt hij.

‘Voor iedereen win-win’

De schaatstrainer heeft hierover geen contact gehad met De Wit, maar stelt dat hij en de technisch directeur op één lijn zitten. Stolz kan Nederlandse schaatsers beter maken. Anema: ‘Zodat het voor iedereen win-win is.’

Dit is ook de zienswijze bij Team IKO, de Nederlandse ploeg waar de Belgische olympisch massastartkampioen Bart Swings kopman is. De Nederlandse schaatsster Joy Beune meldde zich sinds haar overstap een jaar geleden van Jumbo-Visma naar Team IKO nadrukkelijk bij de top vijf van de wereld. Anema wil in overleg met de schaatsbond en heeft een plan. ‘Maar als ik ga zeggen hoe we het precies willen doen, gaat iedereen zich ermee bemoeien en daar koop ik niks voor. Maar we zijn niet over een nacht ijs gegaan. Het is mijn volste overtuiging dat we geen problemen krijgen met de KNSB.’

De nieuwe regels van technisch directeur De Wit gelden voor topsporturen in schaatscentrum Thialf op het ijs en in het krachthonk, die door de KNSB en sportkoepel NOCNSF worden gefinancierd. In tegenstelling tot andere commerciële ploegen maakt Anema niet vaak gebruik van het speciale topsportuur in de ochtend. Hij traint meestal in de middag op het ijs, waar zijn marathonploeg ook welkom is. Bovendien denkt hij in de samenwerking met Stolz aan een treffen op trainingskampen op andere locaties. Stolz houdt de samenwerking met zijn coach Bob Corby aan.

Kleine vergoeding in VS

In de VS moest Stolz het net als zijn ploeggenoten het afgelopen seizoen doen met een kleine vergoeding van de bond, weet Anema. Sponsors waren er niet. Wel vloog een journalist van The New York Times naar Nederland om in Heerenveen over het succesvolle WK van de Amerikaan te schrijven.

In de week na de WK sprak Anema met Stolz, waar hij ‘tot mijn verbazing’, meteen op dezelfde golflengte zat met de Amerikaan. ‘En onze sponsors vonden het direct een goed idee.’ Er was nog interesse van minstens een andere Nederlandse schaatsploeg, weet Anema. Maar na een bezoek aan Amerika, wat app- en bellende gesprekken, waren Stolz en hij rond.

Een volledige overstap naar Nederland vindt Anema onverstandig, gezien de leeftijd van Stolz. ‘Stel, hij sluit volledig bij ons aan en krijgt heimwee, of wat dan ook. Hij is een jonge jongen, dan zou het kunnen dat hij niet meer hard rijdt en daar zitten wij en hij niet op te wachten.’

Andere, inmiddels gestopte, Amerikaanse schaatsers gingen Stolz voor met een contract bij een Nederlandse schaatsploeg. Chad Hedrick en Shani Davis kregen financiële steun van DSB, maar bleven in hun eigen land trainen. Datzelfde geldt voor Casey FitzRandolph en de Canadese sprintkampioen Jeremy Wotherspoon met TVM.

In de nadagen van zijn carrière tekende Davis een contract bij beslist.nl van Gerard van Velde. Net als Stolz nu van plan is, haakte hij bij enkele trainingskampen van de ploeg aan. Heather Richardson stapte in 2014 wel volledig over van de Amerikaanse bondselectie naar het toenmalige team van haar inmiddels man, Jorrit Bergsma. Dat was ook bij Jillert Anema.