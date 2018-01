Amerikaanse ploegarts krijgt 40 tot 175 jaar voor misbruik turnsters

De 54-jarige Larry Nassar, die in turnkringen een grote reputatie genoot en daardoor lange tijd onbedreigd zijn gang kon blijven gaan, was eerder ook al tot 60 jaar celstraf veroordeeld wegens het bezit van kinderporno. Het misbruik beperkte zich niet alleen tot turnsters in de Amerikaanse ploeg. Ook op de Universiteit van Michigan zou hij diverse meisjes onzedelijk hebben betast.



Bij de rechtbank in Michigan kwamen in zeven dagen tijd ruim 150 slachtoffers en hun familieleden langs. Velen richtten zich persoonlijk tot de arts. Olympisch kampioene Simone Biles vertelde eerder al te zijn misbruikt door Nassar.



Manipulatief en verachtelijk

'Het is mijn eer en voorrecht om jou te mogen veroordelen', zo sprak rechter Rosemarie Aquilina, die zijn handelingen omschreef als 'berekenend, manipulatief en verachtelijk'. 'Je verdient het niet om ooit nog buiten de deuren van de gevangenis te lopen. Je hebt er niets aan gedaan om jezelf onder controle te houden. Overal waar jij voet zet, zullen slachtoffers vallen.'



Nassar legde in de rechtbank wel een verklaring af waarin hij spijt betuigde, maar daar moest volgens de rechter niet te veel waarde aan worden gehecht. Eerder had hij in een brief aan de rechter geschreven dat de beschuldigingen waren verzonnen en dat hij enkel medische handelingen bij de turnsters had verricht.