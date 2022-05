Amerikaans consortium telt 5 miljard euro neer voor Chelsea, opbrengsten naar goed doel

De opbrengsten van de verkoop komen op een bevroren bankrekening en gaan uiteindelijk naar het goede doel. Beeld AFP

Met de deal is in totaal 4,25 miljard pond (omgerekend bijna 5 miljard euro) gemoeid. De kopers tellen 2,5 miljard pond neer om de aandelen van de club te kopen, en hebben toegezegd om daarnaast nog eens 1,75 miljard pond te investeren in onder andere het stadion, de jeugdopleiding en het vrouwenelftal. De opbrengsten van de verkoop gaan overigens niet naar Abramovitsj, maar komen op een bevroren bankrekening terecht en zullen uiteindelijk naar goede doelen gaan.

De verkoop is overigens nog niet volledig rond. Alle leden van het consortium moeten goedgekeurd worden door de Premier League, en in verband met de sancties die het VK Abramovitsj inmiddels heeft opgelegd moet ook de regering haar fiat geven. De verwachting is echter dat dat geen probleem zal vormen: de regering dringt al langer aan op een snelle verkoop en zal snel van het dossier af willen. Chelsea verwacht de deal eind mei definitief af te ronden.

Zijden draadje

Het voortbestaan van Chelsea bungelde de afgelopen weken aan een zijden draadje vanwege de sancties tegen Abramovitsj. Daardoor konden de Londenaren geen spelers kopen of nieuwe contracten afsluiten. Begin deze week kwam bovendien naar buiten dat Chelsea potentiële kopers vroeg om een lening van 1,6 miljard pond van Abramovitsj af te betalen. Ook dat lag in verband met de sancties gevoelig. Toen de oligarch donderdag stelde dat hij zijn geld niet terug hoefde, was de deal snel beklonken.

Het publieke gezicht van het consortium is Todd Boehly, een Amerikaanse zakenman die ook mede-eigenaar is van honkbalclub LA Dodgers, vrouwenhonkbalteam LA Sparks, en basketbalteam LA Lakers. Boehly verdiende zijn fortuin, dat volgens Forbes zo’n 4,5 miljard dollar (omgerekend 4,3 miljard euro) bedraagt, met een investeringsfirma.

Tien jaar eigenaar

De meerderheid van de aandelen van Chelsea komen echter in handen van de Californische private equityfirma Clearlake Capital. Volgens de BBC heeft Chelsea in de deal bedongen dat het consortium zeker tien jaar eigenaar blijft van de club, en dat de nieuwe eigenaren zichzelf geen dividend of beheervergoeding uit zullen betalen.

Boehly trekt verder samen op met mede-eigenaar van de Dodgers Mark Walter en de Zwitserse miljardair Hansjörg Wyss. Projectontwikkelaar Jonathan Goldstein geeft het gezelschap een Brits tintje, maar het feit dat hij een fan is van Chelsea-rivaal Tottenham Hotspur zal bij aanhangers van The Blues waarschijnlijk niet in goede aarde vallen.

Naast Boehly en consorten waren er verschillende anderen in de race om de nieuwe eigenaar van The Blues te worden. De Amerikaanse familie Ricketts trok zich terug vanwege grote weerstand onder de aanhang, maar Chelsea-fan en vastgoedmagnaat Nick Candy diende wel een bod in. Sir Jim Ratcliffe, ook fan van Chelsea en naar verluidt de rijkste man van het Verenigd Koninkrijk, meldde zich enkele weken na de deadline ook als potentiële koper. Vorige week werd echter duidelijk dat het Amerikaanse consortium de concurrentie met andere kopers had gewonnen.