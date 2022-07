Amerikaans-Zweedse showman Duplantis bekroont polsstokgoud met wereldrecord

Polsstokhoogspringer Armand Duplantis zweeft over 6,21 meter en vestigt daarmee een nieuw wereldrecord. Beeld REUTERS

Je zou niet zeggen dat Armand ‘Mondo’ Duplantis een van ’s werelds grootste atleten is als je hem ziet lopen over het middenterrein van Hayward Field. Hij heeft een wat kromme rug en oogt tussen de andere sporters op de atletiekbaan niet bijster gespierd. En toch is hij een grootheid in de sport. Bij de finale van het polsstokhoogspringen liet hij zien waarom.

Al zijn concurrenten had hij op 6,00 meter hoogte al afgeschud. Christoper Nilsen uit de VS werd tweede, voor Ernest John Obiena van de Filipijnen. Beiden bleven steken op 5,94 meter. Maar Duplantis was nog niet klaar. Nadat alle anderen hun stokken al hadden opgeborgen vloog hij over 6,06. Het was een sprong om de administratie even op orde te brengen. Op een WK was er nog nooit iemand boven 6,05 uitgekomen en Duplantis vond zo’n kampioenschapsrecord niet te versmaden.

Verzadigd was hij nog niet. Even later liet hij de in witte shirts geklede officials de lat naar 6,21 meter zwengelen. Hij wilde zijn wereldtitel bekronen met een nieuw wereldrecord, het oude van 6,20 was al van hem. Dat had hij weliswaar indoor gesprongen, outdoor was zijn record 6,16, maar het stond desondanks als algemeen wereldrecord in de boeken.

De fans op de tribune gingen er even goed voor zitten toen ze de lat langzaam maar zeker naar 6,21 meter zagen stijgen. Na het wereldrecord van Tobi Amusan op de 100 meter horden eerder die avond hadden de toeschouwers trek in nog zo’n traktatie. De kans dat de regerend olympisch kampioen het zou redden was bovendien groot. Hij had het in de afgelopen jaren al vaker gedaan.

Camera’s op zich gericht

Zijn eerste poging strandde, Duplantis brak zijn vlucht halverwege af en dook onder de lat door. Daarna, terwijl de 4x400 meter bij de vrouwen was afgesloten met een Amerikaanse zege en hij het stadion voor zichzelf had, lukte het wel. Met een sierlijke boog vloog hij over de lat, een centimeter hoger dan over zijn eigen oude record. Dat zette hij afgelopen winter bij de WK indoor. Ook daar zorgde hij ervoor dat hij de camera’s op zich gericht wist.

Ondanks zijn wat onopvallende uiterlijk is Duplantis een ware showman. Na zijn recordsprong rende hij richting de tribunes en maakte na een paar bokkensprongen een salto voor het uitzinnige publiek. Daarna wikkelde hij zich in de Zweedse vlag en danste met zijn hoge witte kousen door het stadion.

Afgekeken van Boebka

Berekenend is Duplantis ook. Hij houdt ervan om zijn wereldrecords steeds maar een klein beetje op te hogen. Steeds een centimeter verder. Daarom hield hij het bij 6,21, al was bij zijn sprong duidelijk te zien dat hij nog hoger kan. Maar dat zou financieel onhandig zijn. Bij elk record mag hij een fikse premie tegemoet zien. Op de WK leverde het hem 100.000 dollar op.

Hij heeft het centimeter voor centimeter omhoog kruipen afgekeken van Serhij Boebka. De Oekraïner domineerde eind jaren 80 en begin jaren 90 de sport. Hij kwam als een van de weinigen met regelmaat boven de 6 meter uit, maar zorgde ervoor dat hij dat niet met te grote happen deed. Hij begon outdoor in 1985 met 5,85 en eindigde tien jaar later met 6,14. Indoor was hij zelfs nog een centimeter hoger gekomen. De records bleven tot 2020 staan.

Amerikaanse vader

Duplantis draagt het geel-blauwe tenue van Zweden, maar dat had net zo goed het blauwe van de Verenigde Staten kunnen zijn. De vader van de 23-jarige wereldkampioen, Greg, is een Amerikaan die zelf als polsstokhoogspringer tot 5,80 was gekomen. Zijn moeder, de Zweedse Helena Hedlund was een meerkampster en volleybalster.

Hij koos ervoor om zijn moederland te vertegenwoordigen. Een voordeel daarvan was dat hij de concurrentie in de VS kon ontlopen. Zo hoefde hij zich geen zorgen te maken over olympische trials, waar zijn vaders olympische droom in 1996 strandde. In zijn huidige vorm zou dat voor Duplantis junior nooit een issue zijn geweest.

Wonen doet hij in beide landen: hij verdeelt zijn tijd tussen Louisiana en Zweden. Sinds hij dat doet voelt hij zich steeds meer een echte Zweed, vertelde hij vorig jaar.

Het is voor het eerst sinds 2011 dat een olympisch kampioen zich ook wereldkampioen mag noemen. De Australiër Steve Hooker, die in 2011 de WK en in 2008 de Spelen won, was de laatste.

Renaud Lavillenie, die in 2012 goud won, slaagde er nooit in om op de WK te zegevieren. Ook bij dit kampioenschap was de Fransman erbij, maar hij kwam bij lange na niet in de buurt van Duplantis. Hij bleef steken op 5,87 en eindigde als vijfde. Nog slechter verging het Menno Vloon, die zich vrijdag op het nippertje geplaatst had voor de finale, maar in de eindstrijd zijn aanvangshoogte van 5,55 meter niet wist te halen.

Ook Duplantis was nog nooit wereldkampioen. In 2019 werd de Amerikaan Sam Kendricks voor de tweede keer kampioen. Maar de toen pas 20-jarige Duplantis liet al wel zien dat hij de man voor de toekomst was met zilver. In de jaren erna bevestigde hij zijn status als de nieuwe Boebka, die nu met zijn olympische en wereldtitel dubbel cachet heeft gekregen.