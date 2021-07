Amerikaanse Sunisa Lee na jaar vol ellende beste turnster van de wereld

De Amerikaanse Sunisa Lee met haar gouden medaille gewonnen op de meerkamp. Beeld AP

Sunisa Lee knokte zich door de coronacrisis, verbeet de pijn van een enkelblessure en toonde zich een leider toen Simone Biles uitviel door twijfels in het hoofd. Donderdag zorgde Lee ervoor dat de beste meerkampster ter wereld nog steeds uit Amerika komt.

De 18-jarige debutante won in Tokio haar eerste olympische meerkampfinale. Nadat Biles zich had afgemeld voor de finale vanwege mentale problemen, lag de weg open voor een nieuwe olympisch kampioen. Lee won na vier toestellen met een puntentotaal van 57.433.

Daarmee was ze nipt beter dan de Braziliaanse Rebeca Andrade, die haar kans op goud verspeelde door op het afsluitende onderdeel vloer twee keer buiten de mat te stappen. Andrade bleef haken op 57.298 punten. De Russin Angelina Melnikova werd derde met een score van 57.199. Lieke Wevers eindigde namens Nederland als 24e (51.098). Zij kreeg een plek in de finale toegewezen na de afmelding van de Canadese turnster Ellie Black.

Door het goud van Sunisa Lee blijft de titel voor beste olympische allroundturnster ter wereld in handen van Amerika, die al in handen is van een Amerikaanse turnster sinds Carly Patterson in 2004 in Athene.

De Amerikaanse Sunisa Lee in actie op de evenwichtsbalk. Beeld AP

Biles als toeschouwer

Simone Biles was vooraf de gedoodverfde favoriet. Ze wilde zes keer goud halen in Tokio, maar meldde zich in af nadat ze één onderdeel had geturnd in de landenfinale. Na een misstap op sprong hield ze het voor gezien. De druk die de viervoudig olympisch kampioene voelde was zo hoog dat ze niet meer kon en wilde presteren. Het is onduidelijk of ze nog in actie komt. Biles plaatste zich ook voor alle toestelfinales.

De 24-jarige turngrootheid keek vanaf de tribune hoe haar vriendin Lee donderdag met stalen zenuwen in actie kwam in de olympische Ariake turnhal. Ze zette weer een monsterscore van 15.300 neer op haar beste onderdeel brug, waarbij ze de moeilijkste oefening van het veld heeft. Op de balk oogstte ze lof met een afsprong waar een drievoudige schroef in zat, sprong kwam ze ongeschonden door en haar vloeroefening oogde weer sierlijk.

Uit een diep dal

Maar het had niet veel gescheeld, of Lee was er helemaal niet bij geweest in Tokio. Net als Biles worstelde ook Lee met verscheidene zaken de afgelopen jaren. Toen de Spelen een jaar werden uitgesteld, kon ze geen motivatie vinden om goed door te trainen. Het plezier kwam pas vlak voor Tokio weer terug, na een moeilijke periode vol tegenslagen. Het begon met de val van haar vader van een ladder in 2019, waarbij hij deels verlamd raakte.

Een jaar later moest ze afscheid nemen van haar tante en oom als gevolg van corona. Zij stierven binnen twee weken na elkaar. Lee leefde met de angst dat ze haar vader zou aansteken. Vanwege zijn verlamming zou een infectie met het virus fataal kunnen zijn. Toen de turnster in de zomer van 2020 op een dag wakker werd met hoge koorts, was ze bang dat ze ook hem zou verliezen. Het bleek loos alarm.

Vlak voor de Spelen liep Lee op de Amerikaanse olympische kwalificatiewedstrijden nog mank door een hardnekkige enkelblessure. Ondanks het kwetsuur veroverde ze toch een plekje in het team.

Haar familie zag de verrichtingen op de bank voor de televisie in Minnesota met fanshirts aan. Luid gejuich bij elke landing. Biles zag het van dichtbij. Zij zat op de tribune in Tokio en keek met een mondkapje toe hoe ze haar olympische titel verloor. Maar het was goed. Als ze het iemand had gegund, dan was het haar teamgenoot Lee.