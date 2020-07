Amerikaanse footballsensatie Patrick Mahomes vangt half miljard dollar in tien jaar

Quarterback Patrick Mahomes viert zijn overwinning op de San Francisco 49ers. Beeld EPA

Opnieuw wist Patrick Mahomes, de beste speler in de Amerikaanse footballcompetitie NFL, een record te breken. In 2019, na zijn tweede seizoen, werd de 24-jarige Texaan al uitgeroepen tot jongste ‘MVP’, de meest waardevolle speler van allemaal. In februari won hij de Super Bowl met zijn Kansas City Chiefs en werd hij verkozen tot beste speler van de finale, ook nu als jongste ooit.

Maandag schreef Mahomes geschiedenis buiten de lijnen: de sensationele quarterback, de spelverdeler van de Chiefs, ondertekende een contractverlenging van tien jaar met een maximale waarde van ruim een half miljard dollar. Mahomes is daarmee eigenaar van de lucratiefste verbintenis in de Amerikaanse sporthistorie.

Grillig

Opvallend is vooral de lengte van het contract, dat de sterspeler tot 2032 aan de Chiefs verbindt. (Mahomes heeft nog twee jaar te gaan op zijn huidige contract.) Door de grillige en fysieke aard van de sport, zijn langdurige contracten ongebruikelijk in de NFL.

Sinds de eeuwwisseling tekenden slechts vijf spelers in de competitie een verbintenis van tien jaar of langer. Geen van hen schopte het tot het laatste jaar, om uiteenlopende redenen. De meeste contracten in de NFL zijn korter van duur, hooguit vier of vijf jaar. Zelden wordt een verbintenis uitgediend, in de meeste gevallen vanwege blessureleed.

Contracten in de Amerikaanse footballcompetitie zijn niet volledig gegarandeerd, ook die van Mahomes niet. Als hij onverhoopt niet meer zou kunnen spelen door een blessure, ontvangt hij in elk geval 140 miljoen dollar van de Chiefs, zo staat in zijn nieuwe verbintenis. Een andere zekerheid: Mahomes kan volgens zijn contract niet tegen zijn wil in worden betrokken bij een spelersruil.

Ingewijden

Mocht hij zijn verbintenis willen uitdienen, dan staat de quarterback tot zijn 35ste levensjaar op het veld namens de Chiefs. Volgens ingewijden begint het contract van Mahomes op ruim 450 miljoen dollar en kan hij het bedrag doen oplopen tot 503 miljoen door bepaalde doelen te bereiken.

Voordat de NFL-kampioen zijn handtekening zette, was honkballer Mike Trout degene met het riantste contract. Het slagkanon van de Los Angeles Angels, de meest waardevolle speler van de Major League Baseball (MLB), verlengde vorig jaar voor 12 seizoenen en 430 miljoen dollar. In het Amerikaanse professionele honkbal, waarin Mahomes’ vader Pat jaren actief was, worden spelers met regelmaat langdurige contracten voorgeschoteld.

Het spreekt voor de unieke kwaliteiten van Mahomes, die zich na drie seizoenen al bij de grootheden uit zijn sport schaarde, dat vrijwel niemand vraagtekens plaatste bij de deal tussen club en speler. De Chiefs hadden een koopje te pakken, was zelfs vaak te horen.

Op sociale media feliciteerden collega’s Mahomes met zijn historische overeenkomst. ‘Jij betaalt de volgende keer het etentje,’ grapte basketballer Trae Young. ‘Here to stay,’ schreef Mahomes zelf bij een filmpje met zijn eigen, duizelingwekkende hoogtepunten van de afgelopen jaren. Nog twaalf jaar Patrick Mahomes? In Kansas City liep men het water bij de gedachte in de mond.