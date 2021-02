Amerika maakt zich op voor de clash van de quarterbacks: Tom Brady versus Patrick Mahomes

Beschermd door zijn teamgenoten en belaagd door spelers van Washington maakt Tom Brady (nummer 12) zich op voor een worp op een ploeggenoot van Tampa Bay. Beeld USA Today Sports

De recordhouder: Tom Brady

Leeftijd: 43

Club: Tampa Bay Buccaneers

Positie: Quarterback

Seizoenen: 21



Het was vorig jaar april even wennen voor Tom Brady (43) als de nieuwe quarterback van Tampa Bay Buccaneers. Na twee decennia bij New Engeland Patriots, de club die hij naar zes kampioenschappen loodste, had hij moeite zijn weg te vinden in Florida. Letterlijk, want tijdens een van de eerste dagen van de voorbereiding op het nieuwe seizoen stapte hij de woning van een vreemde binnen. Brady dacht zich te melden bij een van zijn coaches, maar had zich vergist in het adres.

Daar stond hij, de beste quarterback aller tijden, in de keuken van een stomverbaasde buurman die de voordeur had opengelaten voor een bezichtiging. ‘Hallo, ik ben Tom.’

Voor de tiende keer staat Brady dit weekeinde in de Super Bowl, de finale van het American footballseizoen, dit keer tegen Kansas City Chiefs. Het aantal kan op de stapel records die hij in twintig seizoenen verzamelde. De belangrijkste: de meeste Super Bowls (10), kampioenschappen (6) en overwinningen in de play-offs (33).

Statistisch gezien begeeft Brady zich op een onbewoond eiland, ver uit zicht van zijn concurrenten: John Elway (Denver Broncos, 1983-1998) volgt hem met vijf Super Bowls, zijn idool Joe Montana (San Francisco 49ers, 1979-1992) staat met vier titels tweede op de ranglijst van succesvolste quarterbacks.

Mocht Brady zijn zevende titel winnen, dan is het vrijwel ondenkbaar dat hij ooit nog wordt ingehaald. Maar zelfs al gaat hij vandaag nog met pensioen, zijn status is onbetwist. The G.O.A.T. wordt hij genoemd, The Greatest of All Time. De vele debatten op de Amerikaanse zenders overstijgen de grenzen van het football: wie was er beter, Brady of ­Michael Jordan? Ook de basketballegende behaalde zes kampioenschappen.

Als quarterback, de spelverdeler die de bal bij elke aanval in zijn handen krijgt en zijn team, beschermd door een muur van soldaten, stukje bij beetje naar de overkant van het veld dirigeert, wordt Brady geroemd om zijn accuratesse, betrouwbaarheid en bovenal door zijn spelinzicht.

Bij Tampa Bay Buccaneers kende hij dit seizoen een opleving, nadat hij de strijd tegen zijn vergankelijkheid in zijn laatste jaar bij New Engeland Patriots eindelijk leek te gaan verliezen. Brady zou versleten zijn. Het was geen vreemde gedachte bij een toen 42-jarige man die een sport beoefent waarin de gemiddelde carrière ongeveer drie jaar duurt.

Zijn coach, Bill Belichick, wilde hem geen meerjarig contract aanbieden, waarop Brady besloot te vertrekken. Dit seizoen moest antwoord geven op de vraag of Brady of zijn geniale coach al die jaren verantwoordelijk was geweest voor het succes van New Engeland, een buiten de staatsgrenzen van Massachusetts verguisde dynastie.

De quarterback bereikte de Super Bowl met de Buccaneers, een team barstensvol talent, terwijl Belichick met zijn Bradyloze Patriots voor het eerst sinds 2008 de play-offs misliep.

Op indrukwekkende wijze plaatsten Brady en zijn Buccaneers zich voor de eindstrijd. In de kwart- en halve finale rekende de quarterback af met twee van zijn grootste rivalen, Drew Brees van New Orleans Saints en Aaron Rodgers van Green Bay Packers, uitgeroepen tot meest waardevolle speler van het seizoen. (Een quarterback neemt het op tegen verdedigende specialisten van de tegenstanders en staat nooit tegelijk met zijn collega op het veld. red.)

De Super Bowl, zondag thuis in Tampa Bay, kan de kroon worden op een seizoen waarin Brady met zijn voorwaartse passes naar teamgenoten 5.493 yards (dik 5 kilometer) overbrugde. Slechts twee jaargangen uit zijn illustere carrière deed hij het beter.

Als het aan Brady ligt, speelt hij tot na zijn 45ste verjaardag. ‘Dat ga ik zeker overwegen’, verklaarde hij in aanloop naar de finale. ‘Ik weet niet wanneer ik zal stoppen, maar ik denk dat ik zal aanvoelen wanneer het tijd is.’

Zijn uiterlijk is nog altijd even rimpelloos als in 2002, toen hij zijn eerste Super Bowl speelde. Het geheim: een streng, plantaardig dieet en de hulp van een fitnessgoeroe die hij meenam naar Tampa Bay.

Brady’s contract met de Buccaneers loopt nog een seizoen door. Volgens kenners heeft van de volgende generatie quarterbacks alleen ­Patrick Mahomes, zijn tegenstander in de Super Bowl, de potentie om de prestaties van Brady te evenaren, wie weet zelfs verbeteren. De 25-jarige uitblinker van Kansas City Chiefs is klaar om het stokje van Brady over te nemen. Dit weekeinde moet blijken of die bereid is om los te laten.

De tackle van Cleveland komt te laat. Ook al is hij uit balans lukt het Patrick Mahomes (15) om de bal te gooien naar een medespeler. Beeld AP

De uitdager: Patrick Mahomes Leeftijd: 25

Club: Kansas City Chiefs

Positie: Quarterback

Seizoenen: 3

Mocht hij zondag de Super Bowl op zijn naam schrijven, dan is Patrick Mahomes (25) de jongste quarterback die de belangrijkste prijs in het American football twee keer weet te winnen. Op zijn positie benadert de Texaan de perfectie met een ongekende combinatie van atletisch vermogen en spelintellect. Voor zijn concurrenten is het een beangstigende gedachte: de beste jaren van Mahomes moeten nog komen.

Vorig jaar tekende het nieuwe gezicht van de National Football League (NFL) een contract ter waarde van een half miljard dollar. In tegenstelling tot het uitlekken van het salaris van Lionel Messi, gaf de bekendmaking van de megadeal in de Verenigde Staten geen verontwaardiging. Mahomes was het simpelweg waard, luidde de consensus. Sterker, verspreid over tien seizoenen had Kansas City wellicht een koopje weten af te dingen.

In zijn derde seizoen als basisspeler van de Chiefs staat hij voor de tweede keer in de eindstrijd van het American footballseizoen. Vorig jaar won hij zijn eerste kampioenschap, tegen San Francisco 49ers. ‘Niemand is tevreden met slechts één Super Bowl’, sprak hij deze week. Het tekent zijn ambitie: slechts twaalf quarterbacks kregen het in de geschiedenis van de NFL voor elkaar om meerdere titels te winnen.

Het wonderkind wil zich dagelijks verbeteren. Kort na de finale van ­vorig jaar ging hij aan de slag met een extra zware medicijnbal, om zijn rechterarm, nu al zo sterk als een staalkabel, verder te verstevigen. Met een goede aanloop kan hij ballen over een afstand van 90 yards (ruim 80 meter) lanceren. Voor de lol wierp Mahomes bij een training eens een bal over de torenhoge tribunes van het Arrowhead Stadium in Kansas City. Het ding belandde op de parkeerplaats.

In aanloop naar de play-offs liep hij vorige maand met een dik notitieblok onder zijn arm over het trainingscomplex. De tegenstander in de eerste ronde was nog onbekend, maar Mahomes bestudeerde elk mogelijk verdedigingspatroon van alle potentiële opponenten. Zijn brein heet zijn grootste wapen te zijn.

Spectaculair is zijn speelwijze, onorthodox in de beste zin van het woord. Mahomes gooit geregeld onderhands, zijwaarts of diagonaal langs zijn lichaam. Met een enkele blik stuurt hij verdedigers de verkeerde kant op.

In zijn jeugd beoefende Mahomes, zoon van een professionele honkballer, meerdere sporten. Een bal gooien leerde hij onder meer als pitcher en korte stop, zijn oog voor ruimte verfijnde hij als spelverdeler op het basketbalveld. ‘Ik zou willen dat jullie kunnen zien wat hij allemaal op trainingen doet’, zei ploeggenoot Le’Veon Bell, die gedurende het seizoen aansloot bij Kansas City. ‘Voordat ik hier kwam dacht ik al dat hij een 10 was, maar nu is dat eerder een 12. Hij zou weleens de beste speler ooit kunnen zijn.’

Buiten de lijnen profileert Mahomes zich als de ideale schoonzoon, een uithangbord voor verzekeraars en shampoomerken. Door tijdschrift Time werd hij uitgeroepen tot een van de honderd invloedrijkste personen van 2020, mede omdat hij als kind van een zwarte vader en witte moeder de NFL na de dood van George Floyd opriep om racisme en politiegeweld te veroordelen. Ook financierde zijn stichting het ombouwen van het Arrowhead Stadium tot stembureau bij de presidentsverkiezingen.

In zijn prille carrière verloor hij slechts acht van de 46 wedstrijden die hij speelde, waaronder één enkele nederlaag in de play-offs. In 2019 blokkeerde New England Patriots van Tom Brady de weg naar een eerste Super Bowl. Kansas City verloor na verlenging: met het opwerpen van een muntje werd bepaald dat New Engeland de bal kreeg, waarna de Patriots scoorden en wonnen volgens het sudden-death-principe. Mahomes kreeg geen kans te antwoorden.

Na afloop kreeg hij in de kleedkamer bezoek van de grote Brady, die op weg was naar zijn zesde kampioenschap. ‘Blijf doen waar je mee bezig bent’, sprak hij Mahomes toe. Die nam het advies ter harte.

Een jaar later won hij de Super Bowl en nu staat hij opnieuw in de finale, dit keer tegenover Brady. Als twintiger bereikte Mahomes volgens velen al een hoger niveau dan zijn 18 jaar oudere collega ooit deed, maar of hij even duurzaam en succesvol zal zijn, moet blijken. ‘Ik denk dat we dezelfde mentaliteit hebben’, zei hij over zijn gelauwerde tegenstander. ‘We willen gewoon winnen, ten koste van alles.’