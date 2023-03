Amerikaans schaatsfenomeen Stolz pakt wereldtitel op de 1000 meter kalm en razendsnel

Jordan Stolz, de 18-jarige amerikaan, wint de 500 meter. Beeld Klaas Jan van der Weij

Een fenomeen. Anders kan Thomas Krol de man die hem op de 1.000 meter versloeg niet omschrijven. 18 jaar oud is Jordan Stolz pas en na zijn zege op de 500 meter, pakte hij op zaterdagmiddag ook de wereldtitel op de kilometer. IJzig kalm en razendsnel.

Het publiek in Thialf roerde zich terwijl Stolz aan zijn 1.000 meter begon. Na zijn spectaculaire 500 meter hoopten de schaatsfans op een herhaling. En die kwam er. Een gebrul steeg op toen hij na 1.07,11 zijn schaats over de finish drukte. In al dat rumoer bleef de Amerikaan heel rustig. Dat is hij eigenlijk altijd: flegmatiek. Of zoals zijn coaches steevast zeggen laid back. ‘Dat klopt wel', vindt hij zelf ook.

‘Ik weet niet of ik echt kalm ben, maar ik kan het goed onder controle houden.’ Daarvoor hoeft hij weinig te doen. ‘Dat gebeurt van nature. Maar in mijn hoofd houd ik met met heel veel verschillende dingen bezig. Wel alleen zaken waar ik zelf controle over heb.’

In februari pakte hij vijf wereldtitels bij de junioren, op de 500 meter, 1.000 meter, 1.500 meter, massastart en het allroundklassement. Hij is daarmee de eerste sinds Eric Heiden die in dezelfde winter wint op de WK voor junioren en senioren.

De vergelijking met de winnaar van vijf gouden plakken in Lake Placid is bij Stolz nooit ver weg. Ze komen beiden uit Wisconsin en tellen op jonge leeftijd al direct mee bij de top. Stolz is inmiddels aan dat vergelijk wel gewend. Ook dat brengt hem niet van zijn stuk. Zoals er vooralsnog niets lijkt te zijn dat hem uit balans brengt.

Met een mengeling van bewondering en verbazing kijkt Krol, die met 1.07,78 zilver greep, naar Stolz. Zelf was de Nederlander de 25 al voorbij toen hij internationaal om de prijzen mee kon doen. Goud op de olympische 1.000 meter pakte hij op zijn 29ste. De wereldkampioen van nu heeft een enkel vlashaartje op de kin en is officieel nog niet eens senior. ‘Maar ik denk dat hij biologisch wel verder is dan normaal. Hij is loeisterk voor zijn leeftijd’, zegt Krol. ‘Hij is niet te verslaan op dit moment.’

Waarom de Amerikaan zo rap is, vindt Krol moeilijk te zeggen. Toen hij hij hem bij de wereldbeker in Polen tegen Kjeld Nuis zag rijden concludeerde hij dat Nuis eigenlijk de mooiere slag heeft. ‘Stolz zit niet eens zo diep. Maar het gaat wel ongelooflijk hard. Dus hij doet iets heel goed’, zegt hij. ‘Ik wou dat ik dat talent had gehad op mijn achttiende’

Krol was niet ontevreden met zijn eigen optreden. Na een heel moeizaam post-olympisch seizoen had hij in elk geval weer een race van niveau laten zien. ‘Dit voelde als een overwinning op mezelf. Ik rijd de beste 1.000 van het jaar op het goede moment.’

Hein Otterspeer die dit seizoen het wereldbekerklassement over 1.000 meter won, bekijkt de Amerikaan ook met interesse. Na diens zege op de 500 meter dook hij in gedetailleerde tussentijden. Dan kun je precies zien waar hij het pakt. ‘Tot 300 meter is het aardig gelijk’, zegt Otterspeer. Maar in de slotbocht pakte Stolz veel tijd. ‘Dat is heel interessant om te zien.’

Op de 1.000 meter trof hij Stolz als directe tegenstander. De Nederlander een laatbloeier, die pas vorig jaar op zijn 33ste op de Spelen debuteerde, de Amerikaan een wonderkind die er op zijn 17de al bij was in Beijing. Na een misser in de bocht van Otterspeer zat Stolz in minder dan geen tijd al naast de Nederlander op de eerste kruising. Dat gat viel niet meer te repareren. Met 1.08,31 eindigde Otterspeer als zesde.

Onverslaanbaar is Stolz niet, denkt Otterspeer. Hij kwam tenslotte ook niet aan het baanrecord dat met 1.07,09 op naam van Pavel Koelizjnikov staat. Het kan dus harder. En het is de vraag hoe lang Stolz zo vrijuit en op verschillende afstanden rijden kan. Want behalve op de 500 en 1.000 meter geldt hij ook als topfavoriet voor de 1.500 meter van zondag.

‘Ik denk dat hij op een gegeven moment keuzes moet maken. Nu is hij nog jong en kan hij veel aan, maar als je ouder wordt moet je specialiseren. Dan kun je zo niet doorgaan’, zegt Otterspeer. ‘Maar ja, je weet het nooit. Als hij in de rondte blijft rijden zoals hij nu doet dan wordt het een lastige klant.’