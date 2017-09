Amerikaanse footballspelers knielen uit protest bij volkslied na 'klootzakken'-belediging Trump

Trump heeft de situatie nu dus gedraaid. Zelfs Ray Lewis, een oud-speler van de Baltimore Ravens die Kaepernicks engagement hekelde en zo voorkwam dat hij werd gecontracteerd, zat gisteren geknield op het veld.



Trump koos zaterdag nog een tweede gekleurde sporter als doelwit. Hij zei dat basketballer Stephen Curry, een van de beste spelers van het land, niet welkom is in het Witte Huis. Curry werd afgelopen zomer met zijn club, de Golden State Warriors uit Oakland, Amerikaans kampioen, en dan is het gebruikelijk dat je bij de president langsgaat. Curry had al eerder aangekondigd daar persoonlijk niet zo veel zin in te hebben, maar de Warriors twijfelden nog. Zaterdag nam Trump de beslissing voor hen. Ook dat lokte felle reacties uit. LeBron James, een andere grote basketbalster, noemde Trump een 'nietsnut'.



Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel werd 'sons of bitches' vertaald als 'hoerenzonen'. Dat was misschien wat al te letterlijk opgevat; het Nederlandse scheldwoord 'klootzak' komt meer in de buurt.