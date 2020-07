Amerikaanse honkballers gaan weer van start, maar met de nodige zorgen

Eloy Jimenez (links) en Luis Robert van Chicago White Sox voor een ‘opgetuigde’ tribune tijdens een demonstratiewedstrijd tegen Milwaukee Brewers. Beeld AFP

Waar de basketballers van de NBA en de voetballers van de MLS een afgesloten omgeving opzochten voor de herstart van hun seizoen, zal de MLB wedstrijden ‘gewoon’ afwerken in de speelsteden. De dertig teams zullen dus moeten vliegen, door een uitgestrekt land dat maar geen grip op het coronavirus weet te krijgen.

‘We kunnen van geluk spreken als we zestig speelronden halen,’ sprak MLB-baas Rob Manfred toen hij begin juli het alternatieve competitieplan toelichtte. Na het uitstellen van het seizoen in maart volgden maandenlange, vijandige onderhandelingen tussen clubs en de spelersvakbond. Spelers wilden meer wedstrijden met het oog op hun salaris, eigenaren wilden inkrimpen om de financiële schade van lege stadions te beperken. Eind juni hakte Manfred de knoop door: de gebruikelijke marathon van 162 wedstrijden per club werd ingeruild voor een duurloop van zestig ontmoetingen.

Vlieguren zijn ingeperkt, en niet alleen door het geringere aantal wedstrijden. Geografie speelde een belangrijke rol bij het uittekenen van het speelschema. Clubs in de MLB zijn opgesplitst in de National en American League, die op hun beurt bestaan uit drie divisies: oost, west en centraal. In het ingekorte seizoen spelen teams tien keer tegen elk van de vier naburige tegenstanders uit hun divisie. De resterende twintig duels worden gespeeld tegen nabijgelegen clubs uit de andere competitiehelft, de National of American League.

Hevig getroffen

Ook de honkbalteams uit Texas, Californië, Arizona en Florida, staten die hevig worden getroffen door het coronavirus, zijn de komende maanden gastheer of pakken hun koffers voor uitwedstrijden. Onder supervisie van de competitie gelden strenge voorzorgsmaatregelen, maar buiten de poorten van het stadion zijn spelers vrij van restricties.

Clubs moeten hun honkballers zelf op hun verantwoordelijkheid wijzen, zo staat in het handboek dat de MLB vorige maand liet rondgaan. ‘Het roekeloze gedrag van een individu kan het hele team (en familieleden) in gevaar brengen’, klonk de waarschuwing.

Dertien spelers (en elf scheidsrechters) laten het seizoen aan zich voorbij gaan. David Price, de linkshandige werper van de Los Angeles Dodgers, haakte af om gezondheidsoverwegingen, catcher Buster Posey (San Francisco Giants) omdat hij en zijn vrouw onlangs een te vroeg geboren tweeling adopteerden. Nick Markakis, in dienst van de Atlanta Braves, nam het besluit nadat hij zijn besmette ploeggenoot Freddie Freeman aan de lijn kreeg. Die had tijdens een koortsige, angstige nacht een schietgebedje gedaan, verklaarde hij later.

Twijfels

Prominente honkballers uitten hun twijfels. ‘Eerlijk gezegd voel ik me er niet comfortabel bij’, zei Mike Trout van de Los Angeles Angels, vorig seizoen uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de MLB. ‘We riskeren ons leven om te gaan spelen. Eén persoon kan roet in het eten gooien.’

De aanloop naar het alternatieve seizoen bood weinig vertrouwen in een soepele uitvoering. In juni moesten de Philadelphia Phillies de deuren van hun trainingscomplex in Florida sluiten na een uitbraak van het coronavirus. Andere clubs volgden. Problemen met testen vergrootten de zorgen. Sommige van zijn ploeggenoten waren een week lang niet getest, onthulde Kris Bryant van de Chicago Cubs, terwijl het de bedoeling is dat spelers om de dag worden gecontroleerd. Het tot testcentrum omgetoverde dopinglab in Utah kon uitslagen daarbij niet altijd binnen 24 uur leveren, zoals de MLB had beloofd.

Een ander probleem: de Toronto Blue Jays kunnen bij thuiswedstrijden niet terecht in hun eigen stadion. De Canadese overheid besloot de grens met de Verenigde Staten ook voor honkbalteams gesloten te houden. Tot een dag voor aanvang van het seizoen zocht de club nog naarstig naar een alternatief. Het stadion van de Pittsburgh Pirates biedt uitkomst, maar de Canadezen zullen goedbeschouwd zestig uitwedstrijden spelen.

Besmettingen

Bij 26 van de 30 clubs werd de afgelopen weken minstens één besmetting vastgesteld, onder meer bij de inmiddels herstelde Nederlandse werper Kenley Jansen (Los Angeles Dodgers). De laatste testresultaten zijn bemoedigend: in de week voorafgaand aan 16 juli werden slechts zes besmettingen geconstateerd onder 10.548 gecontroleerde personen. Spelers die het coronavirus oplopen, moeten zich veertien dagen afzonderen. Clubs ontfermen zich over tegenstanders die tijdens een bezoek aan hun speelstad positief testen. De MLB maakte afspraken met de spaarzame hotels die een besmet individu onderdak willen bieden.

De honkbalsport zal veranderen onder het juk van het coronavirus. Werpers mogen hun vingers niet meer likken en zijn aangewezen op een natte lap. Om de lengte van wedstrijden, en daarmee het verblijf in het stadion te beperken, plaatst de MLB bij extra inningen een loper op het tweede honk. Spugen en het kauwen van zonnebloempitten, voor honkballers zo gewoon als ademhalen, zijn verboden, bankzitters en coaches zullen mondkapjes dragen. Sommige spelers, zoals de in Amsterdam geboren Didi Gregorius (Philadelphia Phillies), gebruiken het beschermingsmiddel tijdens het spelen. (Gregorius loopt een verhoogd risico door nierproblemen.)

Tribunes mogen dan leeg zijn, toch kunnen supporters tijdens wedstrijden hun invloed uitoefenen. Geluidstechnici pompen 75 verschillende klanken het stadion in. De geluiden zijn opgenomen in voorgaande seizoenen. Via een app van de competitie kunnen fans aangeven of een speler applaus, gejuich of boegeroep verdient.