Amerikaans honkbal koerst af op recordaantal homeruns (en niemand weet waarom)

Meer over de Major League

Major Leagueclubs speuren de hele wereld af naar honkbaltalent via hun scouts. Overal zitten ze op de tribune, meestal gewapend met een lasergun, op zoek naar dat ene toptalent. Zo ook vorige maand op het World Port Tournament in Rotterdam. ‘Het is als parelvissen.’

Diezelfde Major League is de droom van elke honkbaltalent. Maar het leven onder dat topniveau in de VS is keihard, weet Sharlon Schoop. Zijn broertje Jonathan verdient miljoenen per jaar in de topcompetitie. Zelf speelde hij jaren voor een minimumsalaris.

Aan de andere kant lonkt de Major League steeds nadrukkelijker naar Europa. In juni streek de topcompetitie voor het eerst neer aan de andere kant van de Atlantische Oceaan voor twee competitieduels in Londen tussen topclubs New York Yankees en Boston Red Sox. De sfeer? Veel hotdogs, ijskoud bier en nog meer honkslagen.