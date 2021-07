Amerikaanse basketbaltoppers strompelen naar ontknoping van slopend seizoen

Giannis Antetokounmpo, sterspeler van Milwaukee Bucks, is geveld door een knieblessure en moet tijdens de play-offs toekijken. Beeld AFP

Vaker dan ooit moeten de belangrijkste spelers van de basketbalcompetitie NBA tijdens de play-offs geblesseerd toekijken. Het vanwege corona ingekorte maar intensieve speelschema wordt gezien als de oorzaak van een ongekende blessuregolf waarin vooral sterren kopje ondergingen. Niet alleen de beste, maar ook de fitste en wellicht gelukkigste twee teams staan deze week in de finale: Phoenix Suns en Milwaukee Bucks.

Het was de vierde wedstrijd in de oostelijke halvefinalereeks tussen Milwaukee en Atlanta Hawks waarin Giannis Antetokounmpo, de Griekse sterspeler van de Bucks, met een knieblessure naar de kant moest nadat een vallende tegenstander zijn gewricht de verkeerde kant op had doen buigen. Milwaukee moest het de rest van de serie doen zonder zijn belangrijkste speler, zoals ook veel andere clubs sterren zagen afhaken.

Het noodlottige moment werd gezien als onderdeel van een veelbesproken trend: van de 24 spelers die halverwege het seizoen werden geselecteerd voor de jaarlijkse all-star-wedstrijd, een demonstratiepartij voor de allerbesten, was Antetokounmpo de tiende die tenminste een play-offduel aan zich voorbij moest laten gaan. Nooit zaten meer spelers tijdens de ontknoping van het seizoen op enig moment in de lappenmand. (Sterspeler Trae Young van Atlanta, die twee wedstrijden moest missen, werd niet geselecteerd voor de all-starwedstrijd.)

Meer dan anders is het een seizoen van vraagtekens: wat als James Harden (hamstring) en Kyrie Irving (enkel) volledig fit waren geweest bij favoriet Brooklyn Nets? Hoe sterk was Denver Nuggets geweest met Jamal Murray (knie)? Had kampioen Los Angeles Lakers met een fitte LeBron James (enkel) en Anthony Davis (enkel) de titel kunnen prolongeren? Kon Joel Embiid (Philadelphia 76ers) wel voluit gaan na zijn knieblessure? Wat als L.A. Clippers Kawhi Leonard (knie) in de halve finale tegen Phoenix had kunnen opstellen?

Coronabesmetting

De suggestie om de aanstaande kampioen te bestempelen als die van de armoede, wordt over het algemeen verworpen. Elk seizoen wordt getekend door blessureleed, en bovendien kwamen ook de finalisten niet zonder kleerscheuren door de play-offs: Phoenix verloor aanvoerder Chris Paul door een coronabesmetting, Milwaukee moest het dus zien te stellen zonder Antetokounmpo.

Dat het een zwaar seizoen ging worden, was vooraf bekend. Korter dan ooit was de vakantie na het voorgaande seizoen, dat pas in oktober werd afgerond in een coronavrije bubbel in Disney World. De finalisten van de Lakers en Miami Heat moesten na 71 dagen weer aan de bak, waar de pauze normaal gesproken ruim drie maanden bedraagt.

De NBA zette zijn zinnen op een start van het seizoen op 22 december omdat op die manier de lucratieve wedstrijden met Kerstmis konden worden gespeeld. Was een maand later begonnen, dan had dat naar verluidt 500 miljoen dollar aan inkomsten gescheeld. De competitie kwam haar spelers tegemoet met een ingekort speelschema: 72 in plaats van 82 wedstrijden. Door opeenvolgende duels tegen dezelfde tegenstander zou er minder worden gevlogen.

In de praktijk bleek de belasting groter dan verwacht. Wegens coronagevallen uitgestelde wedstrijden, 32 in totaal, werden later ingehaald, waardoor teams in de tweede helft van het seizoen geregeld drie wedstrijden in vier dagen speelden. Ook plaatste de NBA alsnog een all-starwedstrijd op de kalender, terwijl was beloofd die dit keer achterwege te laten.

Rustmomenten

Dagelijkse coronatesten verstoorden broodnodige rustmomenten, vaak vroeg op de ochtend na een late wedstrijd. ‘Spelers lopen naar de testruimte alsof ze 900 jaar oud zijn’, onthulde een anonieme conditietrainer op sportzender ESPN.

De planning van het seizoen kwam de NBA op de nodige kritiek te staan, het luidst van LeBron James. ‘Ik wist precies dat dit zou gebeuren’, schreef hij in juni op Twitter. De zoveelste sterspeler, dit keer Jamal Murray van Denver Nuggets, had geblesseerd het veld moeten ruimen. James, die zelf 26 wedstrijden miste, had de blessureplaag zien aankomen. ‘Jullie wilden niet luisteren aan het begin van het seizoen.’

Toch stemden ook de spelers, vertegenwoordigd door een vakbond, in met de plannen van de NBA. Ook hun inkomsten, teruggelopen door het onderbroken coronaseizoen, stonden op het spel. Bij James schoot vooral de geïmproviseerde all-starwedstrijd in Atlanta in het verkeerde keelgat. ‘Een klap in het gezicht’, reageerde hij toen het evenement alsnog op de kalender verscheen.

De NBA verweerde zich door te melden dat het aantal blessures volgens interne cijfers niet hoger lag dan in voorgaande seizoen. Wel bleven sterspelers, die doorgaans de meeste minuten spelen, vaker dan gewoonlijk aan de kant.

Gezien het slopende seizoen is de toezegging van enkele grote namen voor deelname aan het olympische basketbaltoernooi opvallend te noemen. Onder meer Kevin Durant (Brooklyn Nets), Damian Lillard (Portland Trailblazers), Bradley Beal (Washington Wizards), Jayson Tatum (Boston Celtics) en Devin Booker van finalist Phoenix Suns zijn van de partij in Tokio. Ook de Spelen boden de NBA een stok achter de deur om haast te maken.