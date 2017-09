Amerikaanse footballspelers knielen uit protest bij volkslied na 'hoerenzonen'-belediging Trump

Zo wordt het American football, een fenomeen waarin sport, geld, ras en patriottisme op een typisch Amerikaanse manier samenkomen, de nieuwste reageerbuis die door de president boven de vlam van zijn raciaal getinte populisme wordt gehouden. De vraag is of het mengsel van sporters, eigenaren, coaches, supporters en sponsors stabiel is, gaat schiften of exploderen.



Het is mogelijk dat Trump zijn hand heeft overspeeld. Want niet alleen zwarte spelers, maar ook hun witte collega's, clubeigenaren en coaches die voorheen voor Trump waren, toonden zich nu teleurgesteld in hun president. 'Ik ben over de zeik', zei oud-coach en analist Rex Ryan. 'Ik stond achter Donald Trump. Maar deze opmerkingen zijn weerzinwekkend. Hier heb ik nooit voor getekend.'