Amerikaanse Chloé Dygert fietst alle ellende van vreselijke val in tijdrit van zich af

De wielerloopbaan van Chloé Dygert was bijna geëindigd na een klap tegen de vangrail gevolgd door een landing in een Italiaans ravijn. Maar het ene WK tijdrijden is het andere niet. Drie jaar geleden was de Amerikaanse hoofdrolspeelster van een horrorcrash en was het maar de vraag of ze ooit terug zou komen op niveau. Donderdagmiddag zit ze hoestend in het Schotse Stirling: de nieuwe wereldkampioen op de tijdrit.

Het elastiek van haar donkere wielerbroek sluit rechts strakker om haar been dan links. Wie goed kijkt kan het nog zien: ruim 2,5 centimeter is het verschil in omtrek. Dat is weinig in vergelijking met hoe het ooit was: meer dan 7,5 centimeter.

Ze was ooit het grote talent, mondiaal succesvol op de weg en op de baan, hongerig naar een olympische titel in Tokio op de Spelen van 2020. Tot die val in het Italiaanse Imola, waar ze risico nam om haar wereldtitel te verdedigen.

Drie operaties

Drie operaties kreeg ze. 80 procent van haar quadriceps, een bundel spieren in haar bovenbeen, was volledig doorgesneden. Een belangrijke pees was gescheurd. Vervolgens zorgde littekenweefsel voor constante pijn op en naast de fiets. Er was ander lichamelijk leed, daarover later meer. Nee, het was soms onoverkomelijk haar sport te haten. Maar hier zit ze, drie jaar later, en in slechts acht dagen tijd twee wereldtitels rijker.

De 26-jarige Dygert was vorige week donderdag de beste op de baan in Glasgow op de individuele achtervolging. Een week later mocht ze al vroeg in de middag plaatsnemen in de hotseat, de stoel voor de op dat moment snelste van het klassement. In een tijd van 46.59,80 voltooide zij het zware parcours van 36,2 kilometer, met aan het einde een venijnig klimmetje. Het gros van de deelnemers finishte na haar. Nooit hoefde ze haar zetel af te staan.

‘Ik was nerveus’, zegt ze na afloop. ‘Maar na een lange dag die zo eindigt, mag ik niet klagen.’ Dygert is de opvolgster van de zwangere Ellen van Dijk, die een jaar geleden de beste van de wereld werd. De Nederlandse afvaardiging met Demi Vollering en Riejanne Markus, kwam dit jaar niet in de buurt van het podium en eindigden respectievelijk als zesde en negende.

Geen Tour de France

‘Ik denk dat de Tour er ook bij iedereen wel in gehakt heeft’, zei Vollering na afloop, teleurgesteld over haar eigen optreden. ‘Dygert was natuurlijk een van de weinigen die de Tour niet gedaan heeft.’ De Amerikaanse bewandelde haar eigen, alternatieve weg naar succes dit seizoen.

Na haar valpartij op het WK tijdrijden van 2020 duurde het negen maanden voordat de Amerikaanse uit Indiana weer op haar fiets kon stappen. Ze kreeg de ziekte van Pfeiffer. In november vorig jaar volgde een hartoperatie, om een onregelmatige, snelle hartslag te behandelen; een aandoening waar ze al tien jaar mee te maken had.

Tijdens een trainingskamp in januari in Europa viel Dygert weer en blesseerde haar dijbeen, wat haar tot maart van de fiets hield. Maar vorige maand in Amerika won ze de nationale kampioenschappen op de tijdrit en op de weg, een grote opsteker voor Dygert.

‘Het is echt een zware weg geweest. Niet alleen voor mezelf, voor iedereen om me heen. Begin dit seizoen was het nog de vraag of ik hier zou kunnen rijden. Maar door de mensen om me heen zit ik hier nu.’ Grace Brown, de Australische nummer twee van de dag, noemt Dygert een inspiratie. Dygert: ‘Dat hoop ik te zijn. Maar dat is moeilijk om over mezelf te zeggen, aangezien ik degene ben die het beleeft.’

Zondag de derde titel?

Ze zit sniffend, klinkt schor. Ook dat kan nog worden toegevoegd aan haar lijst vol ellende: op de baan liep ze een virus op. ‘Op het velodroom gingen zoveel ziektes rond en ik was de ongelukkige om wat op te pikken’, zegt ze met enigszins schorre stem. ‘Als de tijdrit een dag eerder zou zijn gereden, weet ik niet of ik wel had mee kunnen doen.’

De vraag welke overwinning zwaarder telt, die op de weg of op de baan, beantwoordt Dygert diplomatiek, vol passie voor haar land. ‘Altijd als ik de kampioenstrui aan doe en het volkslied hoor, is dat een eer. Ja, ik heb een verhaal. Ik heb blessures die ik moest overwinnen, maar ik heb net zo hard als iedereen gewerkt om hier te komen. Aan het einde van de dag is het vooral een eer die trui aan te doen.’

Zondag kan ze die eer nog een keer opstrijken. Dan gaat ze op voor haar derde wereldtitel van dit WK in Glasgow en is ze kopvrouw van de Amerikaanse ploeg op de weg. ‘Maar als ik me niet honderd procent voel, ga ik die rol niet op me nemen, dan wil ik geen kansen wegnemen van het team. Die beslissing nemen we de komende twee dagen, afhankelijk van hoe ik herstel.’