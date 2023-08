Amerikaanse hoop Coco Gauff leerde ‘lelijk winnen’ en geldt nu als favoriet bij US Open

Coco Gauff bereidt zich voor op een return in haar gewonnen partij tegen Laura Siegemund. Beeld Getty Images

Het geduld van Gauff werd ernstig op de proef gesteld in haar eersterondepartij tegen de Duitse Laura Siegemund, die ruimschoots, en vaak te lang, de tijd nam tijdens het serveren. ‘Langzaam’, antwoordde Gauff toen ze na haar winst (3-6, 6-2, 6-4) werd gevraagd wat ze van de wedstrijd vond. Ze had op haar tong moeten bijten, maar kon het toch niet laten een aantal keer te klagen bij de umpire.

‘Vroeger had ik zoiets opgekropt’, klonk Gauff na afloop als een veteraan met een tennisleven aan ervaring. In werkelijkheid is de Amerikaanse nog altijd maar een tiener, zij het bezig aan haar vijfde seizoen als prof.

Nee, soepel ging het niet voor de Amerikaanse lieveling, die vanaf de tribune werd aangemoedigd door Barack en Michelle Obama. Gauff had haar handen, vooral in de eerste set, vol aan Siegemund, die soms in slow-motion leek te tennissen. Gauff liet zich er uiteindelijk niet door van de wijs brengen, al duurde het bijna drie uur voor ze de Duitse had verslagen.

Over de auteur

Koen van der Velden schrijft voor de Volkskrant over sport in de Verenigde Staten. Hij woont in New York.

Die noemde het publiek na afloop ‘respectloos’. Het volk in het Arthur Ashe Stadium wilde Gauff zien winnen, en wel zo snel mogelijk - in de coulissen wachtte Novak Djokovic. Toen de minuten bleven wegtikken, en Siegemund voor de zoveelste discussie naar de umpire liep, was het geduld van het publiek op en werden zelfs gemiste opslagen van haar toegejuicht.

Nog geen bloedvorm

Gauff etaleerde nog niet de bloedvorm waarin ze in aanloop naar de US Open verkeerde. In Washington DC won ze begin augustus haar eerste WTA-500-titel. In de Amerikaanse hoofdstad versloeg ze Iga Swiatek, de nummer één van de wereld die haar vorig jaar van de winst bij Roland Garros afhield en deze weken haar titel bij de US Open verdedigt.

Gauff voltooide vervolgens een knappe dubbelslag door ook het goed bezette toernooi van Cincinnati te winnen. De 19-jarige uit Florida kon daardoor niet meer om een favorietenrol in New York heen, waar ze vorig jaar de kwartfinale haalde.

Gauff was dit seizoen de eerste tiener met vier WTA-titels sinds Caroline Wozniacki in 2009. Wat nog ontbreekt: een grandslam. In New York hoopt ze in de voetsporen te treden van de Williams-zusjes, haar idolen die samen 30 grandslamtitels wonnen. Serena, die er 23 voor haar rekening nam, zwaaide vorig jaar af op Flushing Meadows. Gauff kan het stokje van haar overnemen. ‘Ze is de nieuwe superster in het tennis’, zei zesvoudig US Open-winnares Chris Evert.

Haar succes van de laatste tijd wordt toegeschreven, ook door Gauff zelf, aan haar samenwerking met haar nieuwe coaches, met name de Amerikaanse veteraan Brad Gilbert (62). Die schreef ooit het boek Winning Ugly en leerde ook Gauff op een ‘lelijke’ manier haar wedstrijden te winnen. ‘Ik voel me nu comfortabeler met mijn B- of C-spel’, verklaarde Gauff eerder.

Dubbelrol

Gilbert vervult bij de US Open een opmerkelijke dubbelrol: na de winst van zijn pupil, nam hij de microfoon van tv-zender ESPN weer in handen. Het coachen van Gauff is voor de commentator en interviewer deze weken een deeltijdbaan.

Gauffs overwinning in de eerste ronde tegen Siegemund verdiende wat haar betreft het stempel ‘lelijk’, want ‘er waren veel rare punten, maar we bleven vasthouden aan ons plan’.

Ook het feit dat ze haar mond opentrok tegen de umpire was het gevolg van haar nieuwe begeleiding. Vanaf de tribune spoorde Gilbert haar aan om haar ongeduld met Siegemund kenbaar te maken. Dat ze het deed, stemde ook voormalig first lady Michelle Obama tevreden. ‘Ze vertelde me eerder dat het goed voor me was om voor mezelf op te komen’, zei Gauff. ‘Ik denk dat ze er blij mee was.’

De tiener Gauff lijkt als tennisster al tot wasdom te zijn gekomen. Ooit stond ze op haar vijftiende in de vierde ronde van Wimbledon. Nu, met een nieuwe, pragmatische aanpak, lijkt ze klaar voor een volgende stap.

In de tweede ronde speelt ze tegen de Russische, nog maar 16 jaar oude, Mirra Andreeva. Het zal voormalig wonderkind Gauff geen moeite kosten om zich in haar tegenstander in te leven.