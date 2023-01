Amerikaanse tennissers melden zich in Melbourne weer nadrukkelijk aan het front

De Amerikaan Jenson Brooksby donderdag in actie tegen de Noor Casper Ruud. De 22-jarige Amerikaan versloeg de nummer twee van de plaatsingslijst. Beeld ANP / EPA

De Australian Open beginnen steeds meer op een Amerikaans onderonsje te te lijken. Bij de mannen plaatsen acht tennissers zich voor de derde ronde: een kwart van de laatste 32 in het toernooi. Een ongekende weelde voor het vooraanstaande tennisland dat al sinds Andy Roddick (in 2003) wacht op een grandslamkampioen.

De Amerikanen zijn verantwoordelijk voor de grootste verrassingen in Melbourne. Een dag nadat de ongeplaatste Mackenzie McDonald de geblesseerde titelverdediger Rafael Nadal had verslagen, speelde Jenson Brooksby zich in de kijker. De 22-jarige debutant won van de als tweede geplaatste Noor Casper Ruud: 6-3, 7-5, 6-7, 6-2.

Het is al 21 jaar niet voorgekomen dat bij de mannen de nummer één en twee van de plaatsingslijst al voor de derde ronde uit een grandslamtoernooi liggen. Ook Alexander Zverev, de van een blessure teruggekeerde Duitser (als twaalfde geplaatst) was niet opgewassen tegen een Amerikaan: lucky loser Michael Mmoh. ‘Ik had mijn ticket terug al geboekt en was ervan uitgegaan dat ik woensdagochtend al in het vliegtuig zou zitten’, zei de nummer 107 van de wereld na zijn overwinning.

Vreemd genoeg behoort de beste Amerikaan, de als achtste geplaatste Taylor Fritz, niet tot de laatste 32. Hij haalde vorig jaar nog de kwartfinale op Wimbledon en was de eerste Amerikaan sinds André Agassi (in 2001) die het prestigieuze masterstoernooi van Indian Wells won. Hij verloor in vijf sets van de Australiër Popyrin.

De 25-jarige Fritz wordt samen Frances Tiafoe en Sebastian Korda gezien als de kopstukken van een nieuwe generatie Amerikaanse tennissers. De als zestiende geplaatste Tiafoe bereikte vorig jaar de halve finale van de US Open. De 22-jarige Korda, zoon van voormalig Australian Open-winnaar Petr Korda, stijgt rap op de ranglijst. ‘Ik denk dat wij elkaar allemaal pushen om beter te worden’, zei Brooksby toen hem na zijn overwinning op Ruud werd gevraagd naar de Amerikaanse tennislente. ‘Het blijkt wel uit het feit dat veel van deze jongens de laatste tijd goede resultaten hebben behaald.’

De Amerikaanse tennisbond opende in 2017 een hypermodern nationaal tenniscentrum, kosten bijna 60 miljoen euro, in Florida. Hier trainen de beste tennissers van Amerika samen en worden toekomstige grandslamkampioenen gekweekt, iets waar het in Amerika – buiten de zusjes Serena en Venus Williams – zowel bij de mannen als vrouwen al twee decennia aan ontbreekt.

‘Er vindt altijd een bepaalde cyclus plaats’, zei Craig O’Shannessy tegenover het Amerikaanse sportkanaal ESPN. De Australische tenniscoach werkte samen met de Italiaanse tennisbond in de periode dat de talenten Jannik Sinner en Lorenzo Musetti kwamen opzetten. ‘Als er goede spelers opkomen, komen ze vaak in golven. Ze trainen samen, drijven elkaar tot het uiterste en zorgen voor een onderlinge competitie. Ze willen de beste zijn.’

Daar sloot John McEnroe zich bij aan. Volgens de zevenvoudig grandslamwinnaar hoort een aantal van de Amerikaanse tennissers op de Australian Open tot de outsiders voor de titel. ‘Ze hebben elkaar geholpen in het geloof dat zij op dat niveau mee kunnen’, zei de Amerikaan tegenover Eurosport. ‘Als ik voor één speler zou moeten kiezen, zou ik voor Korda gaan.’

De opwaartse lijn is ingezet in het Amerikaanse mannentennis. Amper twee jaar geleden stond er voor het eerst sinds het bijhouden van de wereldranglijst in 1973 geen enkele Amerikaan in de top-30. Met Fritz (9) en Tiafoe (17) staan er nu twee mannen in de top-20. Het is nog niet voldoende voor de Amerikanen.

Met het opbergen van haar racket liet Serena Williams afgelopen jaar in Amerika een enorm gat achter, zo dominant als de 23-voudig grandslamwinnares was. Maar in hetzelfde jaar lieten haar landgenoten – zowel bij de mannen als vrouwen – zien dat er hoop is. In het enkel- en dubbelspel wonnen de Amerikaanse tennissers 22 toernooien bij de mannen en 21 bij de vrouwen. Meer dan elk ander land. Op de Australian Open hebben zes Amerikaanse vrouwen zich bij de laatste 32 geplaatst.

In het sportgekke land hopen ze bij de mannen op dezelfde dynamiek als in de vroege jaren negentig. Toen Pete Sampras, André Agassi, Jim Courier en Michael Chang tot de absolute top van het mannentennis hoorden. ‘Hopelijk is dit het eerste goede jaar van de vele mooie jaren die nog gaan komen’, zei Brooksby na zijn zege op Ruud.