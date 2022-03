Amerikaanse basketbalster Griner verkeert in een penibele situatie: ze zit in een Russische gevangenis

Brittney Griner (42) schiet hier in oktober 2021 voor Phoenix Mercury. De basketbalster speelde de laatste maanden in Rusland, maar zit er nu in de gevangenis. Beeld USA TODAY Sports

Griner hangt een gevangenisstraf van tien jaar boven het hoofd. De 2.06 meter lange speelster van Phoenix Mercury werd op 17 februari aangehouden door de douane op het Sjeremetjevo-vliegveld in de buurt van Moskou. In haar koffer was een e-sigaret met hasj aangetroffen. Sindsdien verblijft ze in Russische hechtenis, maar over haar situatie is weinig tot niets bekend.

Diplomatiek onderhoud tussen Rusland en de Verenigde Staten daalde de afgelopen weken naar het nulpunt. Pogingen van de Amerikaanse ambassade om contact te leggen met Griner, liepen vooralsnog op niets uit. ‘Dat is ongebruikelijk en zeer zorgelijk,’ sprak Colin Allred, een congreslid uit Texas dat zich over het lot van Griner bekommert. ‘We willen niet dat Brittney inzet wordt in de politieke strijd die nu gaande is.’

Griner is een van de beste en bekendste speelsters uit de Amerikaanse basketbalcompetitie WNBA. Een imposante verschijning met haar lengte. Tweemaal won de center olympisch goud met het Amerikaanse basketbalteam, in 2016 en 2021. Eind vorig jaar stond ze nog in de finale van de WNBA met haar Phoenix Mercury, de club waarmee ze eenmaal kampioen werd. Griner is daarbij een voorvechter van de LHBTI-gemeenschap, en de eerste openlijk homoseksuele atleet die een contract tekende bij kledingfabrikant Nike.

Griner strijkt ruim een miljoen op

De afgelopen zeven seizoenen speelde Griner in Rusland voor UMMC Ekaterinburg. Het is gebruikelijk voor speelsters uit de WNBA om tussen de seizoenen door in het buitenland emplooi te zoeken. Vaak valt er meer te verdienen. In de Amerikaanse competitie ligt het salarisplafond rond de 183.000 euro, in landen als Rusland kunnen speelsters een veelvoud van dat bedrag verdienen. Griner zou dit seizoen ruim een miljoen opstrijken.

De WNBA, opgericht in 1996, bestaat uit twaalf clubs, waarbij 144 speelsters terecht kunnen. Dit seizoen speelden ongeveer zeventig basketbalsters in het buitenland. De arrestatie van Griner wakkerde de discussie over onderbetaling in de WNBA opnieuw aan. Zo klonk afgelopen week de vraag: hoe kan het zijn dat zelfs de grootste namen uit de sport moeten bijklussen in het buitenland?

In 2015 liet Diana Taurasi, wellicht de beste speelster uit de geschiedenis van de WNBA, het volledige Amerikaanse seizoen schieten om zich op zich op een jaargang bij UMMC Ekaterinburg te richten. De Russen betaalden haar 1,4 miljoen euro, maar wilden daarvoor wel haar exclusieve diensten. Taurasi verklaarde tegenover The New York Times dat haar zaakwaarnemer haar had verteld dat het financieel onverantwoord was om het aanbod af te slaan.

Een groep investeerders

De WNBA vecht sinds haar oprichting voor relevantie in het Amerikaanse sportlandschap en lijkt voorzichtig aan de weg te timmeren. Afgelopen maand verzamelde een groep investeerders 69 miljoen euro om de competitie een stimulans te geven. Promotie en aandacht, een nieuw streamingplatform voor wedstrijden, moeten de inkomsten van de competitie, en daarmee de lonen van de speelsters op termijn verhogen.

Vooralsnog blijven die laag, zeker in vergelijking met de mannelijke competities, die meer inkomsten uit tv-contracten en ticketverkoop binnenhalen. Het minimumloon in de WNBA ligt rond de 55.000 euro, het maximumloon van 209.000 duizend is slechts voor enkele speelsters weggelegd.

Griner is een van de grootverdieners in de WNBA, de op drie na best betaalde speelster in de competitie. Toch zoekt ze dus jaarlijks haar heil in Rusland, ook al probeert de WNBA een dienstverband in het buitenland te ontmoedigen. Wie te laat komt voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen, hetgeen geregeld gebeurt, kan bijvoorbeeld een boete krijgen.

Oproep om Rusland zo snel mogelijk te verlaten

Het nieuws over de arrestatie van Griner kwam begin deze maand naar buiten op de dag waarop de Amerikaanse overheid haar landgenoten opriep om Rusland zo snel mogelijk te verlaten. Meer dan tien basketbalsters speelde dit seizoen in Rusland of Oekraïne. Op Griner na wisten ze allemaal thuis te komen.

Afgelopen week toonde een Russische staatszender een foto van de Amerikaanse. Met een lege blik keek Griner in de camera terwijl ze een papier met haar naam voor zich uit hield. Verder bleef het akelig stil rondom de basketbalster.

Vanuit de VS ontving ze steunbetuigingen van de WNBA en haar club, verschillende speelsters vroegen aandacht voor de zaak op sociale media. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Witte Huis verklaarden weinig over de situatie van Griner te kunnen zeggen, om privacyredenen mag er niet over een gevangene in het buitenland worden gesproken.

Griners vrouw Cherelle sprak haar zorgen uit in een korte verklaring op Instagram, maar verder wordt ook in naaste kringen van de basketbalster nadrukkelijk gezwegen. Waarschijnlijk uit strategisch oogpunt, zo oordelen deskundigen. Door een mediastorm zou de waarde van Griner als mogelijke politieke speelbal voor het Kremlin kunnen toenemen.