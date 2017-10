Amerikaanse basketballers mijden hotels Trump uit protest

Eervol

Rommel Basketbalicoon Michael Jordan (54) verheugt zich niet op het NBA-seizoen dat vandaag start. Volgens hem bevat de competitie twee geweldige ploegen. 'Maar de overige 28 zijn rommel', zei de man die Chicago Bulls naar zes titels leidde vorige week in een zeldzaam interview tegen het Amerikaanse sigarenmagazine Cigar Aficionado.



Zonder de clubs bij naam te noemen, doelde Jordan op Golden State Warriors en Cleveland Cavaliers, de twee clubs die de afgelopen drie jaar tegenover elkaar stonden in de NBA-finale. Met name de Warriors braken aan de hand van sterspeler Stephen Curry de afgelopen jaren zo'n beetje ieder winst- en scorerecord in de competitie.

Vorige maand ruziede Warriors-sterspeler Stephen Curry nog met Trump toen hij aangaf te twijfelen over het traditionele bezoek van de NBA-kampioen aan het Witte Huis. Trump trok meteen de uitnodiging in, 'omdat het bezoeken van het Witte Huis een eer is'. Collega-vedette LeBron James viel Curry bij door naar Trump te twitteren dat het Witte Huis-bezoek eervol was, 'tot jij kwam opdagen'.



De geschiedenis van de NBA zit vol met uitgesproken topbasketballers als Curry en James. Neem Bill Russell, de Afro-Amerikaan die in de jaren vijftig uitgroeide tot een superster bij de Celtcis in het door racisme geteisterde Boston. Of Kareem Abdul-Jabbar, tijdens zijn basketbalcarrière voorvechter van moslimacceptatie.



Dus was het eind 2014 niet verrassend dat NBA-spelers zich nadrukkelijk lieten horen in de discussie over politiegeweld tegen zwarte Amerikaanse burgers. LeBron James was een van de basketballers die tijdens warming-ups een 'I Can't Breathe'-T-shirt droeg, refererend aan de laatste woorden van Eric Garner, de man uit New York die eerder dat jaar was omgekomen door excessief politiegeweld.