American football uit de gratie onder Amerikaanse scholieren: te gevaarlijk

Seizoensstart American football: Green Bay Packers tegen Kansas City Chiefs. Beeld Getty Images

Het aantal middelbare scholieren dat de best bekeken sport van het land beoefent, is voor het vijfde jaar op rij geslonken, tot nauwelijks meer dan een miljoen spelers. Deze eeuw speelden er volgens een recent onderzoek van de federatie van Amerikaanse middelbare scholen nog nooit zo weinig jongens football. Scholen zien zich gedwongen alternatieve vormen van football aan te bieden, met teams van zes of acht spelers in plaats van de voorgeschreven elf.

De vrees voor hersenschade en botbreuken wordt gezien als de voornaamste reden voor de teruglopende interesse onder scholieren. Uit onderzoek onder overleden spelers uit de profcompetitie, de NFL, is gebleken dat veel footballspelers de progressieve hersenziekte CTE oplopen door de vele harde knallen die het brein krijgt. Volgens de universiteit van Boston uit 2017 hadden 110 van de 111 onderzochte spelers die dodelijke kwaal.

Die kennis heeft de sport voorgoed veranderd, zei de Nederlandse oud-speler Harald Hasselbach vorig jaar tegen de Volkskrant. Hij won in 1998 en 1999 met de Denver Broncos als eerste Nederlander de Super Bowl, de belangrijkste prijs in de sport. Hij kampte ook met geheugenverlies en concentratieproblemen die te wijten zijn aan de hersenschuddingen die hij als verdedigende speler opliep. Hij leeft in ‘over time’, zei hij: extra tijd. Hasselbach: ‘De gemiddelde leeftijdsverwachting van iemand die speelde op mijn positie is 50 jaar. Ik ben in september 50 geworden.’

Hasselbach signaleerde vorig jaar ook dat de belangstelling voor zijn sport terugloopt op middelbare scholen. Hij is als coach actief op een high school. ‘Jongens die gezien hun fysieke kwaliteiten football horen te spelen, doen dat niet’, zei hij. Bij trainingen kreeg hij steeds vaker te maken met bezorgde ouders die hun kind verboden football te spelen. Ook oud-president Barack Obama waarschuwde voor de gevaren van hersenletsel. Hij zei enkele jaren geleden dat hij zijn zoons geen American football had laten spelen als hij zoons had gehad.

Ondanks de zorgen over de gezondheidsschade is American football met één miljoen beoefenaars op middelbare scholen nog steeds de grootste sport voor tienerjongens, vóór atletiek (600 duizend), basketbal (540 duizend), honkbal (480 duizend) en voetbal (460 duizend). Onder meisjes is atletiek de populairste sport (half miljoen), vóór volleybal (450 duizend), basketbal en voetbal (beide circa 400 duizend).