Amerikaanse miljardair doet bod op Wembley, het nationale stadion van Engeland

De Amerikaanse miljardair heeft zijn oog laten vallen op het stadion vanwege zijn belangen in het American football. Naast Fulham is hij eigenaar van Jacksonville Jaguars, het beste team in de zuidelijke staten van de VS. Voor de Londense topclubs Chelsea en Tottenham Hotspur kan deze 'privatisering' moeilijkheden opleveren.



De Engelse voetbalbond heeft het stadion, dat in 2007 de poorten opende, voor zo'n 900 miljoen euro laten bouwen, veel meer dan was begroot. Sindsdien hangt de afbetaling als een molensteen om de schouders van de bond. Het probeert zoveel mogelijk wedstrijden in het iconische stadion te houden, van oefeninterlands tot de halve finales van de FA Cup.



Dat is de bond op veel kritiek komen te staan. Door de verkoop, heeft de flamboyante zakenman gezegd, kunnen de voetbalautoriteiten bovendien meer geld investeren in het amateurvoetbal, dat al jaren met geldgebrek kampt.



Bij de overeenkomst zou de bond wel uitbater blijven van Club Wembley, de verkoop van skyboxen aan bedrijven en welgestelde voetballiefhebbers. Dit heeft een waarde van ongeveer 340 miljoen euro. Volgens de 67-jarige Khan, die in Pakistan is geboren en rijk is geworden met de verkoop van auto-onderdelen, blijft zijn Fulham, dat uitkomt op het tweede niveau in Engeland, op het historische Craven Cottage spelen.